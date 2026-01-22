'जर मैदानावर थोडे...' विजयानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने उघड केला मास्टरप्लान

Captain Suryakumar Yadav Big Statement After Team India Win: नागपूरमध्ये झालेल्या पहिल्या टी-20 सामन्यात भारताने न्यूझीलंडवर दमदार विजय मिळवत मालिकेत आघाडी घेतली आहे. या सामन्यानंतर भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने केलेले वक्तव्य सध्या चांगलेच चर्चेत आहे. त्याच्या या प्रतिक्रियेतून संघाच्या रणनीतीची स्पष्ट झलक पाहायला मिळाली. नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करताना भारताने आक्रमक पवित्रा घेतला. अभिषेक शर्मा आणि रिंकू सिंह यांनी सुरुवातीपासूनच न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांवर दबाव टाकत मोठी धावसंख्या उभी केली. भारताने 20 षटकांत 7 बाद 238 धावा केल्या. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संघ 190 धावांपर्यंतच मजल मारू शकला आणि भारताने सामना 48 धावांनी जिंकला.
या विजयानंतर बोलताना सूर्यकुमार यादवने संघाच्या फलंदाजीचे भरभरून कौतुक केले. “मोठी धावसंख्या उभारली की सामन्यावर पकड मजबूत होते. मैदानावर थोडीशी ओस असली, तर तीही आमच्यासाठी फायदेशीर ठरते. पॉवरप्लेमध्ये दबाव असतानाही फलंदाजांनी संयम न गमावता धावा काढल्या, हेच या विजयाचं गमक होतं,” असे सूर्या म्हणाला. या सामन्यात त्यानेही 32 धावांची उपयुक्त खेळी केली.
आपल्या फलंदाजीबाबत बोलताना सूर्या म्हणाला की, “मी फलंदाजीला उतरलो तेव्हा आत्मविश्वास चांगला होता. अशा परिस्थितीत खेळण्याची मला सवय आहे. सराव सत्रांमध्ये मी चांगली तयारी केली होती आणि गेल्या काही आठवड्यांपासून ज्या फटक्यांचा सराव करत होतो, तेच इथे वापरता आले.”
फिल्डिंगबाबतही कर्णधाराने सकारात्मक सूर लावला. “हा विभाग अजून सुधारता येऊ शकतो. प्रत्येक सामन्यात आम्ही स्वतःला अधिक चांगलं बनवण्याचा प्रयत्न करतोय. खेळाडूंच्या मेहनतीवर मी समाधानी आहे,” असे त्याने सांगितले.
दुसरीकडे, पराभवानंतर न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सॅन्टनरने भारताच्या कामगिरीची कबुली दिली. “भारत गेल्या काही वर्षांपासून घरच्या मैदानावर जबरदस्त खेळतोय. ग्लेन फिलिप्स आणि मार्क चॅपमनच्या खेळीने आम्हाला थोडी आशा दिली, पण गोलंदाजांवर सुरुवातीपासूनच दबाव होता,” असे सॅन्टनर म्हणाला.
शेवटच्या षटकात डेरिल मिचेलकडून गोलंदाजी करून घेण्याच्या निर्णयावर तो म्हणाला, “परिस्थितीनुसार तो योग्य निर्णय होता. भारताविरुद्ध पहिल्या चेंडूपासूनच पूर्ण तयारीनिशी उतरावे लागते.”
या सामन्याने एक गोष्ट स्पष्ट केली की, भारत केवळ आक्रमक खेळत नाही, तर परिस्थितीनुसार आखलेली रणनीतीही अचूक राबवत आहे.