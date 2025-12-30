एमएस धोनीच्या गाडीत सिगारेटचा बॉक्स! व्हायरल व्हिडीओमुळे खळबळ! बघा Viral Video

Cigarette packet in cricketer ms dhoni car : एमएस धोनी हा एक उत्तम आणि यशस्वी कर्णधार आहे. कॅप्टन कुल म्हणून ओळख असलेल्या धोनीने टी२०, एकदिवसीय विश्वचषक आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिकल्या आहेत. धोनीला अनेक लोक आपलं आयडल मानतात. त्याची पत्नी साक्षीचेही अनेक फॉलोवर्स आहेत. अलीकडेच धोनी सपत्नीक सलमान खानच्या 60 व्या वाढदिवसाच्या पार्टीमध्ये सहभागी झाला होता. या दरम्यानचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये एमएस धोनीच्या गाडीत सिगारेटचं एक पॅकेट ठेवलेलं दिसत आहे.
एमएस धोनीचा एक व्हायरल व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये असा दावा केला जात आहे की तो सलमान खानच्या वाढदिवसाच्या पार्टीसाठी येत असताना काढलेला आहे. यादरम्यान असंख्य कॅमेरामन त्याचा फोटो काढण्यासाठी आले होते आणि त्याची गाडी पूर्णपणे कॅमेरामनने वेढलेली होती.एका कॅमेरामनने गाडीच्या आत झूम केले तेव्हा त्याला गाडीत एक सिगारेटचं पॅकेट दिसलं. धोनी पुढच्या सीटवर बसला होता, पण केस मागच्या सीटवर ठेवण्यात आली होती. धोनीची पत्नी साक्षी आणि त्याच्या मागे आणखी एक व्यक्ती बसली होती. आता सिगारेटच पॅकेट धोनीचं होतं की दुसऱ्या कोणाचा हे सांगणे कठीण आहे.
काही वेळापूर्वी, इरफान पठाणचा एक जुना व्हिडीओ पुन्हा एकदा व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये तो म्हणाला होता की त्यांना कोणासाठी हुक्का लावण्याची सवय नाही. क्रिकेटपटूचे काम मैदानावर असते आणि त्यांचं लक्ष त्यावरच होते." हे विधान धोनीशी जोडले जात होते. पण, इरफानने त्यावेळी म्हटले होते की त्याचा जुना व्हिडीओ विकृत पद्धतीने दाखवला जात आहे.
अरे भाई हो सकता है सिगरेट की पैकेट गलती से कार में आ गई हो
दरअसल धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ कार से कहीं जा रहे होते हैं जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।
वीडियो में साफ दिख रहा है कि साक्षी के बगल में सिगरेट की पैकेट पड़ी है और लोग उन्हें इस बात को लेकर ट्रॉल कर रहे हैं। pic.twitter.com/w7ITn2APvJ
— P.K.MALI (@pravin_ki) December 29, 2025
एमएस धोनीचा हुक्का ओढतानाचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. यामुळे सोशल मीडियावर वाद निर्माण झाला, काहींनी त्याचे समर्थन केले तर काहींनी त्याच्यावर टीका केली आणि त्याचे वैयक्तिक आयुष्य हा वैयक्तिक असल्याचे सांगितले.