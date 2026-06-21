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कसोटी क्रिकेटमध्ये कमबॅक? विराटच्या तोंडूनच ऐका! टेस्ट क्रिकेटवर अखेर मौन सोडलं

विराट 2024 मध्ये झालेल्या टी20 विश्वचषकानंतर त्याने निवृती घेतली होती तर काही महिन्यातच त्याने कसोटी क्रिकेटला देखील अलविदा केला होता. अनेकजण कसोटी क्रिकेटमध्ये विराट कोहली पुनरागमनाच्या चर्चा सोशल मिडियावर रंगतात, आता विराटने स्वत: यावर स्पष्ट सांगितले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 21, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:53 PM IST
कसोटी क्रिकेटमध्ये कमबॅक? विराटच्या तोंडूनच ऐका! टेस्ट क्रिकेटवर अखेर मौन सोडलं

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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