IND vs SA: ‘तो कुठेतरी हरवला होता…’ मालिका जिंकल्यानंतर सूर्याचं मोठं विधान, आपल्या फॉर्मवर केलं भाष्य

Captain suryakumar yadav breaks silence on poor form: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पाच सामन्याची टी-20 मालिका झाली. या मालिकेला भारताने आपल्या नावावर केलं. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या अखेरच्या टी-20 सामन्यात भारताने 30 धावांनी विजय मिळवला. भारताने पाच सामन्यांची मालिका 3-1 अशी आपल्या नावावर केली. या यशासह भारतीय संघाने 2025 वर्षाचा शेवट विजयी सुरात केला. मालिका जिंकल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने संघाच्या रणनीतीबद्दल मोकळेपणाने संवाद साधला, तसेच स्वतःच्या खराब फॉर्मवरही हसत-खेळत प्रतिक्रिया दिली. नक्की सूर्य काय म्हणाला ते जाणून घेऊयात...
सूर्यकुमार म्हणाला, “मालिकेच्या सुरुवातीपासूनच आम्ही एका ठरावीक पद्धतीने क्रिकेट खेळायचं ठरवलं होतं आणि तेच मैदानावर उतरवलं. काही वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला नाही. प्रत्येक विभागात आक्रमकता दाखवायची होती आणि त्याचे परिणाम स्पष्टपणे दिसले.” तो पुढे म्हणाला, “मागील काही मालिकांमध्ये हीच गोष्ट आमच्याकडे कमी पडत होती. फलंदाज एकदा लयीत आला की थांबू नये, हा आमचा विचार होता. तीच न थांबणारी मानसिकता आम्हाला हवी होती आणि या मालिकेत ती उत्तम प्रकारे दिसली.”
संघाच्या गोलंदाजी प्लॅनवर बोलताना सूर्याने सांगितले, “आमची योजना अशी होती की पॉवरप्लेमध्ये बुमराहचा एक षटकात वापर करायचा, ड्रिंक्स ब्रेकनंतर मधल्या षटकांवर नियंत्रण ठेवायचं आणि शेवटी डेथ ओव्हर्ससाठी त्याला ताजं ठेवायचं.”
कर्णधाराने वॉशिंग्टन सुंदरच्या कामगिरीचे विशेष कौतुक केले. “वॉशीने आज जबाबदारी स्वीकारत उत्कृष्ट खेळ केला. अनेक वेळा आम्ही दबावात होतो, आव्हाने होती, पण महत्त्वाचं म्हणजे त्या परिस्थितीत तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता. सर्व खेळाडूंनी खरोखरच छान काम केलं. ही मालिका आव्हानात्मक होती, पण खूप समाधान देणारी ठरली.”
आपल्या खराब फॉर्मबाबत बोलताना सूर्यकुमार हसत म्हणाला, “कदाचित एकच गोष्ट जी पूर्णपणे साध्य झाली नाही, ती म्हणजे ‘फलंदाज म्हणून सूर्या’. मला वाटतं तो थोडा कुठेतरी हरवला होता, पण तो आणखी मजबूत होऊन परत येईल.” तो पुढे म्हणाला, “एक संघ म्हणून मी खूप आनंदी आहे. जेव्हा जेव्हा आम्ही अडचणीत सापडलो, तेव्हा कुणीतरी पुढे येऊन संघाला सावरण्यात यश मिळवलं. कर्णधार म्हणून हे पाहणं अत्यंत समाधानकारक आहे.”
भारताच्या या मालिकाविजयानं संघातील आत्मविश्वास अधिकच वाढवला असून, सूर्याकडून येणाऱ्या दमदार पुनरागमनाची चाहत्यांना आता उत्सुकता लागली आहे.