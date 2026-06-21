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WTC Points Table मध्ये फेरबदल! इंग्लंडला पराभूत केल्यानंतर न्यूझीलंडला मोठा फायदा, भारत कोणत्या स्थानावर?

ENG vs NZ : इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये झालेला दुसऱ्या सामन्यामध्ये न्यूझीलंडच्या संघाने विजय मिळवल्यानंतर आता वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनलच्या गुणतालिकेमध्ये आता फेरबदल पाहायला मिळाला आहे. इंग्लंडच्या संघाला त्यांच्या घरच्या मैदानावर न्यूझीलंडने 253 धावांनी पराभूत केले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 21, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:24 PM IST
WTC Points Table मध्ये फेरबदल! इंग्लंडला पराभूत केल्यानंतर न्यूझीलंडला मोठा फायदा, भारत कोणत्या स्थानावर?

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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