/ज्या फाऊंडेशनने दाखवला बॉक्सिंग रिंगचा रस्ता, तिथेच पोहचला कॉमनवेल्थ चॅम्पियन अंकुश पंघाल, डॉ. सुभाष चंद्रा यांची घेतली भेट

Ankush Panghal Meet Dr Subhash Chandra: कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये भारतासाठी सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या अंकुश पांघलने राज्यसभेचे माजी खासदार डॉ. सुभाष चंद्रा यांची भेट घेऊन त्यांचे आशीर्वाद घेतले. बॉक्सिंगमध्ये देशासाठी सुवर्णपदक जिंकल्याबद्दल डॉ. चंद्रा यांनी अंकुशचे अभिनंदन केले आणि त्याला भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. या विशेष प्रसंगी अंकुश पांघलचे प्रशिक्षक प्रदीप सावंत हे देखील उपस्थित होते.
भेटीदरम्यान, डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी नमूद केले की, अंकुशचे यश हे या भागातील आणि देशभरातील तरुण खेळाडूंसाठी एक मोठी प्रेरणा आहे. भविष्यातही अंकुश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तिरंग्याची शान उंचावत राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
देशाचा गौरव वाढवणाऱ्या स्टार बॉक्सर अंकुश पांघलच्या प्रवासातील एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे त्याला 'डॉ. सुभाष चंद्रा फाउंडेशन'कडून बॉक्सिंगचे प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन मिळाले. फाउंडेशनचे मार्गदर्शन आणि स्वतःची कठोर मेहनत यांच्या जोरावरच अंकुशने आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग रिंगमध्ये हा महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे.
ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्समधील ८० किलो वजनी गटाच्या अंतिम लढतीत, अंकुश पांघलने इंग्लंडच्या डेमेजी शिट्टूचा ४-१ असा पराभव करून सुवर्णपदक पटकावले. अंतिम सामन्याच्या पहिल्या फेरीत पिछाडीवर पडल्यानंतर, अंकुशने शानदार पुनरागमन करत सामना जिंकला. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फेरीत अचूक ठोसे (punches) लगावत त्याने आपल्या कारकिर्दीतील पहिले कॉमनवेल्थ पदक—तेही सुवर्णपदक—जिंकण्यात यश मिळवले. उपांत्य फेरीच्या लढतीत कॅनडाच्या जोशुआ ओफोरीजवळ ५-० असा दणदणीत विजय मिळवून अंकुशने अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले होते. सुवर्णपदक जिंकून हिसार जिल्ह्यातील आपल्या 'भेरिया' या गावी परतल्यावर, ग्रामस्थ आणि क्रीडाप्रेमींनी त्याचे जंगी स्वागत केले.
Ankush Panghal wins the Round of 16 bout 5-0 and advances to the Men's Heavyweight Boxing Quarter-Finals!— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 27, 2026
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हिसार येथील रहिवासी असलेल्या अंकुश पांघलने वयाच्या अवघ्या ११ व्या वर्षी, म्हणजेच २०१७ मध्ये, पहिल्यांदा बॉक्सिंगचे ग्लोव्हज परिधान केले. हे स्वप्न साकार करण्यात त्याचे वडील सुरेश यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली; ते त्याला सरावासाठी गावापासून सुमारे १५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या प्रशिक्षण केंद्रावर दररोज घेऊन जात असत. वडिलांची जिद्द व समर्पण, सुरुवातीपासून मिळालेले योग्य प्रशिक्षण आणि स्वतःची चिकाटी यांच्या जोरावर अंकुशने आज जागतिक स्तरावर भारताचे नाव उंचावले आहे.