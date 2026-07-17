/IND vs ENG तिसऱ्या सामन्याच्या वेळापत्रकात बदल! किती वाजता सुरु होणार सामना? वाचा सविस्तर

भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये तिसरा सामना खेळवला जाणार आहे, हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे. या सामन्याआधी आता मोठी अपडेट समोर आली आहे भारत विरुद्ध इंग्लंड या सामन्याच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे. भारताने पहिला सामना जिंकला, तर इंग्लंडने दुसरा सामना जिंकला. मालिका 1-1 अशी बरोबरीत आहे. आता तिसरा सामना 19 जुलै रोजी लॉर्ड्सवर खेळला जाणार आहे. या सामन्याचे वेळापत्रक बदलण्यात आले आहे. दुसरा सामना भारताच्या संघाने गमावल्यानंतर दोन्ही संघासाठी तिसरा सामना असणार आहे, त्यामुळे तिसरा सामना कधी, कुठे आणि किती वाजता खेळवला जाणार आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये वाचा.
19 जुलै रोजी हा सामना खेळवला जाणार आहे, हा सामना टीम इंडियासाठी महत्वाचा आहे कारण काही तासांपासून रोहित शर्माच्या निवृतीच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. तो लॉर्ड्सवरील एकदिवसीय सामन्यानंतर निवृत्तीची घोषणा करू शकतो. त्यामुळे, हा सामना त्याचा शेवटचा मानला जात आहे. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पहिला एकदिवसीय सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 3.30 वाजता, तर दुसरा सामना सायंकाळी 5.30 वाजता सुरू झाला. मात्र, आता तिसऱ्या सामन्याच्या वेळेत बदल झाला आहे. लॉर्ड्सवर खेळला जाणारा तिसरा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 2.30 वाजता सुरू होईल.
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भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील सामना 19 जुलै रोजी लंडनच्या लॉर्ड्सच्या मैदानावर रंगणार आहे. पावसाची शक्यता 10 टक्के आहे, आर्द्रता 44 टक्के असेल. वाऱ्याचा वेग ताशी 13 किमी राहण्याची शक्यता आहे. आकाश मुख्यतः ढगाळ राहील. तापमान 12 ते 23 अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान असेल. काही दिवसांपूर्वी टीम इंडियाचा टी20 सामना देखील या मैदानावर झाला त्यावेळी टीम इंडियाला पराभवाचा सामना करावा लागला होता.
भारतीय संघाची संभाव्य प्लेइंग 11 : रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, इशान किशन/केएल राहुल (विकेटकिपर), श्रेयस अय्यर, वॉशिंग्टन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर ब्रार, जसप्रीत बुमराह, प्रसीद्ध कृष्णा.
इंग्लंडची संभाव्य प्लेइंग 11 : बेन डकेट, जेकब बेथेल, जो रूट, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकिपर), सॅम करन, विल जॅक्स, गस ऍटकिन्सन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, साकिब महमूद.