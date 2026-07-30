/एका शर्यतीत भारताला दोन पदकं, भारतीय पॅरा धावपटूंनी केली कमाल, सुवर्ण आणि रौप्य पदकाला गवसणी

Commonwealth Games 2026 : ग्लासगोमध्ये सुरु असलेल्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारतीय पॅरा एथलीट जबरदस्त प्रदर्शन करून देशासाठी मेडल जिंकत आहेत. एवढंच नाही तर आपल्या खेळातील उत्कृष्ट प्रदर्शनाने इतिहास सुद्धा रचतायत. पुरुषांच्या 100 मीटर T47 फायनल शर्यतीत भारताच्या एथलीटन सुवर्ण आणि रौप्य पदक पटकावलं आहे. दिलीप गावितने शर्यतीच्या अंतिम टप्प्यात प्रचंड वेग दाखवत जबरदस्त पुनरागमन केले आणि 10.71 सेकंदांची वेळ नोंदवून सुवर्णपदक जिंकले, तर याच शर्यतीत मोहम्मद बासिलने रौप्यपदक पटकावले.
दिलीप गावित हा शर्यतीत एकवेळेला चौथ्या स्थानावर होता. मात्र शेवटच्या काही क्षणात त्याने प्रचंड वेग दाखवला आणि सर्वांना मागे सोडून पहिलं स्थान पटकावलं. 10.71 सेकंदात फिनिशिंग लाईन पार झाली आणि तिकडेच भारताच्या मोहम्मद बासिलने सुद्धा जबरदस्त प्रदर्शन करून 10.83 सेकंदात शर्यंत पार करून रौप्य पदक पटकावले. त्याने इंग्लंडच्या केविन सँटोसला मागे टाकून दुसरे स्थान मिळवले.
दिलीप आणि बासिलने इतिहास रचण्याच्या काही मिनिटांपूर्वी पुरुषांच्या उंच उडीत मुरली श्रीशंकरने रौप्य पदक जिंकलं होतं. त्याने 8.09 मीटरची उंच उडी मारून चौथ्या फेरीपर्यंत लीड केलं. मात्र त्यानंतर जमैकाच्या टेजे गेलने 8.15 मीटर उंच उडी मारून स्वर्ण पदक आपल्या नावे केले. मुरलीने आपल्या पाचव्या प्रयत्नात 7.94 मीटरची उडी मारली, ज्यामुळे त्याला रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले.
Sprinting to gloryTeam India (WeAreTeamIndia) July 29, 2026
Dilip Mahadu Gavit struck gold, while Mohammed Basil completed a memorable Indian one-two by claiming silver in the Men’s 100m T47. A brilliant outing on the track for the Indian duo!
Let’s Cheer4Bharat! WeAreTeamIndia | TogetherWeDream pic.twitter.com/vfdAG3E4y6
महिलांच्या शॉटपुट फायनलमध्ये भारताची एथलीट मनप्रीत कौर हिचं खूप कमी अंतराने मेडल हुकलं. त्याने 17.49 मीटरच्या बेस्ट थ्रो सोबत चौथं स्थान मिळवलं. मनप्रीत ही स्पर्धेत पदक जिंकण्याच्या शर्यतीत होती. परंतू अंतिम फेरीत 17.87 मीटर अंतराचा निर्णायक थ्रो करत लॉयड्रिशिया कॅमेरॉनने कांस्यपदक जिंकले आणि भारतीय खेळाडूला पदकापासून वंचित ठेवले.