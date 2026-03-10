Suryakumar Yadav Arrives In Mumbai: सूर्या आणि कंपनीचं पुढचं टार्गेट आहे फारच मोठं! पुढच्या दिवसांचाही प्लॅन सांगितला

Suryakumar Yadav on Team India Next Plan: सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने आयसीसी पुरुष टी20 विश्वचषक 2026 (ICC Men's T20 World Cup 2026) चे विजेतेपद पटकावल्यानंतर तो आज मंगळवारी, 10 मार्च रोजी मुंबईत परतला. त्याचे त्याच्या स्वतःच्या शहरात जग्गी स्वागत झाले. हार फूल आणि शाल देऊन अगदी मराठमोळ्या पद्धतीने स्वागत केलं गेलं. आता तो त्याच्या घरी पोहचला आहे. यादरम्यान विमानतळावर पत्रकारांनी त्याला पुन्हा एकदा विश्वविजेता बनल्याबद्दल भावना विचारल्या असता त्याने साध्या शब्दांत प्रतिक्रिया देत म्हटले, “खूप छान वाटत आहे.” संघाच्या या ऐतिहासिक विजयामुळे चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम येथे झालेल्या अंतिम सामन्यात टीम इंडियाने न्यूझीलंड संघावर 96 धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. या विजयासह भारताने तिसऱ्यांदा टी20 वर्ल्ड कप जिंकला आणि सलग दुसऱ्यांदा हा किताब पटकावण्याचा ऐतिहासिक पराक्रम केला. टी20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात सलग दोन वेळा विजेतेपद मिळवणारा भारत पहिला संघ ठरला.
सूर्या विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाला की, "वर्ल्ड कप जिंकून छान वाटत आहे आणि आपल्या भारतात वर्ल्ड कप जिंकून अजूनच छान वाटत आहे. आता आमच्या टी20 संघाचे पुढील टार्गेट हे 2028 साली होणारे ऑलम्पिक मध्ये गोल्ड मिळवणे हे असेल."
आता पुढेच्या काही दिवसांचा प्लॅन विचारल्यावर सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, " मी आता पुढचे १-२ दिवस आराम करणार आहे."
या ऐतिहासिक विजयाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ(BCCI) ने भारतीय संघासाठी 131 कोटी रुपयांच्या रोख पारितोषिकाची घोषणा केली आहे. संघाच्या या कामगिरीमुळे टी20 क्रिकेटमधील भारताची ताकद पुन्हा एकदा सिद्ध झाली असून भारतीय संघाला या फॉरमॅटमधील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक मानले जाते.
फायनलमध्ये सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्ही विभागात शानदार कामगिरी केली. प्रथम फलंदाजी करत भारताने 256 धावांचे मोठे लक्ष्य उभे केले. या मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संघ भारतीय गोलंदाजांसमोर टिकू शकला नाही आणि 159 धावांवर सर्वबाद झाला.
या विजयामुळे भारतीय क्रिकेट इतिहासात आणखी एक सुवर्ण अध्याय जोडला गेला आहे. सलग दुसऱ्यांदा आणि एकूण तिसऱ्यांदा टी20 वर्ल्ड कप जिंकत भारताने जागतिक क्रिकेटमध्ये आपली ताकद पुन्हा सिद्ध केली आहे