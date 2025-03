'पाकिस्तानात खेळू किंवा...' गौतम गंभीरने सर्वांची बोलती केली बंद, फायनलमध्ये प्रवेश केल्यावर टीका करणाऱ्यांना सुनावलं

Champions Trophy 2025 : चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 च्या पहिल्या सेमी फायनल सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियाला मात देऊन फायनलमध्ये स्थान मिळवलं आहे. 2013 नंतर पुन्हा एकदा टीम इंडिया चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे (Champions Trophy 2025) विजेतेपद पटकावण्यासाठी सज्ज आहे. सामना संपल्यावर भारतीय क्रिकेट संघाचा हेड कोच गौतम गंभीरने (Gautam Gambhir) पत्रकार परिषदेत त्या सर्वांची बोलती बंद केली ज्यांनी भारतीय संघाचे सर्व सामने दुबईत होत असल्याने फायदा मिळतोय असे म्हंटलं होते. गंभीरने म्हटले, 'आम्ही आमच्या परफॉर्मन्सवर लक्ष देतोय ड्रेसिंग रूमच्या बाहेर काय चाललंय याची आम्ही परवा करत नाही'.

हेड कोच गौतम गंभीरने सामना संपल्यानंतर पत्रकार परिषदेत म्हटले की, 'भारतीय संघाला दुबईत चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे सामने खेळल्यामुळे कोणता विशेष फायदा मिळालेला नाहीये आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या पूर्वी येथे पोहोचल्यानंतर मैदानावर कोणतंही प्रॅक्टिस सेशन झालं नाही'. भारतीय संघाने सर्व सामने हे दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळले असून सर्व सामने जिंकून फायनलमध्ये एंट्री घेतली आहे. ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केल्यावर पत्रकार परिषदेत टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीरने टीकाकारांना उत्तर देताना म्हंटले की, 'मला माहित आहे की अवाजवी फायद्यांबद्दल बरेच वादविवाद सुरु आहेत. पण कोणता अवाजवी फायदा? आमच्यासाठी हा तितकाच न्यूट्रल वेन्यू आहे जेवढा इतर संघांसाठी आहे. मला आठवत सुद्धा नाही की या स्टेडियमवर भारताने शेवटची कोणती स्पर्धा खेळली होती'.

हेही वाचा : Video : मॅच दरम्यान कुलदीप यादवर भडकले रोहित - विराट, भर मैदानात केली शिविगाळ, नेमकं काय घडलं?

गौतम गंभीरने पुढे म्हटले की, 'आम्ही इथे एकही दिवस सर्व केलेला नाही. आम्ही आयसीसीच्या अकॅडमीमध्ये सराव करतोय. इथल्या आणि तिथल्या परिस्थितीमध्ये 180 डिग्रीचं अंतर आहे. काही लोकांना फक्त तक्रार करता येते. मला नाही माहिती की आम्हाला कोणताही अवाजवी फायदा मिळतोय. गौतम गंभीर पुढे म्हणाला की , '15 सदस्य असणाऱ्या संघात जर आम्ही दोन स्पिनर घेऊन उतरतो तर पाकिस्तानमध्ये खेळू किंवा कुठेही आम्ही त्यांना निवडणारच आहोत. आम्ही मागच्या दोन सामन्यांमध्ये तीन स्पिनरला मैदानात उतरवले बाकी ऑल राउंडर होते'. गंभीर असं सुद्धा म्हणाला की, 'प्रामाणिकपणे सांगू तर माझं काम हे 140 कोटी भारतीय आणि ड्रेसिंग रूममध्ये असलेल्या लोकांशी प्रामाणिक राहणे आहे. मला फरक पडत नाही की लोक काय म्हणतात, त्यांचा कोणता अजेंडा आहे की नाही. मला खरं सांगू तर याची चिंता नाही. जर मी माझ्या कामाप्रती प्रामाणिक राहतोय हेच महत्वाचं आहे'.

Gautam Gambhir said, "what undue advantage we have? We haven't practiced here for one day. We're practicing at the ICC Academy where conditions are 180° different. Some people are just perpetual cribbers. They've got to grow up". pic.twitter.com/TZW9OAcOy2

— Mufaddal Vohra (mufaddalvohra) March 5, 2025