  T20 World Cup: भारत-झिम्बाब्वे सामन्यासाठी खास अमेरिकेतून मागवले केमिकल, आजच्या सामन्यासाठी काय होणार फायदे?

T20 World Cup: भारत-झिम्बाब्वे सामन्यासाठी खास अमेरिकेतून मागवले केमिकल, आजच्या सामन्यासाठी काय होणार फायदे?

India vs Zimbabwe T20 World Cup Super 8 match: चेन्नईतील चेपॉक येथे होणाऱ्या भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील सामन्यात अमेरिकेतून आयात केलेले एक विशेष प्रकारचे रसायन वापरले जाईल. याचा नक्की काय कशासाठी वापर केला जाणार, याचा काय फायदा होणार याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 26, 2026, 02:08 PM IST
T20 World Cup: भारत-झिम्बाब्वे सामन्यासाठी खास अमेरिकेतून मागवले केमिकल, आजच्या सामन्यासाठी काय होणार फायदे?
Chennai Chepauk groundmen use American Chemical to counter dew effect on T20 World Cup India vs Zimbabwe Match

Dew Cure Chemicals imported from the US for Ind vs Zim Match: टी20 विश्वचषक 2026 मधील सुपर ८ फेरी आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली असून प्रत्येक सामना संघांच्या भवितव्याचा निर्णय ठरवत आहे. स्पर्धा जसजशी पुढे सरकत आहे, तसतसा ताण, रणनीती आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता यांना अधिक महत्त्व प्राप्त होत आहे. अशा वेळी भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील चेन्नईतील एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम येथे होणारा सामना केवळ दोन संघांमधील लढत नसून, पुढील फेरीतील स्थानासाठीची अत्यंत महत्त्वाची चाचणी ठरणार आहे. चेपॉकचे मैदान पारंपरिकरीत्या फिरकी गोलंदाजांना मदत करणारे मानले जाते, परंतु संध्याकाळच्या वेळी पडणाऱ्या दवामुळे अनेकदा सामन्याचे चित्र बदलते. विशेषतः नॉकआउटसदृश परिस्थितीत खेळताना दव हा मोठा घटक ठरू शकतो. चेंडू ओला झाल्यास गोलंदाजांची पकड सैल होते, फिरकीचा प्रभाव कमी होतो आणि फलंदाजांना फटका खेळणे सोपे जाते. त्यामुळे संघ व्यवस्थापन आणि मैदान कर्मचारी यांच्यासाठी दव नियंत्रण ही मोठी डोकेदुखी ठरते.

टी20 विश्वचषक 2026 मध्ये भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील सुपर एट फेरीतील महत्त्वाचा सामना गुरुवारी चेन्नईतील एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम येथे रंगणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर या सामन्यापूर्वी मैदानावरील दवाचा परिणाम कमी करण्यासाठी एक विशेष रसायन वापरण्यात येणार आहे, ज्याची आयात अमेरिकेतून करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा: रिंकू सिंग परतणार? भारत-झिम्बाब्वे सामन्यापूर्वी मोठी अपडेट, चेन्नईत संघासोबत असल्याचा Video व्हायरल

 

‘ड्यू क्योर’चा वापर का?

चेपॉकच्या मैदानावर संध्याकाळी दव मोठ्या प्रमाणात पडते. तापमानातील बदलामुळे गेल्या आठवड्यातही ही समस्या जाणवली होती. त्यामुळे तमिळनाडू क्रिकेट असोसिएशनने ‘ड्यू क्योर’ नावाचे रसायन मागवले. हेच रसायन अमेरिकेतील मेजर लीग बेसबॉलच्या मैदानांवरही मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. ग्राउंडस्टाफने मंगळवार आणि बुधवारी दुपारी आउटफिल्डवर पाण्यात मिसळून या रसायनाची फवारणी केली. सामन्यापूर्वी पुन्हा एकदा फवारणी करण्याची तयारी आहे, जेणेकरून सामना सुरू होईपर्यंत त्याचा पूर्ण परिणाम दिसेल.

हे ही वाचा: Pakistan Semifinal Scenario: पाकिस्तान संघ अजूनही सेमीफायनलमध्ये पोहचू शकतो? कसं? जाणून घ्या!

 

मैदानासाठी काय फायदा?

‘ड्यू क्योर’चे वैशिष्ट्य असे की ते गवतावरील ओलावा शोषून घेते. दव पडल्यावर मैदान ओलसर राहू नये आणि चेंडू सहज फिरावा, यासाठी हे रसायन उपयुक्त ठरते. त्यामुळे खेळाडूंना फिल्डिंग करताना अडचण येणार नाही आणि सामन्याचा निकाल दवावर अवलंबून राहणार नाही. भारतीय संघाने सराव सत्रानंतर मैदानाची परिस्थिती तपासली असून दवाचा फारसा त्रास होणार नाही, अशी प्राथमिक समाधानकारक प्रतिक्रिया मिळाल्याचे समजते.

हे ही वाचा: भारताविरुद्धच्या सुपर 8 सामन्यापूर्वी झिम्बाब्वेच्या कर्णधाराबाबत मोठी अपडेट; सिकंदर रझा मैदानात उतरणार?

 

पुढील सामन्यांसाठीही तयारी?

सेमीफायनल आणि फायनलमध्येही या रसायनाचा वापर होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. मात्र याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. पहिल्या सुपर एट सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभव पत्करलेल्या भारतासाठी झिम्बाब्वेविरुद्धचा हा सामना अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी विजय अनिवार्य असल्याने मैदानाची स्थिती संघासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

