English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

GST मधल्या बदलाचा IPL आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांच्या तिकिटांवर होणार थेट परिणाम! कसा? जाणून घ्या

GST on IPL Tickets: आयपीएल तिकिटे लक्झरी वस्तूंच्या श्रेणीत ठेवण्यात आली आहेत आणि आता त्यांच्यावर 28% ते 40% पर्यंत कर आकारला जाईल.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 5, 2025, 12:37 PM IST
GST मधल्या बदलाचा IPL आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांच्या तिकिटांवर होणार थेट परिणाम! कसा? जाणून घ्या

Changes in GST: देशात गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स (GST) सुधारणा लागू झाल्यानंतर त्याचा फटका आता क्रिकेट चाहत्यांनाही बसणार आहे. विशेषत: आयपीएल सामन्यांसाठी स्टेडियममध्ये जाणं अधिक महाग होणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

IPL तिकीटांवर 'लक्झरी गुड्स' टॅक्स

पीटीआयच्या माहितीनुसार, आयपीएल सामन्यांच्या तिकिटांना लक्झरी गुड्सच्या कॅटेगरीत टाकण्यात आलं असून यावर आता 28 ते 40 टक्क्यांपर्यंत जीएसटी आकारला जाणार आहे. म्हणजेच आयपीएलचा जल्लोष प्रत्यक्ष मैदानावर पाहण्यासाठी चाहत्यांना आता जास्त खर्च करावा लागणार आहे.

500 रुपयांखालील तिकिटांना जीएसटी नाही

नवीन दरपत्रकात सर्वसामान्य चाहत्यांचाही विचार करण्यात आला आहे. 500 रुपयांखालील तिकिटांवर कोणताही जीएसटी लागू होणार नाही. त्यामुळे परवडणाऱ्या दरात तिकीट घेणारे चाहते अजूनही सामन्याचा थरार थेट मैदानावर अनुभवू शकतील.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तिकिटं स्वस्त

दुसरीकडे, भारतात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांच्या तिकिटांवर 18% जीएसटी आकारण्यात येईल. मात्र हे फक्त 500 पेक्षा जास्त किमतीच्या तिकिटांवर लागू होणार आहे. त्यामुळे साधारण दरातील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांची तिकिटं आयपीएलच्या तुलनेत अजूनही स्वस्त ठरणार आहेत.

फॅन्सवर थेट परिणाम

या बदलांमुळे मोठ्या शहरांमध्ये आयपीएल सामन्यांचं बजेट आधीपेक्षा अधिक वाढणार आहे. छोट्या शहरांत व आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये मात्र चाहत्यांना तुलनेने कमी दरात क्रिकेटचा आनंद घेता येईल.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
GSTIPLcricketTickets

इतर बातम्या

रविवारी बाहेर पडणं टाळा! दोन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक... प्रव...

मुंबई बातम्या