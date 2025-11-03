‘तुला 1 कोटी रुपये देऊ का?', CM ची जाहीर ऑफर, पण रेणुका ठाकूरने वेगळंच मागितलं! म्हणाली 'मला...'

CM Sukhvinder Sukhu announces 1 CR rupees to Renuka Thaku: हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू यांनी महिला वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघातील वेगवान गोलंदाज रेणुका सिंह ठाकूर हिच्याशी फोनवर संवाद साधला. रेणुका ठाकूर ही शिमल्याच्या रोहडू तालुक्यातील पारसा गावची रहिवासी आहे आणि महिला वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या टीम इंडियाचा ती महत्त्वाचा भाग होती. सोमवारी सीएम सुक्खू यांनी रेणुकाशी फोनवर बोलताना तिच्या उत्कृष्ट कामगिरीचं कौतुक केलं आणि तिला 1 कोटी रुपयांचं पारितोषिक देण्याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितलं की त्यांनी पहिल्यांदाच महिलांचा क्रिकेट सामना पाहिला आणि रेणुकाने अप्रतिम गोलंदाजी करत संपूर्ण आफ्रिकी संघावर दबाव टाकला. सीएम म्हणाले, “मी तुमचा सामना पाहिला. तुम्ही खूप चांगली गोलंदाजी केलीत. तुमचं चेहऱ्यावर थोडं टेन्शन दिसत होतं, पण तुम्ही उत्कृष्ट प्रदर्शन केलंत. तुम्ही हिमाचलचं नाव उज्वल केलं आहे.”
या संभाषणाच्या व्हिडीओमध्ये रेणुकाचा आवाज फोनवर ऐकू येत नव्हता, मात्र सीएमच्या उत्तरांवरून असं दिसून आलं की रेणुकाने सीएमकडे सरकारी नोकरीची मागणी केली. त्यावर सुक्खू म्हणाले, “हो, नक्की करीन. तू आधी माझी भेट घेतली आहेस, आता पुन्हा भेटायला ये. तुझ्या नोकरीबद्दल काहीतरी नक्की करतो.” त्यांनी पुढे म्हणाले, “आता तरी तू आनंदात राहा, मला वाटतं तू नुकतीच झोपेतून उठली आहेस. खूप आनंदाची गोष्ट आहे. थँक यू.”
हे ही वाचा: भारतीय महिला क्रिकेटर्सना मिळतात किती सुविधा आणि पगार? पुरुषांपेक्षा कमी-जास्त? जाणून घ्या
दरम्यान, रेणुकाची आई सुनीता ठाकूर हिने देखील न्यूज18 शी बोलताना सांगितलं की, “सरकारने माझ्या मुलीला सरकारी नोकरी द्यावी,” अशी आमची अपेक्षा आहे. रेणुका ठाकूरने क्रिकेटमध्ये आपलं स्वप्न स्वतःचं केलं. तिच्या वडिलांनी एकेकाळी मुलाला क्रिकेटर बनवायचं स्वप्न पाहिलं होतं, पण ते रेणुकाने पूर्ण केलं. हिमाचल प्रदेशातून आतापर्यंत टीम इंडियात सुषमा वर्मा, रेणुका ठाकूर, तुनजा कंवर आणि हरलीन देओल या खेळाडूंचा समावेश झाला आहे. जरी हरलीन मूळची हिमाचलची नसली तरी ती हिमाचलच्या संघातून खेळते.
हे ही वाचा: World Cup 2025: ट्रॉफी घेण्यापूर्वी कर्णधार हरमनप्रीत कौरची 'ही' इच्छा पूर्ण करण्यास जय शहांनी दिला नकार, VIDEO व्हायरल!
वर्ल्ड कपमधील या विजयाने रेणुका ठाकूरचं नाव केवळ भारतातच नाही तर जगभर गाजलं आहे आणि आता तिच्या मेहनतीचं फळ तिला केवळ पारितोषिकातच नव्हे, तर सरकारी सन्मानाच्या स्वरूपातही मिळणार आहे.