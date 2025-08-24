Cheteshwar Pujara Retirement: सगळ्या फॉरमॅटमधून चेतेश्वर पुजाराने घेतली निवृत्ती, भावनिक पोस्ट करत केली घोषणा

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Cheteshwar Pujara Retirement: भारताचा दिग्गज क्रिकेटपटू चेतेश्वर पुजाराने सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. याची माहिती रविवारी (24 ऑगस्ट) सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट पोस्ट करून त्याने आपल्या निवृत्तीची माहिती दिली.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 24, 2025, 11:56 AM IST
Cheteshwar Pujara Retirement: भारतीय क्रिकेटमधील तांत्रिक व धीरगंभीर फलंदाज चेतेश्वर पुजाराने अखेर सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. रविवारी (24 ऑगस्ट) त्याने सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट शेअर करत हा मोठा निर्णय जाहीर केला. पुजाराने भारतासाठी तब्बल 103 टेस्ट सामने खेळले असून या काळात त्याने 19 शतकं आणि 35 अर्धशतकं झळकावली आहेत. त्याच्या बॅटमधून एकूण 7195 धावा आल्या असून सरासरी 43.60 इतकी राहिली. 2010 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पदार्पण करणाऱ्या पुजाराने शेवटचा सामना देखील ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच 2023 मध्ये खेळला होता. दीर्घकाळ भारतीय संघाचा विश्वासू व स्थिर फलंदाज म्हणून त्याने आपला ठसा उमटवला.

दशकभर भारतीय संघाचा खंबीर आधार

ऑस्ट्रेलियात लिहिला इतिहास

2018-19 मध्ये झालेल्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात भारताने पहिल्यांदा कसोटी मालिका जिंकली आणि त्या विजयात पुजाराचा वाटा मोठा होता. त्याने त्या मालिकेत तब्बल 521 धावा केल्या, 1258 चेंडूंचा सामना केला आणि तीन शानदार शतकं ठोकली. त्याच्या योगदानाची तुलना 1970-71 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध सुनील गावस्करच्या ऐतिहासिक मालिकेशी केली जाते.

पुजाराचा भावनिक संदेश

“राजकोटच्या एका छोट्या शहरातून सुरू झालेला माझा प्रवास आज इथवर पोहोचला आहे. भारतीय संघासाठी खेळणे, जर्सी घालणे, राष्ट्रगीत गाणे आणि देशासाठी मैदानात सर्वोत्तम कामगिरी करणे हा अनुभव शब्दांत व्यक्त करणं अशक्य आहे. मात्र प्रत्येक प्रवासाला शेवट असतो आणि म्हणूनच मी भारतीय क्रिकेटमधील सर्व स्वरूपांमधून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.” असे पुजाराने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले.

 

मानले सर्वांचे आभार

पुजाराने बीसीसीआय, सौराष्ट्र क्रिकेट संघ, त्याचे प्रशिक्षक, सहकारी खेळाडू, नेट बॉलर्स, ग्राउंड स्टाफ, अंपायर्स आणि मागे राहून मेहनत घेणाऱ्या सर्वांना धन्यवाद दिले. त्याने आपल्या कुटुंबाचे  पत्नी पूजा, मुलगी अदिती, आई-वडील आणि सासरच्या मंडळींच्या त्यागाबद्दल विशेष आभार मानले. “या प्रवासात तुमच्यामुळेच मी इतक्या उंचीवर पोहोचलो.” असे तो म्हणाला.

पुढच्या अध्यायाची प्रतीक्षा

करिअरच्या नव्या टप्प्याकडे पाहण्याची उत्सुकता असल्याचे पुजाराने नमूद केले. “मला मिळालेल्या अपार प्रेमासाठी आणि सातत्याने दिलेल्या पाठिंब्यासाठी मी सर्वांचा ऋणी आहे. पुढचा प्रवास कसा असेल, याची मी आतुरतेने वाट पाहतोय.” असे तो म्हणाला.

