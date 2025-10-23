'हा' खेळाडू आता टीम कायमचा इंडियाबाहेर? इंटरनॅशनल करिअर संपलंच म्हणायचं! कोहलीला सात वेळा केले बाद

Bowler Who Dismissed Virat Kohli 7 Times Faces Big Setback: भारतीय संघासाठी एकेकाळी जबरदस्त गोलंदाजी करणाऱ्या खेळाडूचा आंतरराष्ट्रीय करिअर आता संपल्याचं जवळजवळ निश्चित झालं आहे. या खेळाडूने गेल्या 10 वर्षांत टीम इंडियासाठी एकही सामना खेळलेला नाही. शेवटचा वेळ तो 2015 मध्ये भारतीय जर्सीमध्ये दिसला होता. विशेष म्हणजे, विराट कोहलीसाठी हा गोलंदाज नेहमीच डोकेदुखी ठरला आहे विशेषत: आयपीएलमध्ये.
भारताचा अनुभवी स्विंग गोलंदाज संदीप शर्मा आता भारतीय क्रिकेटमधून जवळजवळ बाहेर फेकला गेला आहे. 32 वर्षीय संदीप शर्माने टीम इंडियासाठी फक्त दोन टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. 2015 मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध हरारे येथे त्याने टी20 इंटरनॅशनल पदार्पण केले होते. त्या मालिकेत दोन सामने खेळल्यानंतर त्याला पुन्हा कधीच भारतीय संघात स्थान मिळालं नाही. त्या दोन सामन्यांत संदीपने केवळ 1 विकेट घेतली होती. त्यामुळे त्याचं इंटरनॅशनल करिअर प्रत्यक्षात संपलंच असं म्हणता येईल.
संदीप शर्मा आयपीएलमध्ये विराट कोहलीसाठी कायमच मोठा धोका ठरला आहे. त्याने कोहलीला तब्बल 7 वेळा बाद केलं आहे, जे स्वतःमध्ये एक मोठं रेकॉर्ड आहे. आयपीएलमध्ये संदीप शर्माने आतापर्यंत 136 सामने खेळून 146 विकेट घेतल्या आहेत. त्याची सर्वोत्तम कामगिरी म्हणजे फक्त 18 धावांत 5 विकेट्स घेणे. सध्या तो राजस्थान रॉयल्स संघाचा महत्त्वाचा भाग आहे. IPL 2025 हंगामात त्याने 10 सामन्यांत 9 विकेट घेतल्या होत्या आणि आपल्या अचूक स्विंग गोलंदाजीने प्रतिस्पर्ध्यांना अनेकदा अडचणीत टाकलं आहे.
संदीप शर्माने भारतासाठी दोन अंडर-19 वर्ल्ड कप (2010 आणि 2012) स्पर्धांमध्ये भाग घेतला होता. 2012 मध्ये विश्वविजेते ठरलेल्या भारतीय अंडर-19 संघाचा तो अविभाज्य भाग होता. त्याची खासियत म्हणजे यॉर्कर आणि स्विंग या दोन्ही गोष्टींचं उत्कृष्ट मिश्रण. त्याच्या गोलंदाजीची शैली माजी भारतीय गोलंदाज प्रवीण कुमारशी अनेकदा तुलना केली जाते. जरी त्याने आयपीएलमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी केली असली तरी, संदीपला अनेकदा योग्य तो सन्मान मिळालेला नाही. तरीही त्याची कामगिरी भारतीय क्रिकेटमधील दुर्लक्षित पण प्रभावी करिअरपैकी एक म्हणून नोंदवली जाईल यात शंका नाही.
