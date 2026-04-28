  सचिन तेंडुलकरमुळे पालघरच्या गुहिर गावाचं चित्र पालटणार, मास्टरब्लास्टरच्या पुढाकाराने गावकऱ्यांना मोठा दिलासा

सचिन तेंडुलकरमुळे पालघरच्या गुहिर गावाचं चित्र पालटणार, मास्टरब्लास्टरच्या पुढाकाराने गावकऱ्यांना मोठा दिलासा

Sachin Tendulkar Foundation Guhit Village Palghar : सचिन तेंडुलकर फाउंडेशनतर्फे वाडा तालुक्यातील गुहिर या गावातील तब्बल 130 कुटुंबांना या प्रकल्पाअंतर्गत घरगुती वापरासह शेतीसाठी सोलर मार्फत मोफत वीज पुरवठा आणि पाणीपुरवठा केला जाणार आहे.

पूजा पवार | Updated: Apr 28, 2026, 04:55 PM IST
Photo Credit - Social Media

Sachin Tendulkar : भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकर हा क्रिकेट सोबतच सामाजिक क्षेत्रात सुद्धा तेवढाच सक्रिय असतो. सचिन तेंडुलकर फाउंडेशनतर्फे दरवर्षी अनेक सामाजिक उपक्रम हाती घेतली जातात. अशातच आता मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पालघरमधील गुहिर गावात क्लायमेट स्मार्ट व्हिलेज प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. वाडा तालुक्यातील गुहिर या गावातील तब्बल 130 कुटुंबांना या प्रकल्पाअंतर्गत घरगुती वापरासह शेतीसाठी सोलर मार्फत मोफत वीज पुरवठा आणि पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या उदघाटन सोहोळ्यासाठी सचिन तेंडुलकर ,सारा तेंडुलकर आणि सून सानिया चंडोक उपस्थित होती. या प्रकल्पामुळे गावकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे अशा भावना यावेळी सचिन तेंडुलकरने व्यक्त केल्या. 

ग्रामस्थांना दुसरी इनिंग खेळायचीये : 

समोर हवामान बदलाचे संकट असताना ग्रामीण भागाला सुद्धा सौरऊर्जा आणि आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज करण्यासाठी सचिन तेंडुलकर फाउंडेशनने 'क्लायमेट स्मार्ट व्हिलेज प्रकल्प' हाती घेतला आहे. मंगळवारी गुहिर गावात या प्रकल्पाच सचिन तेंडुलकरच्या हस्ते उदघाटन झालं. यावेळी बोलताना सचिन तेंडुलकर म्हणाला की, 'आम्ही पहिली इनिंग खेळलो आहोत, आता ग्रामस्थांनी जबाबदारीची दुसरी इनिंग खेळावी'.  सचिन तेंडुलकर फाउंडेशन, श्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया आणि स्प्रेडिंग हॅपिनेस इन दिया फाउंडेशन यांनी एकत्र येऊन गुहिर गावात हा प्रकल्प राबवला आहे. या प्रकल्पांतर्गत गावात सौर ऊर्जेचा वापर वाढवणे, शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे यावर भर दिला जाणार आहे. 

सचिन म्हणाला की, 'आम्ही सोयी उपलब्ध करून देऊन आमची पहिली इनिंग पूर्ण केली आहे, पण या सुविधांची देखभाल करणे आणि गावाचा विकास करणे ही दुसरी इनिंग आता गावकऱ्यांच्या हातात आहे'. गुहिर गावातील हा बदल केवळ एका जिल्ह्यासाठी नाही तर मुंबई, महाराष्ट्र आणि पर्यायाने संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श ठरेल. यामुळे स्थानिकांच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि पर्यावरणाचे संतुलनही राखले जाईल. या उपक्रमाअंतर्गत गावकऱ्यांना सौर पॅनेल आणि इतर जीवनावश्यक आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

हेही वाचा  : चेन्नई सुपरकिंग्समध्ये सामील होणार अजून एक मराठमोळा चेहरा? 36 बॉलमध्ये झळकावलं शतक

 

सचिन तेंडुलकरचा वाढदिवस : 

क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखला जाणारा सचिन तेंडुलकर याचाच २४ एप्रिल रोजी ५३ वा वाढदिवस झाला. सचिन तेंडुलकरने भारतासाठी एकूण 200 टेस्ट सामने खेळले असून यात त्याने 15921 धावा केल्या आहेत. तर वनडेत त्याने 463 सामने खेळले असून यात 18426 धावा केल्या आहेत. तसेच एकूण  78 आयपीएल सामन्यात त्याने 2334 धावा केल्या. 

 

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

इतर बातम्या

सचिन तेंडुलकरमुळे पालघरच्या गुहिर गावाचं चित्र पालटणार, मा...

स्पोर्ट्स