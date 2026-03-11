English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  स्पोर्ट्स
  IPL 2026 च्या वेळापत्रकाची घोषणा, चेन्नई सुपरकिंग्सचे सामने या दिवशी होणार, MI VS CSK सामना कधी?

IPL 2026 च्या वेळापत्रकाची घोषणा, चेन्नई सुपरकिंग्सचे सामने 'या' दिवशी होणार, MI VS CSK सामना कधी?

CSK Matches IPL 2026 Timetable : आयपीएल 2026 च्या वेळापत्रकाची घोषणा झाली असून यात एकूण 20 सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलंय. यात चेन्नई सुपरकिंग्सच्या 4 सामान्यांचं शेड्युल समोर आलं असून हे सामने कुठे आणि कोणासोबत होणार हे पाहुयात.   

पूजा पवार | Updated: Mar 11, 2026, 08:50 PM IST
Photo Credit - Social Media

CSK Matches IPL 2026 Timetable : आयपीएल 2026 च्या वेळापत्रकाची मागील अनेक दिवसांपासून क्रिकेट चाहते वाट पाहत होते. जगातील सर्वात मोठ्या टी20 लीगपैकी एक असणाऱ्या इंडियन प्रीमियर लीगच्या वेळापत्रकाची घोषणा बुधवार 11 मार्च रोजी करण्यात आलेली आहे. यानुसार 28 मार्च ते 12 एप्रिल पर्यंतच्या 20 सामान्यांचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं असून उर्वरित आयपीएल सामन्यांचं वेळापत्रक हे काही राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा झाल्यावर करण्यात येतील. तेव्हा पहिल्या टप्प्यात समोर आलेल्या आयपीएलच्या वेळापत्रकात चेन्नई सुपरकिंग्सच्या एकूण 4 सामन्यांची घोषणा करण्यात आलेली आहे. 

चेन्नई सुपरकिंग्सचे 4 सामने : 

यंदा आयपीएलच्या 19 व्या सीजनचं वेळापत्रक जाहीर झालं असून यात चेन्नई सुपरकिंग्सचे एकूण 4 सामने आहेत. यात सीएसकेचा पहिला सामना हा 30 मार्च रोजी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध होणार आहे. दुसरा सामना हा 3 एप्रिल रोजी पंजाब किंग्स विरुद्ध चेपॉक स्टेडियमवर होणार आहे. 5 एप्रिल रोजी चिन्नस्वामी स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स सामना 5 एप्रिल रोजी सामना होईल. तर 11 एप्रिल रोजी चेपॉक स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्सचा सामना खेळवला जाणार आहे. 

चेन्नई सुपरकिंग्सच्या सामन्यांचं वेळापत्रक : 

चेन्नई सुपरकिंग्स  विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स - 30 मार्च - गुवाहाटी स्टेडियम 
चेन्नई सुपरकिंग्स  विरुद्ध पंजाब किंग्स  - 3 एप्रिल - चेपॉक स्टेडियम 
चेन्नई सुपरकिंग्स  विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - 5 एप्रिल - चिन्नस्वामी स्टेडियम 
चेन्नई सुपरकिंग्स  विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स - 11 एप्रिल - चेपॉक स्टेडियम 

चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ : 

कार्तिक शर्मा , प्रशांत वीर , राहुल चहर, मॅट हेन्री, अकील होसेन, मॅथ्यू शॉर्ट, झॅक फॉल्केस, सरफराज खान, अमन खान, एमएस धोनी, रुतुराज गायकवाड़, संजू सॅमसन, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवरटन, गुरजापनीत सिंह, अंशुल कंबोज, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मॅट हेनरी, राहुल चाहर, जॅक फॉल्क्स. 

पूजा पवार

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

