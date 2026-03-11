IPL 2026 च्या वेळापत्रकाची घोषणा, चेन्नई सुपरकिंग्सचे सामने 'या' दिवशी होणार, MI VS CSK सामना कधी?

CSK Matches IPL 2026 Timetable : आयपीएल 2026 च्या वेळापत्रकाची मागील अनेक दिवसांपासून क्रिकेट चाहते वाट पाहत होते. जगातील सर्वात मोठ्या टी20 लीगपैकी एक असणाऱ्या इंडियन प्रीमियर लीगच्या वेळापत्रकाची घोषणा बुधवार 11 मार्च रोजी करण्यात आलेली आहे. यानुसार 28 मार्च ते 12 एप्रिल पर्यंतच्या 20 सामान्यांचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं असून उर्वरित आयपीएल सामन्यांचं वेळापत्रक हे काही राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा झाल्यावर करण्यात येतील. तेव्हा पहिल्या टप्प्यात समोर आलेल्या आयपीएलच्या वेळापत्रकात चेन्नई सुपरकिंग्सच्या एकूण 4 सामन्यांची घोषणा करण्यात आलेली आहे.
यंदा आयपीएलच्या 19 व्या सीजनचं वेळापत्रक जाहीर झालं असून यात चेन्नई सुपरकिंग्सचे एकूण 4 सामने आहेत. यात सीएसकेचा पहिला सामना हा 30 मार्च रोजी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध होणार आहे. दुसरा सामना हा 3 एप्रिल रोजी पंजाब किंग्स विरुद्ध चेपॉक स्टेडियमवर होणार आहे. 5 एप्रिल रोजी चिन्नस्वामी स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स सामना 5 एप्रिल रोजी सामना होईल. तर 11 एप्रिल रोजी चेपॉक स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्सचा सामना खेळवला जाणार आहे.
चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स - 30 मार्च - गुवाहाटी स्टेडियम
चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध पंजाब किंग्स - 3 एप्रिल - चेपॉक स्टेडियम
चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - 5 एप्रिल - चिन्नस्वामी स्टेडियम
चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स - 11 एप्रिल - चेपॉक स्टेडियम
