गौतम गंभीरची नोकरी जाणार? नवीन कसोटी प्रशिक्षकाचा शोध सुरू! BCCI ने 'या' व्यक्तीला दिली ऑफर

Gautam Gambhir job in danger Search: भारतीय क्रिकेट संघाच्या टेस्ट फॉर्मेटमधील खराब कामगिरी झाली. यामुळे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) चिंतेत आहे. एकाच वर्षात दोन घरगुती मालिकांमध्ये क्लिन स्वीप झाल्यामुळे सध्याचे प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यासाठी धोक्याची घंटा वाजली आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध 0-3 च्या पराभवानंतर साऊथ आफ्रिकेविरुद्ध 0-2 ने पराभव स्वीकारावा लागला. गंभीरच्या कोचिंगखाली टीम इंडियाने होमग्राउंडवर फक्त बांगलादेश आणि वेस्ट इंडीज सारख्या तुलनेने कमजोर संघांना टेस्ट मालिकेत पराभूत केले आहे.
क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टेस्ट संघाच्या कामगिरीवर चिंतित आहे आणि त्यांनी टेस्ट फॉर्मेटसाठी वेगळ्या प्रशिक्षकाची शोध सुरू केली आहे. त्यामुळे गंभीर यांची कमीत कमी एका फॉर्मेटमधून नोकरी धोक्यात आली आहे. सफेद बॉल कोच म्हणून गंभीर यांचा रेकॉर्ड उत्तम आहे. टीम इंडियाने चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि आशिया कप जिंकला आहे. पण, टेस्टमध्ये त्यांच्या कामगिरीवरच सर्वाधिक चर्चा होत आहे. त्यांच्या कोचिंगमध्ये भारत ऑस्ट्रेलियामध्ये टेस्ट सीरीज हरला होता. त्यानंतर इंग्लंड सीरीज ड्रॉ झाली होती.
अशी अफवा आहे की, साऊथ आफ्रिकेविरुद्ध भारताच्या पराभवानंतर बीसीसीआयमधील एका महत्त्वपूर्ण सदस्याने वी. व्ही. एस. लक्ष्मणला संपर्क साधला आणि टेस्ट टीमसाठी कोच बनण्याबद्दल विचारलं. तथापि, असं समोर आलं की लक्ष्मण बेंगळुरूतील सेंटर ऑफ एक्सिलन्समध्ये 'हेड ऑफ क्रिकेट' म्हणून काम करत आहेत आणि ते सध्या प्रशिक्षका बनण्यास उत्सुक नाहीयेत.
बीसीसीआयसह गंभीरचा करार 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत आहे, पण टी20 वर्ल्ड कपच्या परफॉर्मन्सनुसार या करारावर पुन्हा विचार केला जाऊ शकतो. अशी शक्यता आहे की बीसीसीआयच्या गॅलरीमध्ये अजूनही यावर ठोस निर्णय घेतला गेलेला नाही की, वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप २०२५-२७ च्या सायकलमधील बाकीचे ९ टेस्ट सामन्यांसाठी गंभीर योग्य व्यक्ती आहेत का.
पॉलिसीशी संबंधित निर्णय घेताना बीसीसीआय नेहमी वेळ घेतं आणि कॅलेंडर पाहता, टी20 वर्ल्ड कपनंतर दोन महिने इंडियन प्रीमियर लीग होईल. याचदरम्यान, भारताच्या टी20 वर्ल्ड कपच्या परफॉर्मन्सची समीक्षा केली जाईल. त्याचवेळी, सफेद आणि लाल बॉल फॉर्मेटसाठी वेगवेगळ्या कोचसंबंधी चर्चा होईल. एकूणच, पुढील दोन महिने 'गुरु गंभीर'साठी अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहेत.