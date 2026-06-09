IND vs ENG : भारत-इंग्लंड टी-20 सामन्यांची वेळ बदलली, 11 नाही तर 'या' वेळेत होणार लाईव्ह स्ट्रिमिंग

India vs England Match Time Update : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये बीसीसीआयने टी-20 मालिका त्याचबरोबर एकदिवसीय मालिकेचे आयोजन केले आहे. श्रेयस अय्यर भारतीय संघाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे तर काही नव्या खेळाडूंना या मालिकेत खेळण्याची संधी मिळाली आहे. अफगाणिस्तानविरुद्ध एकदिवसीय मालिका झाल्यानंतर भारताचा संघ इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. ही मालिका सुरू होण्याआधी आता या मालिकेच्या सामन्यांच्या वेळेत बदल करण्यात आले आहेत. इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाने भारताविरुद्धच्या पाच t20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांची सुरुवात ही आता एक तास आधी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारतामध्ये टेलिव्हिजनवर पाहणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी हे सामने पाहता यावेत यासाठी आधी हे सामने रात्री 11 वाजता सुरू केले जाणार होते. पण आता या सामन्यात बदल करण्यात आला आहे आणि भारतीय वेळेनुसार हे सामने रात्री दहा वाजता सुरू होणार आहेत. इएसपीएन क्रिकइन्फोच्या वृत्ताने दिलेल्या माहितीनुसार भारतीय वेळेनुसार हे सामने रात्री 11 वाजता सुरू होणार होते पण त्यानंतर चर्चा झाल्यानंतर आता हे सामने एक तासाआधी म्हणजेच भारतीय वेळेनुसार रात्री 11 वाजता सुरु होणार आहेत.
हे ही वाचा
अहवालामध्ये असे सांगितले आहे की इंग्लंडच्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या वेळेत बदल केल्यानंतर इसीबीने प्रसार माध्यमांची त्याचबरोबर क्रीडांगणे, विरोधी मंडळे यांच्यासोबत चर्चा करून ही वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. या दौऱ्यावर भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये पाच t20 सामने खेळवले जाणार आहेत त्याचबरोबर बीसीसीआयने तीन एक दिवसीय सामन्यांच्या मालिकाची देखील घोषणा केली होती. 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठी ही मालिका महत्त्वाची असणार आहे. शुभमन गिल दौऱ्यावर एकदिवसीय मालिकेत भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे.
भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा या मालिकेत खेळणार आहे, तर भारताचा स्टार विराट कोहली हा अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिकेतून बाहेर झाला आहे. आता तो इंग्लंड दौऱ्यावर तंदुरुस्त होईल की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे तो सध्या आगामी अफगाणिस्तान विरुद्ध तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतून बाहेर आहे. जसप्रीत बुमराहला अनेक सामन्यांमध्ये विश्रांती देण्यात आली आहे. त्यामुळे तो काही ठराविक सामन्यांमध्ये पाहायला मिळणार आहे, आयपीएलचा हंगाम त्याच्यासाठी फार काही चांगला झाला नाही.