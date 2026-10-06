/6,6,6,6,6,6,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4... कॅप्टन श्रेयस अय्यरची तुफानी खेळी! टीम इंडियाचा 8 विकेट्सने विजय

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये पहिल्या टी20 सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने एकतर्फी सामना जिंकला आणि मालिकेमध्ये 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. वेस्ट इंडिजने प्रथम फलंदाजी केली. भारताने हा सामना 8 गडी राखून जिंकला. वेस्ट इंडिजने १७२ धावांचे लक्ष्य दिले होते, जे भारताने 14.2 षटकांत 2 गडी गमावून पूर्ण केले. या सामन्यामध्ये संपूर्ण सामन्यामध्ये भारतीय संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला सांगणार आहोत.
भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यर आजच्या सामन्यामध्ये दमदार फार्ममध्ये पाहायला मिळाला. अय्यरच्या शतकी वादळाने वेस्ट इंडिजचा संघ पूर्णपणे गारद झाला. त्याने 43 चेंडूंमध्ये 10 चौकार आणि 6 षटकारांसह नाबाद 103 धावा केल्या. टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील हे त्याचे पहिले शतक आहे. 172 धावांचे लक्ष्य गाठताना भारतीय संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही. 21 धावांवर 29 गडी बाद असताना अभिषेक शर्मा भारताचा पहिला बळी ठरला. त्यानंतर लगेचच 11 धावा करून संजू सॅमसन बाद झाला. तिथून पुढे ईशान किशन आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर यांनी सूत्रे हाती घेतली आणि संघाला विजय मिळवून दिला.
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अय्यरने 43 चेंडूंमध्ये नाबाद 102 धावा करून आपल्या कारकिर्दीतील पहिले शतक पूर्ण केले. त्याने आपल्या खेळीत 10 चौकार आणि 6 षटकार मारले. त्याला 37 धावा करणाऱ्या किशनने चांगली साथ दिली. या दोघांनी मिळून 137 धावांची भक्कम भागीदारी केली. अष्टपैलू नमन धीरने भारतासाठी शानदार टी20 आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले आणि आपल्या ऑफ-स्पिन गोलंदाजीने तीन बळी घेतले. भारताने वेस्ट इंडिजला 19.1 षटकांत 171 धावांवर गुंडाळले. धीरने चार षटकांत 31 धावा देऊन तीन बळी घेतले, तर कुलदीप यादव आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले. वेस्ट इंडिजकडून कर्णधार शाई होपने 37 चेंडूंमध्ये 52 धावा आणि शेर्फेन रदरफोर्डने 34 चेंडूंमध्ये 56 धावा केल्या.
Sealed in A breathtaking batting display from #TeamIndia to clinch thet T20I by eight wickets Scorecard https://t.co/2czVyKWreK #INDvWI | @mflone_ https://t.co/JgxYkZLDwS— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
सामन्याच्या सुरुवातीलाच भारतीय गोलंदाजांनी उत्कृष्ट गोलंदाजी करत वेस्ट इंडिजवर दबाव आणला. भारताला पहिले यश वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगने मिळवले, ज्याने एका अप्रतिम आणि घातक यॉर्करवर कामिल पूरनला (१२ धावा) बाद केले.