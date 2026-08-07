CSK ने ऋतुराजसाठी हार्दिकची डील नाकारली? आता हार्दिक 'या' संघाची वाट धरणार, ट्रेड होताच मिळणार कॅप्टन्सी

IPL 2027 : आयपीएल 2026 च्या समाप्तीनंतर मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या हा पुढील वर्षी मुंबई संघाची साथ सोडणार अशी माहिती समोर येऊ लागली. 2024 रोजी हार्दिक पांड्या पुन्हा मुंबई इंडियन्सच्या संघात आल्यापासून त्याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सने चांगली कामगिरी केलेली नाही. आयपीएल 2025 वगळता इतर दोन वर्ष मुंबईला प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करता आलेलं नाही, त्यामुळे मुंबई इंडियन्स आयपीएल 2027 च्या ऑक्शनपूर्वी हार्दिक पांड्याला ट्रेड करू शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार चेन्नई सुपरकिंग्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स हे संघ हार्दिकला आपल्या संघात घेण्यासासाठी उत्सुक आहेत. मात्र ऋतुराज गायकवाडमुळे सीएसकेने हार्दिकची ट्रेड डील नाकारली असल्याची माहिती समोर येत आहे, मात्र याबाबत अद्याप अधिकृतपणे कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.
सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या माहितीनुसार चेन्नई सुपरकिंग्स हार्दिक पांड्याला संघात घेण्यासाठी उत्सुक होती. मात्र रिपोर्ट्सनुसार हार्दिक पांड्याला चेन्नई सुपरकिंग्स संघात येताच कर्णधारपद हवं होतं. मात्र एम एस धोनी कर्णधारपदावरून बाजूला झाल्यावर त्याने चेन्नई सुपरकिंग्सचं कर्णधारपद ऋतुराज गायकवाडकडे सोपवलं होतं. ऋतुराजच्या नेतृत्वात चेन्नई सुपरकिंग्सचा परफॉर्मन्स हा फारसा समाधानकारक नसला तरी चेन्नई सुपरकिंग्सला ऋतुराज गायकवाडला संघातून किंवा कर्णधारपदावरून सध्या बाजूला करायचे नाही. त्यामुळे त्यांनी हार्दिक पांड्या सोबतची डील नाकारली असल्याचं समोर येत आहे. तसेच रिपोर्ट्सनुसार काही चेन्नईच्या खेळाडूंना हार्दिक पांड्या हा संघात आलेला नको आहे त्यामुळे हार्दिक आणि सीएसके यांच्यातील ट्रेड डील फिस्कटली असल्याचं बोललं जात आहे.
VIKAS (Vikas662005) August 6, 2026
- Hardik Pandya in Kolkata Knight Riders as captain deal is almost done.
- Hardik Pandya wants captaincy, KKR needs a captain, middle order All Rounder & finisher. Hardik is best.
- CSK doesn't wants to removed Ruturaj Gaikwad as… pic.twitter.com/zMZUpmLhE6
SOME CSK PLAYERS DON'T WANT HARDIK PANDYA IN TEAMIndian Cricket (IndianCricketHQ) August 7, 2026
- Acc. To Source, Some CSK Players don't want Hardik Pandya in CSK setup, Who are these players?
- MS Dhoni wants Hardik Pandya and also CSK need him badly, thats why they are pushing every single chance to bring him in… pic.twitter.com/Ic1Xf49FbR
चेन्नई सुपरकिंग्स सोबत हार्दिक पांड्याला आपल्या संघात घेण्यासाठी कोलकाता नाईट रायडर्सचा संघ सुद्धा उत्सुक आहे. हार्दिक पांड्याच्या अटींचा विचार केला तर कोलकाता नाईट रायडर्सला कर्णधार, मधल्या फळीचा फलंदाज आणि ऑलराऊंडर फिनिशर खेळाडू हवा आहे. यासगळ्यात हार्दिक पांड्या हा अगदी फिट बसतो. तेव्हा आयपीएल 2027 पूर्वी कोलकाता नाईट रायडर्सचा संघ हार्दिकला ट्रेड करून आपल्या संघात घेईल असं बोललं जातं आहे. आता मुंबई इंडियन्स हार्दिकच्या बदल्यात कोणत्या खेळाडूची डिमांड करते किंवा कॅश डीलद्वारे केकेआर ही ट्रेड डील करते का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.