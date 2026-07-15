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फ्रान्सच्या राजधानीत गोंधळ, विश्वचषकात पराभव झाल्यानंतर पॅरिसमध्ये हिंसाचार! Video viral

फ्रान्स आणि स्पेन यांच्यामध्ये सामना होण्याआधी सर्वांना वाटले होते फ्रान्सचा संघ सहज स्पेनला पराभूत करेल. पण निर्णय स्पेनच्या देशेने आला आणि आता या सामन्यानंतर फ्रान्सच्या पराभवानंतर राजधानी पॅरिसमध्ये दंगली उसळल्या, ज्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरले. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 15, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:13 PM IST
फ्रान्सच्या राजधानीत गोंधळ, विश्वचषकात पराभव झाल्यानंतर पॅरिसमध्ये हिंसाचार! Video viral
Image Credit: Social Media

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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फ्रान्सच्या राजधानीत गोंधळ, विश्वचषकात पराभव झाल्यानंतर पॅरिसमध्ये हिंसाचार! Video viral
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