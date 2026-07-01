/वैभव सूर्यवंशीवर जळतायत वरिष्ठ खेळाडू? पत्रकार परिषदेत कर्णधार श्रेयस अय्यरचं वक्तव्य ऐकून सर्वच शॉक

IND VS ENG 1st Match : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जाणार आहे. आज या सीरिजचा पहिला सामना चेस्टर-ले-स्ट्रीट येथील स्टेडियमवर होणार असून यात आयर्लंड विरुद्ध 0-2 ने पराभूत झालेल्या भारतीय संघाकडे इंग्लंड विरुद्ध सीरिज जिंकून पुन्हा आत्मविश्वास परत मिळवण्याची संधी आहे. या सीरिजसाठी भारतीय संघात 15 वर्षांचा स्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याचा समावेश करण्यात आलाय. वैभव सूर्यवंशी याला या सीरिजमध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पणाची संधी मिळावी यासाठी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात फॅन्स मागणी करत आहेत. अशातच टीम मॅनेजमेंट आणि हेड कोच गौतम गंभीर हा या निर्णयाने खुश नाही असं दिसतंय. श्रेयस अय्यरने पत्रकार परिषदेत वैभव सूर्यवंशी विषयी जे वक्तव्य केलं त्यामुळे सर्वजण शॉक झाले.
वैभव सूर्यवंशीची लोकप्रियता ही त्यांच्यावर भारी पडतेय. असं वाटतंय की त्याला मुद्दाम वाट बघायला लावली जातेय. ज्यांनी श्रेयस अय्यरची पत्रकार परिषद पाहिली, ते या गोष्टीशी नक्कीच सहमत असतील. श्रेयस अय्यरला वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाबाबत प्रश्न विचारला असता तो म्हणाला की, 'पहा, संघातील सर्वच खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली आहे; असे नाही की केवळ एकाच खेळाडूने चांगली कामगिरी केली आहे. स्पर्धेच्या उर्वरित कालावधीसाठी प्रत्येक खेळाडूचा आत्मविश्वास वाढवणारे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. ज्यांनी मागील वर्ल्ड कप जिंकला होता, त्यांना टी20 क्रिकेट खेळण्याचा अनुभव आहे आणि ते या प्रकारातील सातत्यपूर्ण महत्त्वाचे आधारस्तंभ राहिले आहेत, त्यामुळे त्यांना पाठिंबा देणे अत्यंत महत्त्वाचं आहे'.
बुधवारी सूर्यवंशी पदार्पण करेल का, असे विचारले असता अय्यर यांनी पुन्हा एकदा कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला. कर्णधार श्रेयस अय्यर म्हणाला की, 'पुढे काय होईल हे कधीच सांगता येत नाही. पुढील निर्णय घेण्याबाबत आमच्या मर्यादा आहेत. ही अत्यंत खाजगी बाब आहे; अशा गोष्टींवर केवळ संघांतर्गतच चर्चा केली जाते. कोणतं टीम कॉम्बिनेशन खेळणार हे आम्ही सर्वांना सांगू शकत नाही आणि प्रतिस्पर्धी संघालाही ते समजता कामा नये. तो एक विलक्षण प्रतिभावान खेळाडू आहे आणि जेव्हा त्याला खेळण्याची संधी मिळेल, तेव्हा तो उत्कृष्ट कामगिरी करेल'.
Shreyas Iyer on giving Vaibhav Suryavanshi a place in the playing -11 :-Indian Cricket (navshar54008403) June 30, 2026
Every individual playing in the team has performed, it is not as if only one individual has delivered a performance. pic.twitter.com/hjoNNFSlrF
वैभवबाबत सोशल मीडियावर काय चालू मला माहित नाही :
भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने वैभवच्या पदार्पणाची मागणी सोशल मीडियावरून केली जातेय हे अमान्य केलं. श्रेयस म्हणाला, 'मी असं काहीही पाहिलेलं नाही. मला खरंच असं काही माहित नाही. ना मी बातमी पाहतो, न सोशल मीडिया वापरतो. त्यामुळे मला तसं काही ऐकायला मिळालेलं नाही'. श्रेयस अय्यरला आयर्लंड विरुद्ध टी20 सीरिजपूर्वी भारतीय टी20 संघाचं कर्णधारपद सोपवण्यात आलं होतं. मात्र अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय संघ पहिल्याच सीरिजमध्ये 0-2 ने पराभूत झाला.