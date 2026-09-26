/शुभमन गिलच्या फिटनेसवर प्रशिक्षकांनी दिली मोठी अपडेट, वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिला सामना खेळणार की नाही?

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये पहिला एकदिवसीय सामन्याला काही तासांमध्ये सुरुवात होणार आहे. भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज या मालिकेच्या वेळी आशियाई खेळ देखील जपानमध्ये सुरु आहेत, त्यामुळे एकदिवसीय संघातील काही खेळाडू हे जपानला स्पर्धा खेळण्यासाठी गेले आहेत. भारतीय कर्णधार शुभमन गिलला रविवारी वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात संघाचे नेतृत्व करण्याची परवानगी मिळाली आहे. सरावादरम्यान झालेल्या त्याच्या कोपराच्या दुखापतीबद्दलची चिंता फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशु कोटक यांनी दूर केली आहे. आता त्यांनी शुभमन गिलच्या कर्णधाराबद्दल फिटनेसबद्दल अपडेट दिली आहे.
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये पहिला मालिकेचा एकदिवसीय सामना खेळवला जाणार आहे. त्याआधी दोन्ही संघाची पत्रकार परिषद पार पडली, यामध्ये फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशु कोटक यांनी अनेक गोष्टींवर प्रकाश टाकला आहे. शुक्रवारी सरावादरम्यान मोहम्मद सिराजच्या उसळत्या चेंडूचा गिलच्या उजव्या कोपराला फटका बसला, ज्यामुळे त्याला सुमारे २० मिनिटे उपचार घ्यावे लागले. मात्र, कर्णधार नेटमध्ये परतला आणि त्याने फलंदाजी पुन्हा सुरू केली, तसेच तो खेळण्यासाठी तंदुरुस्त असल्याची पुष्टी कोटक यांनी केली.
"मला वाटते की तो ठीक आहे आणि खेळायला तयार आहे," असे कोटक शनिवारी तिरुवनंतपुरम येथे सामन्यापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत म्हणाले. गिलची उपलब्धता निश्चित झाल्यामुळे, संघ निवडीतील भारतापुढील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे फलंदाजीचे पुरेसे पर्याय उपलब्ध असणे, विशेषतः यशस्वी जयस्वालच्या बाबतीत, जो प्रभावी कामगिरी करूनही संधीच्या प्रतीक्षेत आहे. कोटक यांनी जयस्वालच्या क्षमतेची दखल घेतली, परंतु संघात असलेल्या खेळाडूंची संख्या पाहता, संघात स्थान मिळवण्यासाठी स्पर्धा होणे स्वाभाविक आहे, असेही ते म्हणाले.
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ते म्हणाले, "अर्थातच, आपल्या सर्वांना माहीत आहे की जयस्वाल सर्वोत्तम खेळाडूंपैकी एक आहे आणि जेव्हा जेव्हा त्याला संधी मिळते, तेव्हा तो चांगली कामगिरी करतो." जयस्वालला कमी संधी मिळण्याबद्दलच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, कोटक यांनी या परिस्थितीची तुलना एका जागेसाठी अनेक अव्वल यष्टीरक्षकांमधील स्पर्धेशी केली. ते म्हणाले, "असे नाही की त्याच्यासोबत अन्याय झाला आहे. मला फक्त वाटते की हा खेळाचाच एक भाग आहे." त्यांनी असेही सांगितले की सपोर्ट स्टाफ जयस्वालचे कौशल्य, सराव आणि विचार करण्याच्या पद्धतीवर सतत काम करत असतो. कोटक म्हणाले, "आतापर्यंत, जेव्हा जेव्हा संघाला त्याची गरज भासली, तेव्हा त्याला संधी मिळाली आणि त्याने चांगली कामगिरी केली."