/कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये अस्मिता डे ची ऐतिहासिक कामगिरी, जूडोमध्ये भारताला जिंकवून दिलं पहिलं मेडल

Commonwealth Games 2026 : भारताची जुडो खेळाडू अस्मितान डेने कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये ते करून दाखवलं जे यापूर्वी कोणत्याही भारतीय खेळाडूने कॉमनवेल्थ गेम्सच्या इतिहासात केलं नव्हतं. अस्मिता ही कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये गोल्ड मेडल जिंकणारी पहिली भारतीय खेळाडू बनली. भारताची प्रतिभाशाली जुडो खेळाडू असलेल्या अस्मिता डेमी महिलांच्या 48 किलो वजनी गटात भारताला सुवर्णपदक मिळवून देत इतिहास रचला. खूप रोमांचक आणि श्वास रोखून धरणाऱ्या या फायनलमध्ये अस्मिता डेने चांगल्या टेक्निकचा वापर करून धैर्याचा परिचय देऊन भारताचा तिरंगा उंच फडकावला. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारताचं हे पहिलं मेडल होतं.
अस्मिता डे चा फायनलमधील सामना हा कोणत्याही थ्रिलर चित्रपटापेक्षा कमी नव्हता. सुरुवातीपासूनच दोन्ही खेळाडूंमध्ये एक एका पॉईंटसाठी जबरदस्त कॉम्पिटिशन पाहायला मिळत होती. नियमित वेळेच्या समाप्तीनंतर दोन्ही खेळाडू 1-1 अशा बरोबरीवर होत्या. तणावपूर्ण सामन्यात सुवर्णपदकाचा निर्णय गोल्डन स्कोरद्वारे म्हणजेच अतिरिक्त वेळेत होणार होता. त्रिपुराच्या २३ वर्षीय अस्मिता सुरुवातीलाच पिछाडीवर पडली होती आणि तिला दंडही बसला होता.
मात्र तिने जबरदस्त पुनरागमन करून तरीही पॉईंट्स 1-1 अशा बरोबरीत आणले. चार मिनिटांच्या या लढतीत कोणत्याही स्पर्धकाला निर्णायक गुण मिळवता आला नाही, त्यामुळे सामना गोल्डन स्कोर फेरीत गेला. या फेरीत जो खेळाडू सर्वप्रथम गुण मिळवतो, त्याला विजेता घोषित केले जाते. अस्मिताने या सडन डेथ टप्प्यात आक्रमक खेळ करत २-१ ने विजय मिळवला.
अस्मिताने कॉमनवेल्थमध्ये हे सुवर्णपदक मिळवणं हा भारतीय जुडोच्या इतिहासातील एक खास क्षण आहे. जुडोसारख्या लढाऊ खेळांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा प्रकारची झुंजार वृत्ती दाखवणे सोपे नसते. कॉमनवेल्थ सारख्या खेळात अस्मिताने मिळवलेलं हे यश हे देशातील तरुण खेळाडूंसाठी प्रेरणेचा एक प्रमुख स्रोत बनेल.