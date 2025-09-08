English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ना सचिन, ना रोहित - विराट; 'हा' आहे ख्रिस गेलचा आवडता भारतीय क्रिकेटर, नाव ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल

Chris Gayle Favourite Indian Cricketer : वेस्ट इंडिजचा विस्फोटक फलंदाज ख्रिस गेल याने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याच्या आवडत्या भारतीय क्रिकेटर विषयी सांगितलं. तसेच या खेळाडूला भारतीय टेस्ट संघात असायलाच हवं असा सल्ला देखील भारतीय सिलेक्टरला दिला.   

पूजा पवार | Updated: Sep 8, 2025, 06:45 PM IST
ना सचिन, ना रोहित - विराट; 'हा' आहे ख्रिस गेलचा आवडता भारतीय क्रिकेटर, नाव ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल
(Photo Credit : Social Media)

Chris Gayle Favourite Indian Cricketer : क्रिकेट विश्वात 'युनिवर्सल बॉस' म्हणून प्रसिद्ध असलेला वेस्ट इंडिजचा विस्फोटक फलंदाज ख्रिस गेल (Chris Gayle) याने नुकताच एका भारतीय युट्युबरला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत आयपीएल आणि इंडियन क्रिकेट संघाबाबत त्याने अनेक खुलासे केले. यादरम्यान त्याला प्रश्न विचारण्यात आला की तुझा आवडता भारतीय क्रिकेटर कोणता? यावर उत्तर देताना तो रोहित, विराट, सचिन सारख्या दिग्गज क्रिकेटर्सची नाव घेईल असं वाटत असताना त्याने एका युवा फलंदाजाचं नाव घेतलं. यासोबतच त्याने या युवा खेळाडूकडे भारतीय संघाचे सिलेक्टर्स लक्ष देत नसल्याचं देखील नमूद केलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोण आहे ख्रिस गेलचा आवडता भारतीय क्रिकेटर? 

शुभंकर मिश्राच्या पॉडकास्टमध्ये ख्रिस गेलला प्रश्न विचारण्यात आला की तुझा आवडता भारतीय क्रिकेटर कोण आहे? यावर त्याने सरफराज खानचं नाव घेतलं. दरम्यान गेल ने 27 वर्षांच्या सर्फराज खानला पुन्हा भारतीय टेस्ट संघात सामील केलं जावं असा सल्ला भारतीय सिलेक्टर्सला दिला. गेल आणि सर्फराज खान हे दोघे आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्ससाठी खेळले आहेत. गेलने सोशल मीडियावर सरफराज खानला बदललेल्या रूपात पाहिलं. तसेच गेलने भारतीय सिलेक्टर्सला फटकारले आणि त्यांच्यावर सरफराजचे वजन हा मुद्दा बनवल्याचा आरोप केला. इंग्लंडमधील अँडरसन-तेंडुलकर ट्रॉफीसाठी सरफराजची टेस्ट संघात निवड झाली नव्हती. त्याने यापूर्वी भारतासाठी 6 टेस्ट सामने खेळले असून यात 37.10 च्या सरासरीने 371 धावा केल्या आहेत.

नेमकं काय म्हणाला ख्रिस गेल?

गेल ने शुभंकर मिश्राच्या पॉडकास्टवर बोलताना म्हटले, त्याला (सरफराज खान) संघात असायला हवं होतं. त्याला कमीत कमी टेस्ट संघात असायला हवं होतं. त्याने इंग्लंड विरुद्ध भारतात झालेल्या सामन्यात शतक लगावलं होतं, परंतु तरी देखील त्याला संघात स्थान मिळालं नाही. काही दिवसांपूर्वी मी एक पोस्ट पाहिली. ज्यात त्याचे वजन कमी झाले होते. त्याला त्याच्या वजनाची किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीची कोणतीही समस्या नव्हती. तो पूर्णपणे ठीक आहे. तो अजूनही धावा करत आहे. त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्रिशतक झळकावले. त्यामुळे जर ते वजनावर प्रश्न उपस्थित करून याचा त्याच्या विरुद्ध वापर करत असतील तर ते दुःखद आहे. त्यांनी त्याचा वापर त्याच्याविरुद्ध कधीही करू नये. तो तरुण खेळाडू 100 टक्के संघाचा भाग असला पाहिजे. भारतात खूप प्रतिभा आहे पण त्याला संधी देण्यात आली पाहिजे'. 

सरफराज खानला दुखापत : 

हरियाणा विरुद्धच्या बुची बाबू स्पर्धेत सरफराज खानला नुकतीच दुखापत झाली होती. त्याने स्पर्धेत दोन शतके झळकावली. दुखापतीमुळे त्याला दुलीप ट्रॉफी 2025 मधून बाहेर पडावे लागले. 16 सप्टेंबरपासून लखनौमध्ये सुरू होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या सराव टेस्ट सीरिज सीरिजसाठी त्याला भारत अ संघात स्थान देण्यात आलेले नाही. सरफराज खानने नोव्हेंबर 2024 मध्ये भारतीय संघासाठी शेवटचा टेस्ट सामना खेळला. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी त्याला भारतीय संघात स्थान मिळाले पण त्याला एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही.

FAQ : 

ख्रिस गेलने भारतीय निवड समितीवर कोणता आरोप केला?

गेलने भारतीय निवड समितीवर आरोप केला की, त्यांनी सरफराज खानच्या वजनाचा मुद्दा बनवून त्याचा वापर त्याच्याविरुद्ध केला.

सरफराज खानची टेस्ट क्रिकेटमधील कामगिरी काय आहे?

सरफराज खानने भारतासाठी 6 टेस्ट सामने खेळले असून, 37.10 च्या सरासरीने 371 धावा केल्या आहेत.

ख्रिस गेलचा आवडता भारतीय क्रिकेटर कोण आहे?

ख्रिस गेलने सरफराज खानला आपला आवडता भारतीय क्रिकेटर म्हणून निवडले.

About the Author
Tags:
marathi newsCricket Newschris gaylesarfaraz khanteam india

इतर बातम्या

ठरलं तर मग! पूर्णा आजीच्या भूमिकेत 'या' अभिनेत्री...

मनोरंजन