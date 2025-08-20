Asia Cup 2025: फक्त एक सामना खेळला, तरीही संधी? कॅप्टन सूर्यकुमार यादवने दिलं उत्तर..

Suryakumar Yadav on Harshit Rana: आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघाची घोषणा नुकतीच करण्यात आली असून, या संघात काही धक्कादायक बदल पाहायला मिळाले आहेत. श्रेयस अय्यर, यशस्वी जैस्वाल यांच्यासारख्या दमदार कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना डच्चू देण्यात आला आहे. याउलट अवघ्या एका टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्याचा अनुभव असलेल्या हर्षित राणाला संघात स्थान मिळालं आहे. या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित होत असतानाच कर्णधार सूर्यकुमार यादवने या निवडीचं समर्थन करत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
बीसीसीआयच्या मुंबईतील मुख्यालयात पत्रकार परिषदेत बोलताना सूर्यकुमार यादव म्हणाला, "हर्षित राणाने आयपीएलमध्ये प्रभावी कामगिरी केली आहे. त्याने पुण्यातल्या एका सामन्यात कन्कशन रिप्लेसमेंट म्हणून खेळत असतानाही छाप पाडली होती. आम्हाला त्याच्या स्किल्सवर पूर्ण विश्वास आहे आणि तो या स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करू शकतो, यावर आमचं मत ठाम आहे."
भारतीय संघात जसप्रीत बुमराहचा पुनरागमन झाला आहे. बुमराहसोबत अर्शदीप सिंह आघाडीवर असणार असल्यामुळे यूएईमधील खेळपट्टीचा विचार करता हर्षित राणाला अंतिम ११मध्ये स्थान मिळणं कठीण वाटत आहे. मात्र, त्याच्या एकमेव टी20 सामन्यात घेतलेल्या तीन विकेट्समुळे त्याची निवड लक्षवेधी ठरली आहे.
आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 लक्षात घेता आशिया कप हे या दिशेने पहिले पाऊल मानलं जात आहे. आशिया कपसह भारत आगामी काही महिन्यांत 15 टी20 सामने खेळणार आहे. त्यामुळे हर्षितसारख्या युवा खेळाडूंना संधी देऊन त्यांची चाचपणी करण्याचा बीसीसीआयचा विचार स्पष्टपणे दिसून येतो.
श्रेयस अय्यर आणि यशस्वी जैस्वालसारख्या नावाजलेल्या खेळाडूंना संघाबाहेर ठेवण्यात आल्यानं सोशल मीडियावर आणि क्रिकेट वर्तुळात निवड समितीवर टीकेची झोड उठली आहे. अनेक चाहत्यांनी आणि जाणकारांनी श्रेयसच्या वगळण्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
A look at #TeamIndia's squad for #AsiaCup 2025 pic.twitter.com/3VppXYQ5SO
— BCCI (@BCCI) August 19, 2025
हर्षित राणाची निवड ही केवळ आकड्यांवर आधारित नसून, त्याच्या आतापर्यंतच्या खेळातील जिद्द, आक्रमकता आणि क्षमता यांचं प्रतिक असल्याचं सूर्यानं स्पष्ट केलं आहे. वर्ल्ड कपपूर्वीच्या या संधी त्याच्यासारख्या नवोदितांसाठी किती महत्त्वाच्या ठरतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.