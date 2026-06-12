/11 षटकार 6 चौकार... 32 चेंडूंमध्ये शतक झळकावून रजत पाटीदारच्या संघाचा काढला घाम!

MPL T20 : मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग 2026 सध्या सुरु आहे, या स्पर्धेचा गुरुवारी 11 जून रोजी ग्वाल्हेर चीताज आणि चंबळ घडियाल यांच्यामध्ये सामना पार पडला. या सामन्यात रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखालील ग्वाल्हेर संघ 258 धावांचे लक्ष्य वाचवण्यात अपयशी ठरला. आयपीएल 2025-26 चा चॅम्पियन कर्णधार रजत पाटीदार हा ग्वाल्हेर चीताज या संघाचे नेतृत्व करत आहे. या सामन्यामध्ये चंबळ घडियालच्या एका युवा फलंदाजाने त्याच्या धडाकेबाज खेळीने सर्वाचे लक्ष वेधले, त्याने त्याच्या खेळीमध्ये 11 षटकार आणि 6 चौकार मारुन 32 चेंडूंमध्ये शतक झळकावले. लीगच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने सामन्यात विजय मिळवला.
ग्वाल्हेर चीताज विरुद्ध चंबळ घडियाल यांच्यामध्ये सामना पार पडला, या सामन्यात रजत पाटीदार याने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. सुरुवातीलाच ग्वाल्हेर चीताजचे पहिले दोन विकेट्स पडले, त्यानंतर आलेल्या फलंदाजांनी चंबळच्या गोलंदाजांवर हल्ला चढवला. पहिले फलंदाजी करत ग्वाल्हेर चीताजने 258 धावांचे लक्ष उभे केले होते, त्यानंतर धावांचा पाठलाग करताना चंबळ घडियालच्या संघाने हे सक्ष 19.3 ओव्हरमध्ये पूर्ण केले आणि त्यांनी दमदार ऐतिहासिक विजय नावावर केला. या सामन्यातील खेळाडूंच्या कामगिरीसंदर्भात जाणून घ्या.
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अंकुश चौधरीची दमदार खेळी
रजत पाटीदारने या सामन्यात 16 चेंडूमध्ये 46 धावा केल्या तर चौधरीने 36 चेंडूमध्ये 73 धावांची खेळी खेळली पण ती सामन्यात व्यर्थ ठरली. अंकुशने चौधरीने अवघ्या 24 चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केले. चंबळने धावांचा पाठलाग करत असताना धडाकेबाज सुरुवात केली. दुसऱ्या षटकात, अंकुशने मंगेशच्या गोलंदाजीवर चार चौकार आणि एक षटकार ठोकला. शुभम शर्मा शून्यावर बाद झाला असला तरी, अंकुशने आपली आक्रमक फलंदाजी सुरूच ठेवली त्याने त्याच्या खेळीचा अंदाज बदलला नाही. त्याने अवघ्या 15 चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केले.
Ankush Singh went berserk in the MP T20 League!— Sportskeeda (@Sportskeeda) June 12, 2026
Chasing a massive 258, the Chambal Ghariyals opener raced to a century in just 32 balls against Rajat Patidar & Co.
6 fours, 11 sixes, and absolute carnage! #MadhyaPradesh #AnkushSingh #Sportskeeda pic.twitter.com/McsX96Kh61
त्याने त्याच्या खेळीने सर्वाचे लक्ष वेधले अंकुशने आठव्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारून अवघ्या 32 चेंडूंमध्ये आपले शतक पूर्ण केले, जे लीगच्या इतिहासातील सर्वात जलद शतक ठरले. अंकुशने 33 चेंडूंमध्ये 101 धावा केल्या. त्याच्या या खेळीत 11 षटकार आणि 6 चौकारांचा समावेश होता.