दिग्गज भारतीय क्रिकेटरच्या कुटुंबातील व्यक्तीने स्वतःला संपवलं, कारण ऐकून धक्का बसेल, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

Cheteshwar Pujara : भारताचा दिग्गज क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा संदर्भात एक मोठी बातमी समोर येतेय. चेतेश्वर पुजाराचा (Cheteshwar Pujara) मेहुणा जीत रसिखभाई पाबरीने स्वतःला संपवलं आहे. जीत रसिखभाई पाबरीने (Jeet Rasikhbhai Pabri) गळफास घेत स्वतःला संपवलं त्यानंतर संपूर्ण कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे. गळफास घेतल्यावर जीत रसिखभाई पाबरीला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं जिथे त्याला डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं.
जीत रसिखभाई पाबरीच्या एक्स गर्लफ्रेंडने त्याच्या विरोधात मालवीय नगर पोलीस ठाण्यात 26 नोव्हेंबर मध्ये बलात्काराची तक्रार दाखल केली होती. त्याच्या तासांनी पाबरीने स्वतःला संपवलं. जीत पाबरीच्या एक्स गर्लफ्रेंडने आरोप केले होते की जीतने तिला लग्नाचं वचन देऊन तिच्यासोबत जबरदस्ती लैंगिक संबंध ठेवले. तक्रारीत असे म्हटले आहे की, साखरपुड्यानंतर नातेसंबंध निर्माण झाले आणि नंतर जीतने हे लग्न मोडले. चेतेश्वर पुजाराचे सासरचे लोक मूळचे जमजोधपूरचे आहेत, परंतु त्यांचे कुटुंब गेल्या 20 वर्षांपासून राजकोटमध्ये राहत आहे. कुटुंबाचा कापूस विणण्याचा कारखाना आहे.
चेतेश्वर पुजाराच्या पत्नीचं नाव पूजा असून तिला एक लहान भाऊ आणि एक बहीण आहे. पूजाचा जन्म गोंडलमध्ये झाला असून त्याने अबूमधील सोफिया शाळेत दहावीपर्यंत शिक्षण घेतले, त्यानंतर अहमदाबादमध्ये अकरावी आणि बारावीचे शिक्षण पूर्ण केले. त्याने मुंबईमधून पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले.
चेतेश्वर पुजारा हा स्वतः राजकोटचा आहे. त्याने या वर्षी ऑगस्टमध्ये सर्व क्रिकेट फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली. त्याने 2023 मध्ये भारतीय संघासाठी शेवटचा सामना खेळला होता.
