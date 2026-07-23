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"सरकारवर विश्वास ठेवा..." शिखर धवनच्या वक्तव्यावर CJP आंदोलक भडकले, खेळाडू सोशल मिडियावर ट्रोल

मागील काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनावर आता युवराज सिंगच्या सोशल मिडिया पोस्टनंतर आता आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये धवनने विद्यार्थ्यांना देशाचे भविष्य म्हटले असून शांततापूर्ण आंदोलनाचे आवाहन केले आहे. या त्याच्या पोस्टनंतर आता सोशल मिडियावर शिखर धवनला ट्रोल केले जात आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 23, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:53 PM IST
"सरकारवर विश्वास ठेवा..." शिखर धवनच्या वक्तव्यावर CJP आंदोलक भडकले, खेळाडू सोशल मिडियावर ट्रोल
Image Credit: शिखर धवनची पोस्ट (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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"सरकारवर विश्वास ठेवा..." शिखर धवनच्या वक्तव्यावर CJP आंदोलक भडकले, खेळाडू सोशल मिडियावर ट्रोल
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