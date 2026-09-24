/फिक्सिंगच्या आरोपानंतर CSK ऍक्शन मोडमध्ये, तयार करणार मोठा प्लॅन

IPL Match Fixing : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात मोठी टी20 लीग पैकी एक आहे. यापूर्वी सुद्धा अनेकदा आयपीएलमधील संघांवर मॅच फिक्सिंगचे आरोप लागले, तर यासाठी संघांंवर बंदी सुद्धा घालण्यात आली. एका स्टिंग ऑपरेशननंतर दिल्ली प्रीमियर लीगवर आयपीएल संघांवर पुन्हा एकदा फिक्सिंगचे आरोप लागले आहेत. याच सोबतच आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघ असेलेल्या चेन्नई सुपरकिंग्स संघावर सुद्धा मॅच फिक्सिंगचे आरोप लावण्यात आले आहेत. त्यानंतर आता सीएसके संघाने याच्याशी निगडित मोठा प्लॅन बनवायला सुरुवात केली आहे. तेव्हा संपूर्ण प्रकरण नेमकं काय आहे याबाबत जाणून घेऊयात.
तहलका स्टिंग ऑपरेशनमध्ये आरोप लावण्यात आला की चेन्नई सुपरकिंग्सचा एक खेळाडू दिल्ली क्रिकेट असोसिएशनच्या एका माजी खेळाडूला आतली माहिती देत होता. आणि माजी खेळाडू हा लंडनमध्ये बसलेल्या ही माहिती पुरवायचा यासाठी तो माहिती देणार्याला 60 लाख रुपये प्रत्येक सामन्याचे दिले जायचे. क्रिकबझच्या वृत्तानुसार या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित फ्रेंचायझी 25 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या आपल्या आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत भ्रष्टाचार विरोधी उपाययोजनांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहे. रिपोर्टमध्ये सीएसकेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 'आमची वार्षिक सभा लवकरच होणार आहे. त्याआधी आमच्या मंडळाची बैठक होईल. आम्ही या विषयावर चर्चा करू'.
माजी खेळाडूने दावा केला आहे की 3 कोटी रुपयांना त्याने सट्टेबाजी करणाऱ्यांना माहिती विकली. याशिवाय सट्टेबाजांना माहिती पुरवणाऱ्या या माजी क्रिकेटरकडे सामना सुरू होण्यापूर्वीची प्लेईंग 11 कशी असणार याची माहिती असायची. 2026 सीजनमध्ये या खेळाडूला निवडण्यात आलं नाही, पण त्याला सूत्र म्हणून निवडण्यात यायचं.
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 मध्ये दिल्ली किंग्ससाठी खेळणाऱ्या वंश बेदीबाबत काही रिपोर्ट्स समोर येत आहेत. असे रिपोर्ट्स समोर येत आहेत की ज्यात दावा करण्यात आलाय की वंश बेदीला सट्टेबाज लोकांनी अप्रोच केलं होतं. मात्र त्याने समजूतदारपणा दाखवून अँटी करप्शन युनिटला याबाबत माहिती दिली. मात्र, वंशने स्वतःच स्पष्ट केले की, तो अशा प्रकारचा खेळाडू नाही ज्याच्याशी बुकींनी संपर्क साधावा. वंश 2025 च्या आयपीएलसाठी चेन्नई सुपर किंग्सचा भाग होता.