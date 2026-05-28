सर्वाधिक षटकार मारण्याचा रेकॅार्ड मोडल्यानंतर 'Universal Boss' ने केले वैभव सुर्यवंशीचे भरभरुन कौतुक!

Chris Gayle praises Vaibhav Sooryavanshi : राजस्थान रॅायल्स विरुद्ध सनराइझर्स हैदराबाद यांच्यामध्ये काल एलिमिनेटर सामना खेळवण्यात आला, कालच्या सामन्यामध्ये राजस्थानच्या संघाने वैभव सुर्यवंशी आणि जोफ्रा आर्चरच्या जोरावर संघाने क्वालिफायर 2 मध्ये प्रवेश केला आहे. राजस्थानचा संघ आता आगामी सामना गुजरात टायटन्सविरुद्ध क्वालिफायर 2 चा सामना खेळणार आहे. आरसीबीच्या संघ हा फायनलमध्ये पोहोचला आहे, आता क्वालिफायर 2 च्या सामन्यामध्ये जो संघ विजय मिळवणार आहे तो संघ आरसीबीविरुद्ध लढणार आहे. हैदराबादविरुद्ध सामन्यामध्ये वैभव सुर्यवंशीने 29 चेंडूमध्ये 97 धावा केल्या, तर त्याचे सर्वात जलद शतक मारण्याचा रेकॅार्ड देखील हुकला आहे, त्यानंतर आता दिग्गज खेळाडू ख्रिस गेल याने वैभवसाठी सोशल मिडियावर काही खास पोस्ट केल्या आहेत.
ख्रिस गेल याने त्याच्या सोशल मिडियावर पहिली पोस्ट केली आहे, यामध्ये त्याने लिहीले आहे की, कहर वैभव सुर्यवंशी, दुर्दैवी पण तु नक्कीच रेकॅार्ड मोडशील. तो कालचा सामना हा टेलिव्हिजनवर पाहत होता, त्याने वैभवचा फोटो शेअर करुन त्याने त्याचे सोशल मिडियावर भरभरुन कौतुक केले आहे. कालच्या सामन्यामध्ये वैभव सुर्यवंशीने 12 षटकार ठोकले, या खेळीनंतर त्याने दिग्गज ख्रिस गेलचा रेकॅार्ड मोडला. ख्रिस गेलच्या नावावर सर्वाधिक षटकार मारण्याच्या रेकॅार्ड होता, आता तो रेकॅार्ड वैभव सुर्यवंशीने मोडला आहे. ख्रिस गेलने एका सिझनमध्ये 59 षटकार मारले होते, आता वैभवने एलिमिनेटर सामन्यानंतर 65 षटकार मारले आहेत.
वैभव सुर्यवंशीला हा रेकॅार्ड आणखी मजबूत करण्याची संधी असणार आहे, तो आता क्वालिफायर सामना खेळणार आहे यामध्ये त्याच्या कामगिरीवर क्रिकेट चाहत्यांची नजर असणार आहे. ख्रिस गेलचा रेकॅार्ड मोडल्यानंतर गेलने त्याच्या इंस्टाग्रामवर लिहीले आहे की, अविश्वसनीय वैभव, नवीन षटकार मशीन असे त्याने लिहीले आहे.
APPROVAL FROM UNIVERSE BOSS— Johns. (@CricCrazyJohns) May 27, 2026
- Chris Gayle's Instagram stories for Boss Baby, Vaibhav Suryavanshi. pic.twitter.com/Qops6I1QnV
राजस्थान संघाचा आत्मविश्वास नक्कीच उंचावला असेल, तर गुजरातला ही फायनलमध्ये जाण्याची शेवटची संधी असणार आहे. क्वालिफायर 2 च्या सामन्यावर क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष असणार आहे.