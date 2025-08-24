English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

2 वर्षांपासून टीम इंडियाच्या बाहेर, तरी कमाईचा आलेख चढताच, किती आहे चेतेश्वर पुजाराची संपत्ती?

Cheteswar Pujara Networth : चेतेश्वर पुजाराने रविवार २४ ऑगस्ट रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. जवळपास २ वर्षांपासून पुजारा हा संघातून बाहेर होता मात्र विविध माध्यमातून तो मोठी कमाई करतो.  

पूजा पवार | Updated: Aug 24, 2025, 06:36 PM IST
2 वर्षांपासून टीम इंडियाच्या बाहेर, तरी कमाईचा आलेख चढताच, किती आहे चेतेश्वर पुजाराची संपत्ती?
(Photo Credit : Social Media)

Cheteswar Pujara Networth : चेतेश्वर पुजारा हा भारतातील सर्वात स्फोटक आणि अनुभवी फलंदाजांपैकी एक आहे. रविवार 24 ऑगस्ट रोजी त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट फॉरमॅटमधून निवृत्तीची घोषणा केली. त्याने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्या फॅन्सना ही बातमी दिली. चेतेश्वरन पुजाराचं (Cheteshwar Pujara) क्रिकेट करिअर हे जबरदस्त राहिलं. भारतीय क्रिकेटमध्ये असताना त्याने अनेक सामन्यात भारताला जिंकवून देण्यात महत्वाची भूमिका बजावली. 

किती आहे चेतेश्वर पुजाराची संपत्ती? 

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार चेतेश्वर पुजाराची एकूण संपत्ती ही जवळपास 24 कोटी आहे. त्याची दर महिन्याची कमाई ही जवळपास 15 लाख आहे. 2022 -23 मध्ये बीसीसीआयकडे B ग्रेडचं कॉन्ट्रॅक्ट होतं ज्याअंतर्गत त्याला 3 कोटी रुपये वार्षिक पगार मिळत होता. ब्रांड एंडोर्समेंट, कॉमेंट्री इत्यादींमधून सुद्धा पुजारा कोट्यवधी रुपये कमावतो. 

चेतेश्वर पुजाराची कारकीर्द : 

37 वर्षीय चेतेश्वर पुजाराने आपल्या शानदार कारकिर्दीत भारतासाठी 103 टेस्ट सामने खेळले, ज्यामध्ये त्याने 7195 धावा केल्या त्याने आपल्या कारकिर्दीत 19 शतके आणि 35 अर्धशतके ठोकली. 2018-19 च्या ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मालिकेत अ‍ॅडलेड, मेलबर्न आणि सिडनी येथे शतके झळकावून भारताच्या ऐतिहासिक विजयात पुजाराने महत्त्वाची भूमिका बजावली.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पुजाराचा भावनिक संदेश :

'राजकोटच्या एका छोट्या शहरातून सुरू झालेला माझा प्रवास आज इथवर पोहोचला आहे. भारतीय संघासाठी खेळणे, जर्सी घालणे, राष्ट्रगीत गाणे आणि देशासाठी मैदानात सर्वोत्तम कामगिरी करणे हा अनुभव शब्दांत व्यक्त करणं अशक्य आहे. मात्र प्रत्येक प्रवासाला शेवट असतो आणि म्हणूनच मी भारतीय क्रिकेटमधील सर्व स्वरूपांमधून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे'. असे पुजाराने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले. पुजाराने बीसीसीआय, सौराष्ट्र क्रिकेट संघ, त्याचे प्रशिक्षक, सहकारी खेळाडू, नेट बॉलर्स, ग्राउंड स्टाफ, अंपायर्स आणि मागे राहून मेहनत घेणाऱ्या सर्वांना धन्यवाद दिले. त्याने आपल्या कुटुंबाचे  पत्नी पूजा, मुलगी अदिती, आई-वडील आणि सासरच्या मंडळींच्या त्यागाबद्दल विशेष आभार मानले. 'या प्रवासात तुमच्यामुळेच मी इतक्या उंचीवर पोहोचलो', असे तो म्हणाला. करिअरच्या नव्या टप्प्याकडे पाहण्याची उत्सुकता असल्याचे पुजाराने नमूद केले. 'मला मिळालेल्या अपार प्रेमासाठी आणि सातत्याने दिलेल्या पाठिंब्यासाठी मी सर्वांचा ऋणी आहे. पुढचा प्रवास कसा असेल, याची मी आतुरतेने वाट पाहतोय', असे तो म्हणाला.

हेही वाचा : 'फॅन्सनी आपल्या मर्यादेत रहावं...', भारत - पाक मॅचपूर्वी वसीम अक्रमने दिली वॉर्निंग

 

FAQ : 

पुजाराची मासिक आणि वार्षिक कमाई किती आहे?
पुजाराची मासिक कमाई सुमारे 15 लाख रुपये आहे. 2022-23 मध्ये बीसीसीआयच्या बी ग्रेड कॉन्ट्रॅक्टअंतर्गत त्याला वार्षिक ३ कोटी रुपये पगार मिळत होता.

चेतेश्वर पुजाराने आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीत किती टेस्ट सामने खेळले आणि किती धावा केल्या?
पुजाराने 103 टेस्ट सामने खेळले आणि 7,195 धावा केल्या. त्याने 19 शतके आणि 35 अर्धशतके ठोकली.

पुजाराने आपल्या निवृत्तीच्या संदेशात काय म्हटले?
पुजाराने आपल्या भावनिक संदेशात राजकोटच्या छोट्या शहरातून सुरू झालेल्या प्रवासाबद्दल, भारतीय संघासाठी खेळण्याच्या अनुभवाबद्दल आणि सर्वांचे आभार मानले. त्याने निवृत्तीचा निर्णय घेतल्याचे आणि नव्या टप्प्याकडे पाहण्याची उत्सुकता असल्याचे नमूद केले.

About the Author
Tags:
team indiaCricket Newsmarathi newsCheteshwar Pujara

इतर बातम्या

विराटशी पंगा घेणारा पुन्हा टीममध्ये, Asia Cup साठी अफगाणिस्...

स्पोर्ट्स