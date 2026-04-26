IPL 2026 : रिकी पाँटिंगला अजून हवं तरी काय? पंजाब किंग्जने सर्व सामने जिंकूनही कोच संघावर नाराज...

Ricky Ponting upset with Punjab Kings : 25 एप्रिल रोजी पंजाब किंग्ज विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यामध्ये सामना पार पडला. या सामन्यामध्ये पंजाब किंग्जच्या संघाने ऐतिहासिक विजय नावावर केला आहे. कालच्या सामन्यामध्ये दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 264 धावा केल्या होत्या हे लक्ष पंजाब किंग्जच्या संघाने सहज 7 चेंडू शिल्लक असताना पार केले आणि संघ स्पर्धेमध्ये नाबाद आहे. आतापर्यत आयपीएल 2026 मध्ये पंजाब किंग्जच्या संघाने एकही सामना गमावलेला नाही, तरीही आता पंजाब किंग्जचे कोच रिकी पाँटिंग यांचे धक्कादायक विधान समोर आले आहे, ते संघाशी नाराज असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. पण रिकी पाँटिंग संघाशी का नाराज आहेत यासंदर्भात वाचा.
कालचा सामना झाल्यानंतर रिकी पाँटिंग यांची मुलाखत झाली या मुलाखतीमध्ये त्यांनी श्रेयस अय्यर याचे भरभरुन कौतुक केले. श्रेयस अय्यर बोलताना रिकी पाँटिंग म्हणाले की, तो एक चांगला खेळाडू तर आहेच, त्याचबरोबर तो एक चांगला माणूस देखील आहे. यामुळेच मी त्याला लिलावामध्ये आमच्या संघामध्ये सामील केले होते. मला माहिती होते की तो एक चांगला कर्णधार तर होईलच त्याचबरोबर तो संघाला देखील पुढे नेण्यात मदत करेल. रिकी पाँटिंगने असेही सांगितले की मला हे देखील माहिती आहे की जर तो शेवटपर्यत टिकून राहिला तर तो खेळ जिंकवेल, मी जेव्हा मैदानावर ब्रेकमध्ये गेलो होतो तेव्हा त्याला मी हेच सांगितले होते.
पंजाबच्या प्रशिक्षकाने पुढे सांगितले की, सर्वात मोठ्या रनचेज करने ही चांगली गोष्ट आहे, पण अशा वेळी गोलंदाज जास्त धावा देतात त्यामुळे हे शक्य झाले आहे आणि त्यामुळे संघाने गोलंदाजीवर काम केले पाहिजे. आता गोलंदाजांना आणि फिल्डिंगमध्ये देखील संघाला काम केले पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.
पंजाब किंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यामध्ये झालेल्या कमालीच्या सामन्यामध्ये दिल्लीच्या संघाने धावांचा डोंगर उभारला तेव्हा पंजाब किंग्सचे सलामीवीर फलंदाज प्रियांश आर्य आणि प्रभसिमरन सिंह यांनी पहिल्या चेंडूपासून कहर केला. या सामन्यात पंजाब किंग्सला दमदार सुरुवात करुन दिली आणि त्यानंतर मधल्या फळीमधील आलेल्या फलंदाजांना फलंदाजी करण्यात सोयिस्कर झाले. या दोघांनी पहिल्या विकेट्ससाठी 126 धावांची भागिदारी केली. या दोघांबद्दल कोचने सांगितले की, "प्रभसिमरन आणि प्रियांश ही खरोखरच एक अप्रतिम जोडी आहे. ते एकमेकांना चांगले समजून घेतात. ते मैदानाच्या सर्व बाजूंनी फटके मारतात. मी त्यांच्यासाठी शिक्षकासारखा आहे आणि चांगली गोष्ट ही आहे की ते दोघेही माझे ऐकतात. ते आपापली जबाबदारी खूप चांगल्या प्रकारे पार पाडत आहेत."