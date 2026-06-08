/महिला टी-20 विश्वचषकासाठी कॅामेंट्री पॅनेल जाहीर; मिताली-अंजुमसह अनेक दिग्गजांचा समावेश!

Women’s T20 World Cup 2026 Commentary panel : महिला टी20 विश्वचषक 2026 सुरु व्हायला 4 दिवस शिल्लक राहिले आहेत, भारताचा पहिला सामना हा पाकिस्तानविरुद्ध 14 जून रोजी खेळवला जाणार आहे. भारतीय महिला विश्वचषकाचे प्रक्षेपण हे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे. आज भारतीय महिला संघाचा विश्वचषकाआधी सराव सामना वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळवला जात आहे. आता आयसीसीच्या पॅनेलमध्ये त्याचबरोबर जिओस्टार स्टार स्पोर्ट्स आणि जिओहॉटस्टारच्या माध्यमातून ही स्पर्धा क्रिकेट चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे. टेलिव्हिजनवर आणि लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही उद्घाटन सामन्यासाठी, उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामन्यासाठी हिंदी, तमिळ, तेलगू आणि कन्नडमध्ये दाखवली जाणार आहे. ही स्पर्धा आता सुरु होण्याआधी स्टार स्पोर्ट्सने त्यांच्या सोशल मिडियावर सविस्तर माहिती शेअर केली आहे.
महिला टी20 विश्वचषकाच्या हिंदी पॅनेलमध्ये दिग्गज कॅामेंटेटर आकाश चोप्रा, सबा करिम, किरण मोरे, कॅामेंटेटर जतीन सप्रू, कॅामेंटेटर आनंत त्यागी यांच्या नावाचा समावेश आहे तर महिला विश्वचषक 2026 मध्ये सादरकर्त्यांच्या यादीमध्ये मयाती लांगर, भावना बालक्रिशनन, स्वेदा बहाल, तणय तिवारी, सुरेन सुदाराम, निधी दुगर यांच्या नावाचा समावेश आहे. हिंदी महिला कॅामेंट्री पॅनेलबद्दल सांगायचे झाले तर मिताली राज, जुलन गोस्वामी, अंजुम जोप्रा, रिमा मल्होत्रा, वेदा सुधामुर्ती आणि शिखा पांडे या दिग्गज महिला खेळाडू या विश्वचषकामध्ये कॅामेंट्री करताना दिसणार आहेत.
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इंग्लिश कॅामेट्री पॅनेलमध्ये अनेक दिग्गज महिला आणि पुरुष माजी खेळाडूंना कॅामेंट्री पॅनेल पाहायला मिळणार आहे. यामध्ये सांगायचे झाले तर मिताली राज, मिल जोनस, इशा गुहा, नसीर हुसेन, दिनेश कार्तिक, लॅन बिशोप, मथ्यू हेडन, कारलोस ब्रॅथव्हेट, सिमोन डौल यांच्या नावाचा यादीमध्ये समावेश आहे. त्याचबरोबर भारताची माजी कर्णधार अंजुम चोप्रा, वेदा कृष्णमुर्ती, माजी न्यूझीलंड खेळाडू कॅटेय मार्टिन, वेस्ट इंडिजची माजी खेळाडू स्टेसी-ॲन किंग, जुलिया प्रिंस, पाकिस्तानची माजी कर्णधार सना मिर, नताशा फारंट आणि लॅन स्मिथ यांच्या नावाचा समावेश आहे.
Some voices don't just call the game. They define it.— Star Sports (@StarSportsIndia) June 8, 2026
They were there when history was made in 2025. They're back - for what comes next.
ICC Women's #T20WorldCup 2026 | Starts 12th June #INDvPAK | SUN, 14th June pic.twitter.com/B35ekSSkGe