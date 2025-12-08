काय झाडी, काय डोंगर, काय मैदान... भारतातील सर्वात सुंदर क्रिकेट स्टेडियम तयार, CM ने केलं उद्घाटन

Stunning New Cricket Stadium In India: भारतीय लोकांचं क्रिकेटप्रेम जगापासून कधी लपून राहिलेलं नाही. भारतात कोट्यवधींच्या संख्येनं क्रिकेटवेडे आहेत. मात्र भारतातील क्रिकेट अगदी काल-परवापर्यंत केवळ मुंबई, दिल्लीसारख्या मोजक्या शहरांपर्यंत मर्यादित होतं. पण मागील दीड दशकामध्ये ही परिस्थिती बदलली असून अनेक राज्यांमधून क्रिकेटपटू पुढे येऊन चमकदार कामगिरी करताना दिसत आहेत. क्रिकेटला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारांकडूनही वेगवेगळे प्रयत्न अगदी छोट्या छोट्या राज्यांमध्ये होताना दिसतात. अशाच एक प्रयत्नांचा भाग म्हणून एका नव्या क्रिकेट स्टेडियमच उद्घाटन नुकतच पार पडलं ते थेट आसाममध्ये!
आसाममधील पायाभूत क्रीडा सुविधांना चालना देण्यासाठी, मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा यांनी शुक्रवारी नव्या क्रिकेट मैदानाचं लोकार्पण केलं. उमरांगसो या डोंगराळ शहरामधील दिमा हासाओ येथे हे अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम उभारण्यात आलं आहे. या क्रिकेट मैदानाचं स्थान अत्यंत निसर्गरम्य ठिकाणी असून हे ठिकाण ईशान्येकडील सर्वात निसर्गरम्य क्रिकेट मैदानांपैकी एक ठरु शकतं असं सांगितलं जात आहे.
आसाम क्रिकेट असोसिएशनच्या (एसीए) मालकीच्या या स्टेडियममध्ये एका वेळेस 15 हजार प्रेक्षक बसू शकतात. 15 हजार क्षमतेची मातीची गॅलरी म्हणजे वास्तुशिल्पाचा एक अद्वितीय असा नमुना असून मैदानावरील आकर्षणांपैकी एक आहे. आधुनिक क्रीडा डिझाइनला स्थानिक मुलामा देण्याचा प्रयत्न यामधून करण्यात आला आहे. या कॉम्प्लेक्समध्ये सेंगा तुलाराम पॅव्हेलियन देखील आहे. खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांसाठी सुसज्ज एक आधुनिक रचना असलेलं हे पॅव्हेलियन अंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रिकेट स्टेडियमवरील पॅव्हेलियनसारखेच आहे.
या प्रकल्पाचं भुमीपूजन 25 सप्टेंबर 2021 रोजी करण्यात आलं होतं. आज या मैदानामध्ये पाच सेंटर विकेट्स, पाच सराव मैदाने, एक समर्पित प्रशिक्षण मैदान आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आठ निवासी निवासस्थाने असं परिपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं राहिलं आहे. यामुळे या ठिकाणी वर्षभर उच्च-दर्जाचं क्रिकेट सामान्यांचं आयोजन करता येणार आहे. कोणत्याही क्रिकेट सामन्यासाठी हे मैदान पूर्णपणे सक्षम आहे. येथील एका तंबूत सुमारे 32 खेळाडूंना सामावून घेता येते, इतकी मोठी याची रचना आहे.
येथील स्थानिक रहिवासी आणि क्रिकेटप्रेमींच्या गर्दीला संबोधित करताना डॉ. सर्मा यांनी आणखी एक मोठी भर घालण्याची घोषणा करत सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. "क्रिकेट मैदानाशेजारी लवकरच एक नवीन फुटबॉल स्टेडियम बांधले जाईल, ज्यामुळे उमरांगसोमध्ये एक चैतन्यशील ट्विन-स्टेडियम क्रीडा परिसंस्था निर्माण होईल. येणाऱ्या सुविधेत एक सिंथेटिक ट्रॅक असेल, ज्याला राज्य सरकार पूर्णपणे निधी देईल," अशी घोषणा सर्मा यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या एसीए आणि बीसीसीआय अधिकाऱ्यांना एक विनंती केली. बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया, एसीए अध्यक्ष तरंगा गोगोई आणि एनसीएचएसी सीईएम देबोलाल गोर्लोसा या सारख्या व्यवस्थापकांना सदर क्रिकेट स्टेडियमवर फ्लडलाइट्स बसवण्यासाठी पावले उचलण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं..