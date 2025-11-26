English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दिग्गज भारतीय क्रिकेटरच्या कुटुंबातील व्यक्तीने स्वतःला संपवलं, कारण ऐकून धक्का बसेल, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

Cheteshwar Pujara : भारताच्या एका दिग्गज क्रिकेटच्या कुटुंबातील व्यक्तीने स्वतःला संपवल्याची घटना घडलीये. मात्र त्यानं असं का केलं याच कारण त्याहूनही जास्त धक्कादायक आहे. 

पूजा पवार | Updated: Nov 26, 2025, 05:23 PM IST
दिग्गज भारतीय क्रिकेटरच्या कुटुंबातील व्यक्तीने स्वतःला संपवलं, कारण ऐकून धक्का बसेल, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
(Photo Credit : Social Media)

Cheteshwar Pujara : भारताचा दिग्गज क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा संदर्भात एक मोठी बातमी समोर येतेय. चेतेश्वर पुजाराचा (Cheteshwar Pujara) मेहुणा जीत रसिखभाई पाबरीने स्वतःला संपवलं आहे. जीत रसिखभाई पाबरीने (Jeet Rasikhbhai Pabri) गळफास घेत स्वतःला संपवलं त्यानंतर संपूर्ण कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे. गळफास घेतल्यावर जीत रसिखभाई पाबरीला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं जिथे त्याला डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

धक्कादायक कारण आलं समोर : 

जीत रसिखभाई पाबरीच्या एक्स गर्लफ्रेंडने त्याच्या विरोधात मालवीय नगर पोलीस ठाण्यात 26 नोव्हेंबर मध्ये बलात्काराची तक्रार दाखल केली होती.  त्याच्या तासांनी पाबरीने स्वतःला संपवलं. जीत पाबरीच्या एक्स गर्लफ्रेंडने आरोप केले होते की जीतने तिला लग्नाचं वचन देऊन तिच्यासोबत जबरदस्ती लैंगिक संबंध ठेवले. तक्रारीत असे म्हटले आहे की, साखरपुड्यानंतर नातेसंबंध निर्माण झाले आणि नंतर जीतने हे लग्न मोडले. चेतेश्वर पुजाराचे सासरचे लोक मूळचे जमजोधपूरचे आहेत, परंतु त्यांचे कुटुंब गेल्या 20 वर्षांपासून राजकोटमध्ये राहत आहे. कुटुंबाचा कापूस विणण्याचा कारखाना आहे.

चेतेश्वर पुजाराच्या पत्नीचं नाव पूजा असून तिला एक लहान भाऊ आणि एक बहीण आहे. पूजाचा जन्म गोंडलमध्ये झाला असून त्याने अबूमधील सोफिया शाळेत दहावीपर्यंत शिक्षण घेतले, त्यानंतर अहमदाबादमध्ये अकरावी आणि बारावीचे शिक्षण पूर्ण केले. त्याने मुंबईमधून पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले.

चेतेश्वर पुजारा हा स्वतः राजकोटचा आहे. त्याने या वर्षी ऑगस्टमध्ये सर्व क्रिकेट फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली. त्याने 2023 मध्ये भारतीय संघासाठी शेवटचा सामना खेळला होता.

हेही वाचा : धक्कादायक! बास्केटबॉल खेळाडूच्या छातीवर पडला पोल, वेदनेनं तडफडत झाला मृत्यू, Video Viral

 

FAQ : 

1. जीत रसिखभाई पाबरी कोण होते?
जीत रसिखभाई पाबरी चेतेश्वर पुजाराचा मेहुणा होता.

2. जीत रसिखभाई पाबरीचा मृत्यू कसा झाला?
जीत रसिखभाई पाबरीने गळफास घेत स्वतःला संपवलं.

3. जीत रसिखभाई पाबरीच्या मृत्यूचे कारण काय होते?
जीत रसिखभाई पाबरीच्या एक्स गर्लफ्रेंडने त्याच्या विरोधात बलात्काराची तक्रार दाखल केली होती, त्यामुळे त्याने स्वतःला संपवलं.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Cheteshwar Pujaramarathi newsCricket Newsteam india

इतर बातम्या

पुणे, सोलापूरनंतर 'या' जिल्ह्यात उभारणार महाराष्ट...

महाराष्ट्र बातम्या