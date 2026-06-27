/केप वर्देने रचला इतिहास, FIFA वर्ल्ड कपच्या नॉकआऊट सामन्यात पोहोचणारा जगातील सर्वात छोटा देश

Cape Verde FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 केप वर्दे (Cape Varde) या देशाने एक अशी कामगिरी केली आहे ज्यामुळे त्यांनी नवा इतिहास रचला आहे. आफ्रिकेच्या पश्चिमी किनारपट्टीवर वसलेल्या आणि 5 लाखांहून काहीशी अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या सर्वात छोटा देश केप वर्दे सौदी अरेबिया विरुद्ध 0-0 ने ऐतिहासिक ड्रॉ करून फिफा वर्ल्ड कपच्या नॉकआउट सामन्यात पोहोचला. केप वर्दे संघाने नॉकआउट सामन्यात स्थान मिळवलं असून या ड्रॉ सोबत केप वर्दे फुटबॉल वर्ल्ड कपच्या इतिहासात नॉकआउट स्टेजमध्ये क्वालिफाय करणारा जगातील सर्वात छोटा देश ठरला आहे.
फिफा वर्ल्ड कपमध्ये केप वर्दे हा संघ यंदा पहिल्यांदाच क्वालिफाय झालेला आहे. केप वर्दे हा नवा संघ असला तरी त्याला स्पर्धेत सर्वात अवघड ग्रुपपैकी एक असणाऱ्या ग्रुपमध्ये ठेवण्यात आले होते. मात्र स्पर्धेत या अंडरडॉग संघाने स्पर्धेत एकही सामना न गमावता नॉकआउटच तिकीट जिंकलं आहे. पहिल्याच सामन्यात केप वर्देने 2010 च्या वर्ल्ड कप विजेता संघ स्पेनला 0-0 च्या बरोबरीने रोखून खळबळ उडवून दिली. मग दुसऱ्या सामन्यात जबरदस्त पुनरागमन करून दोनदा चॅम्पियन ठरल्या उरुग्वे संघाविरुद्ध 2-2 असा रोमांचक ड्रॉ केला. आता सौदी अरेबिया संघाला सुद्धा 0-0 वर रोखून संघाने तीन पॉईंट्स सोबत या ग्रुपमध्ये दुसरं स्थान मिळवलं. तिथेच स्पेनने उरुग्वेला पराभूत करून ग्रुपमध्ये टॉपवर ठेवलं.
आता राउंड ऑफ 32 च्या सामन्यात केप वर्देच्या संघा समोर अजून एक मोठं आव्हान आहे आहे. या सामन्यात त्यांचा सामना हा वर्ल्ड चॅम्पियन संघ अर्जेंटिना सोबत होईल. हा तिसरा सामना मियामीच्या मैदानावर 3 जुलै रोजी खेळवला जाईल. जो केप वर्देच्या संघासाठी एक मोठा क्षण असेल. या अंदरडॉग संघाची जाणार अजून एका उलट फेर आणि टॉप 16 मध्ये स्थान मिळवल्यावर असेल.
केप वर्दे संघाने यंदाच्या फिफा वर्ल्ड कपमध्ये ऐतिहासिक प्रदर्शन केलं आणि त्याचा हिरो हा वोजिन्हा हा ठरला. या वर्ल्ड कपमध्ये याच्या खेळामुळे त्याच जगभरात नाव झालं आणि बरीच लोकप्रियता सुद्धा मिळाली. तसेच इंस्टाग्रामवर त्याच्या फॉलोअर्सची संख्या ही 16 मिलियनवर पोहोचली. सौदी अरेबियाच्या विरुद्ध सामन्यात वोजिन्हा गोल सेव्ह करून सर्वांना हैराण केले. पहिल्या सत्रातील अतिरिक्त वेळेत, मोहम्मद कानोचा उत्कृष्ट 'हेडर' रोखून त्याने सौदी अरेबियाला आघाडी घेण्यापासून रोखले. त्यानंतर, दुसऱ्या सत्रात हवेत झेप घेत त्याने मोहम्मद अबू अल-शमतचा धोकादायक फटका अडवला. 92 व्या मिनिटाला, अब्दुल्ला अल-हमदानचा अचूक फटका रोखून व्होझिन्हाने आपल्या संघाचे बाद फेरीतील स्थान निश्चित केले.