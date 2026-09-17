/सामना न खेळताना चीनचा क्रिकेट संघ एशियन गेम्समधून कसा झाला बाहेर? बांगलादेशला मिळालं सेमी फायनलचं तिकिट

Asian Games 2026 Womens Cricket : एशियन गेम्स 2026 ला सुरुवात झाली आहे. यात महिला क्रिकेटच्या स्पर्धेत बांगलादेश विरुद्ध चीनमध्ये पहिला क्वाटर फायनल सामना झाला. मात्र हा सामना होऊ शकला नाही. परिणामी चीनचा महिला संघ सामना खेळल्याशिवाय एशियन गेम्समधून बाहेर पडला. यात प्रश्न असा आहे की सामन्यात एकही बॉल खेळवला गेला नाही मग चीनचा संघ बाहेर कसा पडला.
बांगलादेश आणि चीनचा महिला क्रिकेट संघात क्वार्टर फायनल सामना आयोजित करण्यात आला होता. मात्र यात एकही बॉल खेळवला गेला नाही. पावसामुळे हा सामना रद्द केला गेला. सामना रद्द झाल्यावर बांगलादेशला सेमी फायनलचं तिकीट मिळालं. तर चीनचा महिला संघ मायदेशात परतावे लागले. तेव्हा एशियन गेम्स क्रिकेटमध्ये नेमके नियम काय आहेत याविषयी जाणून घेऊयात.
एशियन गेम्स क्रिकेट नियमानुसार 16.10.2(b) नुसार जर सामना पावसामुळे खेळवला जाऊ शकला नाही तर तो रद्द होऊ शकतो. अशावेळी दोन्ही संघापैकी कोणत्याही एका संघाची रँकिंग जास्त असेल त्याला पुढील फेरीत प्रवेश दिला जाईल. आता चीन आणि बांगलादेश यांच्यात आयसीसी रँकिंगमध्ये बांगलादेशचा संघ वरचढ ठरला आणि त्यामुळे सेमी फायनलचं तिकीट बांगलादेशच्या महिला संघाला मिळालं.
चीनच्या महिला क्रिकेट संघाच्या स्पर्धेतून बाहेर पडण्यासोबतच, 2026 च्या एशियन गेम्स स्पर्धेतील त्यांच्या क्रिकेट मोहिमेचाही समारोप झाला आहे. चीनचा संघ पुरुषांच्या क्रिकेट स्पर्धेत सहभागी झाला नव्हता. 2026 च्या एशियन गेम्स स्पर्धेतील महिला क्रिकेट प्रकारातील दुसरी उपांत्यपूर्व फेरी पाकिस्तान आणि थायलंड यांच्यात होणार आहे. मात्र या सामन्यावरही पावसाचे सावट आहे.