GST मधल्या बदलाचा IPL आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांच्या तिकिटांवर होणार थेट परिणाम! कसा? जाणून घ्या

Changes in GST: देशात गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स (GST) सुधारणा लागू झाल्यानंतर त्याचा फटका आता क्रिकेट चाहत्यांनाही बसणार आहे. विशेषत: आयपीएल सामन्यांसाठी स्टेडियममध्ये जाणं अधिक महाग होणार आहे.
पीटीआयच्या माहितीनुसार, आयपीएल सामन्यांच्या तिकिटांना लक्झरी गुड्सच्या कॅटेगरीत टाकण्यात आलं असून यावर आता 28 ते 40 टक्क्यांपर्यंत जीएसटी आकारला जाणार आहे. म्हणजेच आयपीएलचा जल्लोष प्रत्यक्ष मैदानावर पाहण्यासाठी चाहत्यांना आता जास्त खर्च करावा लागणार आहे.
नवीन दरपत्रकात सर्वसामान्य चाहत्यांचाही विचार करण्यात आला आहे. 500 रुपयांखालील तिकिटांवर कोणताही जीएसटी लागू होणार नाही. त्यामुळे परवडणाऱ्या दरात तिकीट घेणारे चाहते अजूनही सामन्याचा थरार थेट मैदानावर अनुभवू शकतील.
दुसरीकडे, भारतात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांच्या तिकिटांवर 18% जीएसटी आकारण्यात येईल. मात्र हे फक्त 500 पेक्षा जास्त किमतीच्या तिकिटांवर लागू होणार आहे. त्यामुळे साधारण दरातील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांची तिकिटं आयपीएलच्या तुलनेत अजूनही स्वस्त ठरणार आहेत.
या बदलांमुळे मोठ्या शहरांमध्ये आयपीएल सामन्यांचं बजेट आधीपेक्षा अधिक वाढणार आहे. छोट्या शहरांत व आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये मात्र चाहत्यांना तुलनेने कमी दरात क्रिकेटचा आनंद घेता येईल.