/फायनलमध्ये वैभव सूर्यवंशीचं अर्धशतक हुकलं पण कर्णधाराने झळकावले शतक! इशान किशनची दमदार कामगिरी

Ishan Kishan Century : दुलीप ट्रॅाफी फायनलच्या सामन्याला आजपासून सुरुवात झाली, या सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी ईस्ट झोनच्या संघाने कमालीची सुरुवात केली आहे. ईस्ट झोनच्या संघामध्ये इशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, मोहम्मद शमीसारखे युवा आणि अनुभवी खेळाडूंचे मिश्रण आहे. तर साऊथ झोनचा कर्णधार तिलक वर्माकडे संघाचे कर्णधारपद सांभाळत आहे. चेन्नई येथे सुरू असलेल्या दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी पूर्व विभागाचा कर्णधार इशान किशनने फलंदाजीत उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्याने संघासाठी एक प्रभावी खेळी खेळून दक्षिण विभागाच्या संघाला बॅकफूटवर ढकलले. या सामन्याचा पहिल्या दिवसाचा अहवाल वाचा.
ईस्ट झोन विरुद्ध साऊथ झोन यांच्यामध्ये सामन्याला सुरुवात आजपासून झाली आहे. पूर्व विभागाचा कर्णधार इशान किशनने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. वैभव सूर्यवंशी आणि अभिमन्यू ईश्वरन यांनी पहिल्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी करून संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. पुल शॉट मारण्याच्या प्रयत्नात वैभव सूर्यवंशी 44 धावांवर बाद झाल्याने पूर्व विभागाला पहिला धक्का बसला. त्यानंतर अभिमन्यू ईश्वरन ७२ धावांवर धावबाद झाला. दुपारच्या जेवणानंतर सुदीप 85 धावांवर बाद झाल्याने पूर्व विभागाला तिसरा धक्का बसला. शिखर मोहन 85 धावांवर बाद झाला. इशान किशननेही शतक झळकावले.
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पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा पूर्व विभागाने 79 षटकांत 4 गडी गमावून 385 धावा केल्या होत्या. इशान किशन 111 धावांवर, तर कुमार कुशाग्र 63 धावांवर खेळत होता. इशान किशनने मैदानाच्या सर्व बाजूंनी शानदार फटके मारत कर्णधाराला साजेशी खेळी केली. दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा इशान 111 धावांवर खेळपट्टीवर कायम होता. सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी इशानला आपली खेळी पुढे वाढवण्याची संधी मिळेल. जेव्हा मधल्या फळीला धावगती कायम ठेवण्याची गरज होती, तेव्हा इशान किशन आणि कुमार कुशाग्र यांची जोडी पुढे सरसावली. त्यांनी पाचव्या विकेटसाठी अशी भागीदारी केली की, दक्षिण विभागाच्या गोलंदाजांवर पूर्णपणे मात झाली.
इशान सुरुवातीला चेंडूवर काळजीपूर्वक लक्ष ठेवून होता आणि एकदा स्थिरावल्यावर त्याने दक्षिण विभागाच्या प्रत्येक गोलंदाजावर हल्ला चढवला. दुपारच्या जेवणानंतर खेळाचे दुसरे सत्र सुरू झाले आहे. टीम इंडियाचे मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर पूर्व विभाग विरुद्ध दक्षिण विभाग सामना पाहण्यासाठी चेन्नईत दाखल झाले आहेत.