/IND vs SL सराव सामन्यात देवदत्त पडिक्कलचे दमदार शतक! श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी टेकले गुडघे

Devdutt Padikkal's century : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये सराव सामना सुरु आहे, हा सराव सामना तीन दिवस खेळवला जाणार आहे. या सामन्यामध्ये श्रीलंकेच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सामन्यात भारताविरुद्ध श्रीलंकेच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 8 विकेट्स गमावून 363 धावा करुन डाव घोषित केला होता. या सामन्यात दुसऱ्या डावामध्ये फलंदाजी करताना भारताच्या संघाने पहिला सलामीवीर फलंदाज लवकर गमावला आणि त्यानंतर टीम इंडियाने संघासाठी कमालीची पकड बांधली आहे. या सराव सामन्याच्या दुसऱ्या दिनी भारताच्या संघाने कशी कामगिरी केली या संदर्भात सविस्तर अहवाल वाचा.
सराव सामन्यामध्ये भारतीय संघाच्या फलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल दुसऱ्याच चेंडूवर तंबूत परतला. त्यानंतर केएल राहुल आणि देवदत्तने डाव सांभाळला. राहुल 40 धावा करून तंबूत परतला. यष्टीरक्षक फलंदाज ऋषभ पंत खेळायला आला, पण तो जास्त वेळ क्रीजवर टिकू शकला नाही आणि केवळ दोन धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. सध्या भारताच्या संघासाठी मानव सुथार आणि रविंद्र जडेजा हे दोघेही कमालीची कामगिरी करत आहेत. सध्या 60 ओव्हरचा खेळ झाला आहे आणि यावेळी भारताच्या संघ 129 धावा मागे आहे.
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शनिवारी झालेल्या तीन दिवसीय सराव सामन्यात देवदत्त पडिक्कलने 14 चौकारांच्या मदतीने 121 चेंडूंमध्ये आपले शतक पूर्ण केले. त्याने केएल राहुलसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी 96 धावांची आणि त्यानंतर रवींद्र जडेजासोबत 72 धावांची भागीदारी केली, पण तो दुखापतीमुळे निवृत्त झाला. मात्र, 99 धावांवर असताना देवदत्तला जीवदान मिळाले. त्यानंतर त्याने आपले शतक पूर्ण केले. निवृत्त झाल्यानंतर पंतनेही त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल त्याचे कौतुक केले.
for Devdutt Padikkal!— BCCI (@BCCI) August 8, 2026
A superb knock from the left-handed batter in the warm-up game against SLC XI!
Updates https://t.co/g7rdlUUjY2 #TeamIndia pic.twitter.com/eb0p6gnyEQ
श्रीलंका इलेव्हनने 363 धावांवर आठ गडी बाद असताना आपला डाव घोषित केल्यानंतर, भारताची सुरुवात निराशाजनक झाली. पहिल्याच षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल (0) बाद झाला. फलंदाजीसाठी आलेल्या देवदत्त पडिक्कलने झटपट धावा केल्या आणि कर्णधार केएल राहुलसोबत मिळून डाव सावरला. चहापानाच्या विश्रांतीपर्यंत भारताने 50 षटकांत चार गडी बाद 180 धावा केल्या होत्या. रवींद्र जडेजा आणि मानव सुथार खेळपट्टीवर होते. विश्व फर्नांडोने श्रीलंका इलेव्हनसाठी एकमेव बळी घेतला. दुपारच्या जेवणापर्यंत भारताने 17 ओव्हरमध्ये एक गडी बाद 67 धावा केल्या होत्या. जेवणाच्या वेळी या दोन फलंदाजांनी आधीच 66 धावांची भागीदारी केली होती. केएल राहुल (23 नाबाद) आणि देवदत्त पडिक्कल (44 नाबाद) खेळपट्टीवर होते. श्रीलंका इलेव्हनसाठी रमेशने दोन बळी घेतले, तर विश्व फर्नांडो आणि नुवाथा यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.