Marathi News
'प्रशिक्षक गंभीर बॅट घेऊन मैदानात उतरले असते...', IND vs NZ फायनलपूर्वी कॅप्टन सूर्याने उघड केले ड्रेसिंग रूमचं सिक्रेट

Suryakumar Yadav Statement on Coach Gautam Gambhir: टी-20 विश्वचषक 2026 अंतिम सामन्यापूर्वी, भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने प्रशिक्षक गौतम गंभीरबद्दल फारच रंजक विधान करत ड्रेसिंग रूमचं सिक्रेट उघड केलं आहे. अंतिम सामन्यात भारताचा सामना न्यूझीलंडशी होईल.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 8, 2026, 08:57 AM IST
Suryakumar reveals dressing room secret before the t20 World Cup final: टी-20 विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्यापूर्वी भारतीय संघात उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. अंतिम सामन्याच्या आदल्या दिवशी झालेल्या पत्रकार परिषदेत भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने संघाच्या ड्रेसिंग रूममधील वातावरणाबद्दल सांगताना हलक्या-फुलक्या अंदाजात एक मजेशीर खुलासा केला. तो म्हणाला की संधी मिळाली तर संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर सुद्धा पॅड घालून बॅट हातात घेऊन मैदानात उतरायला तयार होतील. भारताने 5 मार्च रोजी झालेल्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात इंग्लंडचा 7 धावांनी पराभव करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला. या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करत 253 धावांचा मोठा स्कोर उभारला. मात्र इंग्लंडच्या जेकब बेथेलने झंझावाती शतक झळकावत सामना अत्यंत रोमांचक बनवला. अखेरच्या क्षणापर्यंत सामना चुरशीचा झाला, पण भारतीय गोलंदाजांनी संयम राखत संघाला विजय मिळवून दिला.

संपूर्ण संघ खूप उत्साहित

या विजयाबद्दल बोलताना सूर्यकुमार यादव म्हणाला की अहमदाबादमध्ये होणाऱ्या अंतिम सामन्यासाठी संपूर्ण संघ खूप उत्साहित आहे. त्याने सांगितले की संघातील प्रत्येक खेळाडू सकारात्मक मानसिकतेने मैदानात उतरण्यास तयार आहे. गौतम गंभीर यांच्या नेतृत्वाखाली संघात एक वेगळी ऊर्जा निर्माण झाली आहे.

गंभीरबद्दल काय म्हणाला सूर्या?

सूर्यकुमार यादवने सांगितले की गंभीर यांनी संघात वैयक्तिक विक्रमांपेक्षा संघाच्या उद्दिष्टांना अधिक महत्त्व देण्याची सवय लावली आहे. त्यांच्या मते क्रिकेटसारख्या खेळात प्रत्येक खेळाडूची भूमिका महत्त्वाची असते. फक्त एक-दोन खेळाडूंवर अवलंबून राहून मोठी स्पर्धा जिंकता येत नाही. तो पुढे म्हणाला की संघात आता वैयक्तिक रेकॉर्ड किंवा मोठ्या टप्प्यांपेक्षा संघासाठी केलेल्या छोट्या योगदानालाही मोठे महत्त्व दिले जाते. उदाहरण देताना त्याने सांगितले की मागील सामन्यात तिलक वर्माने अवघ्या 7 चेंडूंमध्ये 18 धावा केल्या होत्या आणि त्या छोट्या पण महत्त्वाच्या खेळीने संघाला गती मिळाली.

भारताचा सामना न्यूझीलंडशी 

दरम्यान अंतिम सामन्यात भारताचा सामना न्यूझीलंडशी होणार आहे. न्यूझीलंडने उपांत्य फेरीत दक्षिण आफ्रिकेवर विजय मिळवत अंतिम फेरी गाठली. त्या सामन्यात फिन अॅलन आणि टिम सिफर्ट यांनी आक्रमक फलंदाजी केली. फिन अॅलनने फक्त 33 चेंडूंमध्ये शतक झळकावत 170 धावांचे लक्ष्य अवघ्या 13 षटकांपूर्वीच पार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

 

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील अंतिम सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये खेळवला जाणार आहे. या सामन्यासाठी काळ्या मातीची खेळपट्टी असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे, ज्यामुळे मोठा स्कोर पाहायला मिळू शकतो. त्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांना एक रोमांचक आणि हाय-स्कोरिंग सामना पाहायला मिळण्याची अपेक्षा आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
captain Suryakumar yadavInd vs NZT20 World Cup 2026gautam gambhir

