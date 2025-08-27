English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
निवृत्तीनंतर चेतेश्वर पुजारा का मागतोय माफी? रात्री उशिरा व्हिडीओ शेअर करून चाहत्यांना केले आश्चर्यचकित

Cheteshwar Pujara Apologized: भारतीय कसोटी संघाचा अनुभवी खेळाडू चेतेश्वर पुजाराने रात्री उशिरा एक व्हिडीओ शेअर करून लोकांची माफी मागितली आहे. पुजाराने दोन दिवसांपूर्वीच क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 27, 2025, 08:42 AM IST
निवृत्तीनंतर चेतेश्वर पुजारा का मागतोय माफी? रात्री उशिरा व्हिडीओ शेअर करून चाहत्यांना केले आश्चर्यचकित

Cheteshwar Pujara Apologized after Retirement: भारतीय टेस्ट संघाचा विश्वासार्ह फलंदाज म्हणून ओळखला जाणारा चेतेश्वर पुजारा गेल्या दोन दिवसांपासून चर्चेत आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा केलं आणि आता त्याने चाहत्यांची माफी मागून सगळ्यांना आश्चर्यचकित केले आहे. भारतासाठी 100 हून अधिक कसोटी सामने खेळणारा पुजारा हा एकमेव भारतीय फलंदाज आहे ज्याच्या नावावर कसोटी क्रिकेटच्या एका डावात 500 हून अधिक चेंडू खेळण्याचा विक्रम आहे. 24 ऑगस्ट रोजी पुजाराने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. त्यानंतर त्याने टेस्ट करिअरमधील आठवणी चाहत्यांसोबत शेअर केल्या होत्या. मात्र, मंगळवारी उशिरा रात्री त्याने आणखी एक व्हिडीओ पोस्ट करून सर्वांना मनापासून धन्यवाद दिले आणि काहींच्या संदेशांना उत्तर न देता आल्याबद्दल क्षमा मागितली.

काय म्हणाला पुजारा?

पुजाराने  त्याच्या व्हिडीओत म्हटले आहे की, “गेल्या काही दिवसांत तुम्ही मला जेवढं प्रेम आणि सन्मान दिलात त्याबद्दल मी मनापासून कृतज्ञ आहे. मी शक्य तितकं प्रत्येकाला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण कुणाचं उत्तर द्यायला राहिलं असेल तर त्याबद्दल मला खेद आहे.”

त्याने पुढे सांगितले की, “टीम इंडियासाठी खेळणं हीच माझ्यासाठी मोठी गोष्ट होती. मी माझ्या क्षमतेनुसार जे योगदान देऊ शकलो ते दिलं. मला मिळालेल्या पाठिंब्याबद्दल आणि शुभेच्छांबद्दल मी कायम ऋणी राहीन.”

 

दरम्यान, पुजाराच्या संन्यासानंतर क्रिकेटविश्वातून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. सचिन तेंडुलकर, वीरेंद्र सेहवाग, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, विराट कोहली, ऋषभ पंत, शुभमन गिल यांच्यासह अनेकांनी त्याला खास मेसेज पाठवले आहेत. चाहत्यांनीसुद्धा सोशल मीडियावर भरभरून प्रेम दाखवलं आहे. पुजाराने त्यापैकी काही पोस्ट्स शेअर करून आभार मानले, तर उर्वरितांना उत्तर न देऊ शकल्याने त्याने दिलगिरी व्यक्त केली आहे.

चेतेश्वर पुजाराची कारकीर्द 

पुजाराने भारतासाठी एकूण 103 कसोटी सामने खेळले आणि 19 शतके आणि 35 अर्धशतकांसह 7195 धावा केल्या. त्याने 2023 च्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (WTC) च्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ओव्हल येथे शेवटची कसोटी खेळली. प्रथम श्रेणीत, त्याने 278 सामन्यांच्या 457 डावांमध्ये 21301 धावा केल्या आहेत. यामध्ये 66 शतकांचा समावेश आहे.

FAQ 

1. चेतेश्वर पुजाराने कधी निवृत्तीची घोषणा केली?

चेतेश्वर पुजाराने 2025 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली.

2. त्याने कोणत्या फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली?

पुजाराने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून, विशेषतः कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली.

3. भारतीय संघासाठी त्याचे योगदान काय आहे?

पुजाराने भारतासाठी 100 पेक्षा जास्त कसोट्या खेळल्या आहेत. तो टेस्ट क्रिकेटमधील 'भिंत' म्हणून ओळखला जातो. कठीण परिस्थितीत डिफेन्सिव्ह खेळ करून भारताला अनेक महत्त्वाच्या विजय मिळवून दिले.

4. पुजाराच्या करिअरमधील मोठी कामगिरी कोणती?

कसोटीत 7000+ धावा

ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंडसारख्या देशांत महत्त्वाच्या इनिंग्स

बॉर्डर-गावसकर मालिकेत दमदार योगदान

परदेशात टेस्ट मालिका जिंकण्यात मोठा वाटा

