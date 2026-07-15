/फ्रान्सच्या राजधानीत गोंधळ, विश्वचषकात पराभव झाल्यानंतर पॅरिसमध्ये हिंसाचार! Video viral

फुटबॅाल विश्वचषक सुरु आहे आणि आता अंतिम फेरीची जोरदार लढत पाहायला मिळत आहे, फ्रान्स विरुद्ध स्पेन यांच्यामध्ये सेमीफायनल 1 चा सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये स्पेनच्या संघाने बाजी मारली, याआधी फ्रान्स आणि स्पेन यांच्यामध्ये सामना होण्याआधी सर्वांना वाटले होते फ्रान्सचा संघ सहज स्पेनला पराभूत करेल. पण या सामन्यात स्पेनच्या खेळाडूंच्या प्रभावी कामगिरीनंतर आता स्पेनच्या संघाने अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. आता या सामन्यानंतर फ्रान्सच्या पराभवानंतर राजधानी पॅरिसमध्ये दंगली उसळल्या, ज्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरले. नक्की झाले काय आणि कोणते व्हिडिओ आहेत यासंदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देण्यात आले आहेत.
मंगळवारी टेक्सासमधील एटी अँड टी स्टेडियमवर झालेल्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात फ्रान्सला स्पेनकडून 0-2 असा पराभव पत्करावा लागला. या सामन्यानंतर आता मिकेल ओयार्झाबाल आणि पेद्रो पोरो यांच्या गोलच्या जोरावर फ्रान्सवर 2-0 ने विजय मिळवत स्पेनने दुसऱ्यांदा फिफा विश्वचषक अंतिम फेरीत प्रवेश केला. मिकेलने 22 व्या मिनिटाला पेनल्टीवर गोल केला, तर पोरोने 58व्या मिनिटाला गोल करून स्पेनची आघाडी दुप्पट केली. फ्रान्सचा कर्णधार किलियन एमबाप्पेने संपूर्ण स्पर्धेमध्ये दमदार कामगिरी केली पण तो स्पेनविरुद्ध सामन्यामध्ये विशेष कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला. स्पेनच्या संघ एमबाप्पेविरुद्ध चांगली रणनीती करुन आला होता त्यांना त्याचा फायदा झाला.
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फ्रान्स विरुद्ध स्पेन यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये स्पेनने विजय मिळवल्यानंतर फ्रान्सच्या चाहत्यांना हा विश्वचषकातील पराभव स्वीकारता आला नाही. सामना झाल्यानंतर पॅरिसमध्ये मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. अर्लिंग्टनमध्ये अंतिम शिट्टी वाजताच फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये दंगे उसळले. अनेक भागांमध्ये आगी पसरल्या. याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाले. त्याचबरोबर फ्रान्सचा कर्णधार किलियन एमबाप्पेने संघाचा पराभव झाल्यानंतर त्याच्या देशबांधवांची माफी देखील मागितली आहे.
फ्रान्ससंघ आता 18 जुलै रोजी तिसऱ्या स्थानासाठी मैदानात उतरेल. दुसऱ्या उपांत्य फेरीत फ्रान्सचा सामना पराभूत संघाशी होईल, जी अर्जेंटिना आणि इंग्लंड यांच्यात खेळली जाईल. तिसरे स्थान मिळवून फ्रान्स आपला सन्मान वाचवण्याचा प्रयत्न करेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की फ्रान्सने 1998 आणि 2018 मध्ये दोनदा फिफा विश्वचषक जिंकला आहे.
Paris. The French national team lost to Spain last night.— Маrina Wolf (@volkova_ma57183) July 15, 2026
After the loss, the French capital was reduced to ashes. Football fans rioted in virtually every district of the city. pic.twitter.com/YriIlOX4Ju