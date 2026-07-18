/रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या चर्चेदरम्यान लहानपणीच्या कोचने केली मोठी मागणी

Dinesh Lad On Rohit Sharma Retirement Rumors : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात असून यातील तिसरा आणि शेवटचा वनडे सामना हा 19 जुलै रोजी लॉर्ड्स मैदानावर खेळवला जाणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार अशी माहिती समोर येतेय की टी20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेला रोहित शर्मा लॉर्ड्स मैदानावर शेवटचा वनडे सामना खेळेल. लॉर्ड्सवरील या सामन्यानंतर रोहित शर्मा हा वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार अशी शक्यता सुद्धा काही रिपोर्ट्समधून व्यक्त करण्यात आली आहे. मागील दोन दिवसांपासून रोहित शर्माच्या निवृत्तीची चर्चा असताना यावर आता रोहितचे बालपणीचे कोच दिनेश लाड यांनी एक मोठं मागणी केली आहे.
रोहित शर्माचे बालपणीचे कोच दिनेश लाड यांनी इच्छा व्यक्त केली की रोहित शर्माने 2027 च्या वर्ल्ड कपमध्ये खेळावे. रोहितच्या निवृत्तीच्या चर्चे दरम्यान सुद्धा लाड यांचं म्हणणं आहे की रोहित शर्मा हा भारतीय क्रिकेट संघाला अजूनही खूप काही देऊ शकतो आणि त्यांना रोहितला आगामी वर्ल्ड कप खेळताना पाहायला आवडेल. दिनेश लाड म्हणाले की, माझं फक्त एक स्वप्न आहे की रोहित शर्माला 2027 वर्ल्ड कप खेळताना पाहायचंय. मला हवंय की तो वर्ल्ड कप संघातून खेळावा.
रोहित शर्माच्या सिलेक्टर्स निवृत्ती घेण्यासाठी प्रवृत्त करत असल्याच्या चर्चा सुद्धा यानिमित्ताने पुढे आल्या. यावर प्रतिक्रिया देताना कोच दिनेश लाड म्हणाले की, 'जर रोहित शर्मा निवृत्ती घेतो, तर हा एका युगाचा अंत होईल. तो एक महान क्रिकेटर आहे. खराब कामगिरीचा एखादा काळ म्हणजे खेळाडूची संपूर्ण कारकीर्द नव्हे. निवडकर्त्यांच्या निर्णयांवर मला काही म्हणायचे नाही, पण रोहित पुढील वर्ल्ड कपमध्ये खेळावा, अशी माझी मनापासून इच्छा आहे'.
गुरुवारी भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात दुसरा वनडे सामना खेळवला गेला. या सामन्यात इंग्लंडचा पराभव झाला. एका प्रसिद्ध वर्तमानपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, बीसीसीआयच्या सिनियर सिलेक्शन कमिटीने रोहित शर्माला सांगितलं आहे की ते इंग्लंड वनडे सीरिजनंतर त्याच्यावरून मूव्ह ऑन करू इच्छितात. रिपोर्ट्सनुसार बीसीसीआयच्या सिनियर सिलेक्शन कमिटी तसेच हेड कोच गौतम गंभीर यांची रोहित शर्मा सोबत मागच्या आठवड्यात एक बैठक झाली. सिलेक्शन कमिटीला आता रोहितच्या जागी यशस्वी जयस्वाल संधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या युवा खेळाडूंना टीम इंडियात संधी द्यायची आहे. त्यांनी हे स्पष्ट केलं आहे की 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कपसाठी रोहित शर्मा करता त्यांना संघात कोणतीही भूमिका दिसत नाही.
रिपोर्ट्सनुसार बीसीसीआयच्या सिलेक्शन कमिटीने रोहित शर्माला कळवलं आहे की इंग्लंड दौऱ्यानंतर होणाऱ्या वनडे सीरिजमध्ये ते रोहितचा विचार करत नाहीत. त्यामुळे कदाचित लॉर्डवर १९ जुलै रोजी होणारा सामना हा रोहित शर्माचा शेवटचा ठरू शकतो.