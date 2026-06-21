/WTC Points Table मध्ये फेरबदल! इंग्लंडला पराभूत केल्यानंतर न्यूझीलंडला मोठा फायदा, भारत कोणत्या स्थानावर?

WTC Points Table - ENG vs NZ : इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये कसोटी मालिकेचा दुसरा सामना पार पडला, या मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्यामध्ये न्यूझीलंडच्या संघाने विजय मिळवल्यानंतर आता वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनलच्या गुणतालिकेमध्ये आता मोठा फेरबदल पाहायला मिळाला आहे. दुसऱ्या कसोटी सामन्यामध्ये इंग्लंडच्या संघाला त्यांच्या घरच्या मैदानावर न्यूझीलंडने 253 धावांनी पराभूत केले आहे. इंग्लंडसमोर लंडनच्या केनिंग्टन ओव्हलवर इंग्लंडसमोर विजयासाठी 463 धावांचे मोठे आव्हान ठेवण्यात आले होते. इंग्लंडचा दुसरा डाव 58.1 षटकांत 209 धावांवरच रोखण्यात आला.
झालेल्या या सामन्यानंतर आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप 2025-27 चक्राच्या गुणतालिकेत संघांच्या स्थानांमध्ये कोणताही बदल झाला नाही. पण न्यूझीलंडच्या विजयाच्या टक्केवारीमध्ये किवी संघाने आघाडी घेतली आहे, न्यूझीलंडचे आता 66.67 गुण आहेत तर संघ सध्या चौथ्या स्थानावर आहे. आतापर्यत न्यूझीलंडच्या संघाने पाच सामने खेळले आहेत यामध्ये त्यांना तीन सामन्यात विजय मिळाला आहे. एक गमावला आहे आणि एक अनिर्णित राहिला आहे. श्रीलंकेची गुणसंख्या देखील तेवढीच आहे श्रीलंकेचा संघ सध्या तिसऱ्या स्थानावर आहे.
हे ही वाचा
इतर संघांबद्दल सांगायचं झालं तर इंग्लंडची विजयाची टक्केवारी 37.88 वरून 34.72 पर्यंत घसरली आहे. इंग्लंड सातव्या क्रमांकावर आहे. इंग्लंडने लॉर्ड्सवरील पहिला कसोटी सामना 115 धावांनी जिंकला. इंग्लंडच्या संघाने आतापर्यत 12 कसोटी सामने खेळले आहेत यामध्ये इंग्लंडने फक्त 4 सामने जिंकले आहेत तर सात सामने गमावले आहेत. यामध्ये एक सामना हा अनिर्णित राहिला आहे.
भारतीय संघ सध्या डब्ल्यूटीसी 2025-27 च्या गुणतालिकेत सहाव्या स्थानावर आहे. भारतीय संघाने आतापर्यंत नऊ कसोटी सामने खेळले असून, त्यापैकी चार जिंकले, चार गमावले आणि एक अनिर्णित राहिला आहे. परिणामी, भारताची गुणांची टक्केवारी सध्या 48.15 आहे. क्रमवारीत वर चढण्यासाठी भारतीय संघाला आगामी कसोटी सामने अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील.
New Zealand roar back into the series with a massive victory in the second test— ICC (@ICC) June 21, 2026
#WTC27 : https://t.co/twd3kaEXu3 pic.twitter.com/juKsOHY0fk