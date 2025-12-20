English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IND vs SA: ‘तो कुठेतरी हरवला होता…’ मालिका जिंकल्यानंतर सूर्याचं मोठं विधान, आपल्या फॉर्मवर केलं भाष्य

Captain Suryakumar Yadav: भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या अखेरच्या टी-20 सामन्यात 30 धावांनी विजय मिळवत पाच सामन्यांची मालिका 3-1 अशी आपल्या नावावर केली. या विजयानंतर सूर्यकुमारने एक मोठं विधान दिलं आहे. सूर्या नक्की काय बोलला याबद्दल जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 20, 2025, 11:45 AM IST
IND vs SA: ‘तो कुठेतरी हरवला होता…’ मालिका जिंकल्यानंतर सूर्याचं मोठं विधान, आपल्या फॉर्मवर केलं भाष्य
Captain suryakumar yadav breaks silence on poor form after winning series ind vs sa 5th t20i

Captain suryakumar yadav breaks silence on poor form: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पाच सामन्याची टी-20 मालिका झाली. या मालिकेला भारताने आपल्या नावावर केलं. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या अखेरच्या टी-20 सामन्यात भारताने 30 धावांनी विजय मिळवला. भारताने पाच सामन्यांची मालिका 3-1 अशी आपल्या नावावर केली. या यशासह भारतीय संघाने 2025 वर्षाचा शेवट विजयी सुरात केला. मालिका जिंकल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने संघाच्या रणनीतीबद्दल मोकळेपणाने संवाद साधला, तसेच स्वतःच्या खराब फॉर्मवरही हसत-खेळत प्रतिक्रिया दिली. नक्की सूर्य काय म्हणाला ते जाणून घेऊयात... 

Add Zee News as a Preferred Source

काय म्हणाला सूर्यकुमार?

सूर्यकुमार म्हणाला, “मालिकेच्या सुरुवातीपासूनच आम्ही एका ठरावीक पद्धतीने क्रिकेट खेळायचं ठरवलं होतं आणि तेच मैदानावर उतरवलं. काही वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला नाही. प्रत्येक विभागात आक्रमकता दाखवायची होती आणि त्याचे परिणाम स्पष्टपणे दिसले.” तो पुढे म्हणाला, “मागील काही मालिकांमध्ये हीच गोष्ट आमच्याकडे कमी पडत होती. फलंदाज एकदा लयीत आला की थांबू नये, हा आमचा विचार होता. तीच न थांबणारी मानसिकता आम्हाला हवी होती आणि या मालिकेत ती उत्तम प्रकारे दिसली.”

गोलंदाजीतील खास रणनीती

संघाच्या गोलंदाजी प्लॅनवर बोलताना सूर्याने सांगितले, “आमची योजना अशी होती की पॉवरप्लेमध्ये बुमराहचा एक षटकात वापर करायचा, ड्रिंक्स ब्रेकनंतर मधल्या षटकांवर नियंत्रण ठेवायचं आणि शेवटी डेथ ओव्हर्ससाठी त्याला ताजं ठेवायचं.”

खेळाडूंचं कौतुक

कर्णधाराने वॉशिंग्टन सुंदरच्या कामगिरीचे विशेष कौतुक केले. “वॉशीने आज जबाबदारी स्वीकारत उत्कृष्ट खेळ केला. अनेक वेळा आम्ही दबावात होतो, आव्हाने होती, पण महत्त्वाचं म्हणजे त्या परिस्थितीत तुम्ही कशी प्रतिक्रिया देता. सर्व खेळाडूंनी खरोखरच छान काम केलं. ही मालिका आव्हानात्मक होती, पण खूप समाधान देणारी ठरली.”

स्वतःच्या फॉर्मवर स्पष्ट विधान

आपल्या खराब फॉर्मबाबत बोलताना सूर्यकुमार हसत म्हणाला, “कदाचित एकच गोष्ट जी पूर्णपणे साध्य झाली नाही, ती म्हणजे ‘फलंदाज म्हणून सूर्या’. मला वाटतं तो थोडा कुठेतरी हरवला होता, पण तो आणखी मजबूत होऊन परत येईल.” तो पुढे म्हणाला, “एक संघ म्हणून मी खूप आनंदी आहे. जेव्हा जेव्हा आम्ही अडचणीत सापडलो, तेव्हा कुणीतरी पुढे येऊन संघाला सावरण्यात यश मिळवलं. कर्णधार म्हणून हे पाहणं अत्यंत समाधानकारक आहे.”

भारताच्या या मालिकाविजयानं संघातील आत्मविश्वास अधिकच वाढवला असून, सूर्याकडून येणाऱ्या दमदार पुनरागमनाची चाहत्यांना आता उत्सुकता लागली आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
captain Suryakumar yadavInd vs SA

इतर बातम्या

Mumbai-Goa Highway: 13 तासांचा प्रवास 6 तासांवर; 2026 ची डे...

महाराष्ट्र बातम्या