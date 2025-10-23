English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'हा' खेळाडू आता टीम कायमचा इंडियाबाहेर? इंटरनॅशनल करिअर संपलंच म्हणायचं! कोहलीला सात वेळा केले बाद

Bowler Who Dismissed Virat Kohli 7 Times Faces Big Setback: भारतातील सर्वात घातक क्रिकेटपटूंपैकी एकाची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द संपुष्टात येत आहे. हा  खेळाडू विराट कोहलीसाठी, विशेषतः आयपीएलमध्ये, मोठी डोकेदुखी ठरला आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 23, 2025, 08:24 AM IST
'हा' खेळाडू आता टीम कायमचा इंडियाबाहेर? इंटरनॅशनल करिअर संपलंच म्हणायचं! कोहलीला सात वेळा केले बाद
Bowler Who Dismissed Virat Kohli 7 Times Faces Big Setback

Bowler Who Dismissed Virat Kohli 7 Times Faces Big Setback: भारतीय संघासाठी एकेकाळी जबरदस्त गोलंदाजी करणाऱ्या खेळाडूचा आंतरराष्ट्रीय करिअर आता संपल्याचं जवळजवळ निश्चित झालं आहे. या खेळाडूने गेल्या 10 वर्षांत टीम इंडियासाठी एकही सामना खेळलेला नाही. शेवटचा वेळ तो 2015 मध्ये भारतीय जर्सीमध्ये दिसला होता. विशेष म्हणजे, विराट कोहलीसाठी हा गोलंदाज नेहमीच डोकेदुखी ठरला आहे विशेषत: आयपीएलमध्ये.

Add Zee News as a Preferred Source

संदीप शर्माचं टीम इंडिया करिअर संपलं का?

भारताचा अनुभवी स्विंग गोलंदाज संदीप शर्मा आता भारतीय क्रिकेटमधून जवळजवळ बाहेर फेकला गेला आहे. 32 वर्षीय संदीप शर्माने टीम इंडियासाठी फक्त दोन टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. 2015 मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध हरारे येथे त्याने टी20 इंटरनॅशनल पदार्पण केले होते. त्या मालिकेत दोन सामने खेळल्यानंतर त्याला पुन्हा कधीच भारतीय संघात स्थान मिळालं नाही. त्या दोन सामन्यांत संदीपने केवळ 1 विकेट घेतली होती. त्यामुळे त्याचं इंटरनॅशनल करिअर प्रत्यक्षात संपलंच असं म्हणता येईल.

विराट कोहलीसाठी कायमचा 'डोकेदुखी'

संदीप शर्मा आयपीएलमध्ये विराट कोहलीसाठी कायमच मोठा धोका ठरला आहे. त्याने कोहलीला तब्बल 7 वेळा बाद केलं आहे, जे स्वतःमध्ये एक मोठं रेकॉर्ड आहे. आयपीएलमध्ये संदीप शर्माने आतापर्यंत 136 सामने खेळून 146 विकेट घेतल्या आहेत. त्याची सर्वोत्तम कामगिरी म्हणजे फक्त 18 धावांत 5 विकेट्स घेणे. सध्या तो राजस्थान रॉयल्स संघाचा महत्त्वाचा भाग आहे. IPL 2025 हंगामात त्याने 10 सामन्यांत 9 विकेट घेतल्या होत्या आणि आपल्या अचूक स्विंग गोलंदाजीने प्रतिस्पर्ध्यांना अनेकदा अडचणीत टाकलं आहे.

दोन अंडर-19 वर्ल्ड कपचा अनुभव

संदीप शर्माने भारतासाठी दोन अंडर-19 वर्ल्ड कप (2010 आणि 2012) स्पर्धांमध्ये भाग घेतला होता. 2012 मध्ये विश्वविजेते ठरलेल्या भारतीय अंडर-19 संघाचा तो अविभाज्य भाग होता. त्याची खासियत म्हणजे यॉर्कर आणि स्विंग या दोन्ही गोष्टींचं उत्कृष्ट मिश्रण. त्याच्या गोलंदाजीची शैली माजी भारतीय गोलंदाज प्रवीण कुमारशी अनेकदा तुलना केली जाते. जरी त्याने आयपीएलमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी केली असली तरी, संदीपला अनेकदा योग्य तो सन्मान मिळालेला नाही. तरीही त्याची कामगिरी भारतीय क्रिकेटमधील दुर्लक्षित पण प्रभावी करिअरपैकी एक म्हणून नोंदवली जाईल यात शंका नाही.

FAQs

1. सध्या संदीप शर्मा टीम इंडियामध्ये आहे का?
नाही, संदीप शर्मा सध्या भारतीय संघाचा भाग नाही. त्याने शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना 2015 मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळला होता.

2. संदीप शर्माने टीम इंडियासाठी किती सामने खेळले आहेत?
त्याने भारतासाठी केवळ 2 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत.

3. संदीप शर्माने विराट कोहलीला किती वेळा बाद केले आहे?
संदीप शर्माने आयपीएलमध्ये विराट कोहलीला तब्बल 7 वेळा बाद केले आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
team indiaVirat KohliSandeep Sharma

इतर बातम्या

यापुढे मुंबई लोकलच्या रुळांवर कधीच पाणी साचणार नाही? 560000...

मुंबई बातम्या