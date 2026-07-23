"सरकारवर विश्वास ठेवा..." शिखर धवनच्या वक्तव्यावर CJP आंदोलक भडकले, खेळाडू सोशल मिडियावर ट्रोल

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनावर माजी भारतीय क्रिकेटपटू शिखर धवननेही प्रतिक्रिया दिली आहे. युवराज सिंगच्या पाठोपाठ शिखर धवननेही विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. या माजी भारतीय क्रिकेटपटूने सोशल मीडिया पोस्टद्वारे विद्यार्थ्यांना आपला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये धवनने विद्यार्थ्यांना देशाचे भविष्य म्हटले असून शांततापूर्ण आंदोलनाचे आवाहन केले आहे. धवन म्हणाला की, कठीण काळात संयम आणि संस्था व सरकारवर विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, जनता पक्षाचे (सीजेपी) राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनीही धवनच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया दिली आहे.
सोशल मिडियावर धवनने लिहीले आहे की, सध्याची तरुण पिढी ही आपल्या देशाचे भविष्य आहे त्यामुळे त्याचे मुद्दे आणि त्यांची स्वप्ने समजून घेणे गरजेचे आहे. पण यावेळी कठीण काळामध्ये संयम राखणे आणि आपल्या संस्था व सरकारवर विश्वास ठेवणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. माझा या घटनेवर विश्वास असा आहे की प्रत्येक आव्हानावर संयम हाच उपाय आहे असे मला वाटते, भारताने नेहमीच प्रगती केली आहे आणि पुढेही करत राहील." असे शिखर धवनने सांगितले.
Humare youth humare desh ka future hain. Unke sapnon ko samajhna zaroori hai par saath hi, mushkil waqt mein patience rakhna aur desh ki institutions aur sarkar par bharosa banaye rakhna bhi utna hi zaroori hai.— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 23, 2026
Mera maanna hai ki har challenge ka solution patience se nikalta…
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युवराज सिंगने त्याच्या सोशल मिडियावर सांगितले की, "प्रत्येक मूल, विद्यार्थी, स्त्री आणि पुरुषाला शांततेत शिकण्याची, सुरक्षिततेत वाढण्याची आणि आपली स्वप्ने साकार करण्याची संधी मिळायला हवी. तुमचे कल्याण आणि समृद्धी हाच एका उज्ज्वल भारताचा पाया आहे. चला, आपण एकत्र मिळून काळजी, संधी आणि आशेने भरलेला समाज घडवूया. संवादातून आपण भारताच्या भविष्यासाठी सामंजस्यपूर्ण तोडगा काढू शकतो." असे युवराज सिंगने सांगितले आहे. मागील काही दिवसांपासून सातत्याने हे आंदोलन अधिकच आक्रमक झाले आहे, विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्यात आला आहे, त्यामुळे आता शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे.
मागील काही दिवसांपासून पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत, आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी ट्विटर खात्यावरून घोषणा केली आहे. यामध्ये ते म्हणाले की, पेपरफुटीसाठी जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा दिली जाणार आहे. या घटनेची जलदगती न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत, रांका यांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, रांका हे याबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, मी नुकतेच पाहिले की मोदीजींनी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याबद्दल घोषणा केली आहे. जेणेकरून पेपरफुटीत सामील असलेल्या व्यक्तींना त्वरित शिक्षा देता येईल. यावर त्यांनी मोदींना प्रश्न केला की, कृपया मला सांगा की या देशात पेपरफुटी का होत आहेत?
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…