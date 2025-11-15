आधी जडेजा अन् आता 'या' 10 खेळाडूंना चेन्नई सुपरकिंग्सने दिला नारळ, पाहा IPL 2026 साठी CSK चा संपूर्ण संघ

IPL 2026 CSK : जगातील सर्वात मोठी टी 20 क्रिकेट लीग असलेल्या इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनबाबतची उत्सुकतता चाहत्यांमध्ये वाढत आहे. आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनपूर्वी सर्व संघांना 15 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत त्यांच्या फ्रेंचायझीने रिटेन, रिलीज आणि ट्रेड केलेल्या सर्व खेळाडूंची लिस्ट जाहीर करायची होती. त्याप्रमाणे आता आतापर्यंत 5 वेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावणाऱ्या सीएसके संघाने आगामी सीजनपूर्वी त्यांच्या रिटेन आणि रिलीज खेळाडूंची लिस्ट जाहीर केलेली आहे. चेन्नईने आयपीएल 2026 साठी त्यांच्या संघात मोठे बदल केले आहेत. रिलीज लिस्टमधील अनेक स्टार खेळाडूंची नाव वाचून सीएसकेच्या फॅन्सना आश्चर्य वाटतंय.
1. माथेशा पाथीराणा
2. डेव्हॉन कॉन्वे
3. रचिन रवींद्र
4. विजय शंकर
5. दीपक हुडा
6. राहुल त्रिपाठी
7. कमलेश नगरकोटी
8. आंद्रे सिद्धार्थ
9 .शेख रशीद
10. वंश बेदी
नक्की वाचा >> IPL 2026 पूर्वी मुंबई इंडियन्सने एकूण 9 खेळाडूंना केलं संघाबाहेर! असा आहे MI चा नवा संघ
1. रुतुराज गायकवाड
2. एमएस धोनी
3. आयुष म्हात्रे
4. देवाल्ड ब्रेव्हिस
5. उर्विल पटेल
6. अंशुल कंबोज
7. गुरजपनीत सिंग
8. जेमी ओव्हरटन
9. मुकेश चौधरी
10. नॅथन एलिस
11. नूर अहमद
12. रामकृष्ण घोष
13. शिवम दुबे
14. श्रेयस गोपाळ
15. खलील अहमद
1. रवींद्र जडेजा
2. सॅम करन
चेन्नई सुपर किंग्सने आतापर्यंत 5 वेळा आयपीएलचे विजेतेपद जिंकले आहे. महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली चेन्नई सुपर किंग्सने सर्व विजेतेपदं जिंकली.
2010: चेन्नई सुपर किंग्सने मुंबई इंडियन्सचा 22 धावांनी पराभव केला
2011: चेन्नई सुपर किंग्सने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा 58 धावांनी पराभव केला
2018: चेन्नई सुपर किंग्सने सनरायझर्स हैदराबादचा 8 विकेट्सनी पराभव केला
2021: चेन्नई सुपर किंग्सने कोलकाता नाईट रायडर्सचा 27 धावांनी पराभव केला
2023: चेन्नई सुपर किंग्सने गुजरात टायटन्सचा 5 विकेट्सनी पराभव केला