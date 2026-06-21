/कसोटी क्रिकेटमध्ये कमबॅक? विराटच्या तोंडूनच ऐका! टेस्ट क्रिकेटवर अखेर मौन सोडलं

मागील काही दिवसांपासून सातत्याने विराट कोहलीच्या निवृतीसंदर्भात अनेक चर्चा सोशल मिडियावर पाहायला मिळाल्या. विराट 2024 मध्ये झालेल्या टी20 विश्वचषकानंतर त्याने निवृती घेतली होती तर काही महिन्यातच त्याने कसोटी क्रिकेटला देखील अलविदा केला होता. कोहलीने गेल्या वर्षी १२ मे रोजी अचानक कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करून चाहत्यांना आणि संपूर्ण क्रिकेट जगताला आश्चर्यचकित केले होते. आता विराट कोहली हा फक्त एकदिवसीय क्रिकेट खेळताना दिसत आहे, अनेकजण कसोटी क्रिकेटमध्ये विराट कोहली पुनरागमनाच्या चर्चा सोशल मिडियावर रंगतात. आता विराटने स्वत: यावर स्पष्ट सांगितले आहे.
जेव्हा विराट कोहलीने कसोटी क्रिकेटमधून निवृती घेतली यावेळी अनेक क्रिकेट तज्ञांच्या मते विराट किमान आणखी दोन ते तीन वर्षे कसोटी क्रिकेट खेळू शकला असता. विराट कोहली कसोटी क्रिकेटच्या पुनरागमनावर विराटने स्वत: उत्तर दिले आणि त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यावेळी त्याने सांगितले आहे की, तो निवृत्त होण्याचा आपला निर्णय बदलण्याच्या मनःस्थितीत नाही असे त्याने स्पष्ट सांगितले आहे. त्यानंतर त्याने गंमतीने म्हटले की, कसोटी क्रिकेटमध्ये परतण्यापेक्षा तो आपले नुकतेच बाजारात आलेले शूज कमी किमतीत विकणे पसंत करेल.
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'वन8' च्या जागतिक प्रीमियर कार्यक्रमादरम्यान विराट कोहली उपस्थित होता. यावेळी त्याला नवीन लाल रंगाच्या शूजबद्दल देखील प्रश्न करण्यात आला होता. शूजबद्दल सांगताना विराटने सांगितले की 9230 ही किंमत त्याच्या कसोटी धावांवरून प्रेरित आहे. यावर त्याला प्रश्न करण्यात आला की शूजमधून जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठी तो कसोटी क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करणार का? यावर विराटने हसुन उत्तर दिले आणि सांगितले की "मी ते कमी किमतीत विकणे पसंत करेन. मी आता कसोटी क्रिकेटमधून पुढे गेलो आहे."
I'm done with it, thank you !! pic.twitter.com/Cx5zTYIu5s— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) June 21, 2026