/देशासाठी सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या दिव्यांग खेळाडूला भेटण्यासाठी राज ठाकरेंकडे वेळच नाही? 2 ते 2.5 तास ताटकळत ठेवलं

Raj Thackeray Athlete Dilip Gavit Controversey : 23 जुलै ते 2 ऑगस्ट दरम्यान ग्लासगो येथे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ही स्पर्धा पार पडली. या स्पर्धेत महाराष्ट्रातील मराठमोळा पॅराधावपटू दिलीप गावित याने देशासाठी सुवर्णपदकाची कामगिरी केली. ज्यासाठी त्याचं देशभरात कौतुक झालं. अत्यंत कठीण परिस्थितीत दिलीप गावित याने खेळात विशेष प्राविण्य मिळवत आंतरराष्ट्रीय स्थरावर मोठी कामगिरी केली. मागील दोन दिवसांपासून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे नाशिक दौऱ्यावर आहेत. त्यादरम्यान पॅरा धावपटू दिलीप गावित आणि त्यांचे प्रशिक्षक वैजनाथ काळे हे राज ठाकरेंच्या भेटीसाठी आले होते. मात्र दोघांना राज ठाकरे यांच्या भेटीसाठी तब्बल 2 ते 2.5 तास ताटकळत बसावं लागलं. तेव्हा प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतरही राज ठाकरे यांची भेट न झाल्याने पॅरा धावपटू दिलीप गावित आणि त्यांचे प्रशिक्षक वैजनाथ काळे हे संतापले आणि तेथून भेट न घेताच निघून आले. यावेळी मनसे कार्यकर्त्यांनी त्यांना थांबवण्याचा आणि त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ते थांबले नाहीत. संपूर्ण प्रकार हा तिथे उपस्थित लोकांच्या कॅमेऱ्यात कैद झाला ज्याचे व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
6 आणि 7 ऑगस्ट 2026 या दरम्यान मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे दोन दिवसीय नाशिक दौऱ्यावर आहेत. नाशिक शहरातील खड्ड्यांच्या प्रश्न, महानगरपालिकेचा कारभार आणि येत्यावर्षी होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या कामांची स्थिती आणि नाशिकमधील मनसे पक्षाचा आढावा घेण्यासाठी राज ठाकरे हे आले होते. याच दरम्यान 6 ऑगस्ट रोजी नुकतंच कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये सुवर्णपदक जिंकणारा पॅराधावपटू दिलीप गावित आणि त्यांचे प्रशिक्षक वैजनाथ काळे हे राज ठाकरेंना भेटण्यासाठी गेले होते. यावेळी त्यांना पदाधिकाऱ्यांची मिटिंग सुरु असल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र यावेळी तब्बल दोन तास ते अडीच तास पॅराधावपटू दिलीप गावित आणि त्यांचे प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांना ताटकळत ठेवण्यात आलं.
दोन दिवसांपूर्वी राज ठाकरेंनी एका पोलिसांची गाडी अडवणाऱ्या मुलीचा सत्कार केला.शुभम कराड (shubham9909) August 6, 2026
पण कॉमनवेल्थ गेम्स मध्ये सुवर्ण पदक जिंकलेले दिलीप गावित आणि त्यांचे कोच वैजनाथ काळे यांना २.५ ते ३ तास बाहेर लटकळत ठेवले.
भेटायचे म्हणते तर बोलावता कशाला म्हणून चिडून निघून गेले,ज्यांनी देशासाठी… pic.twitter.com/b0SBkYmGkw
राज ठाकरेंच्या भेटीसाठी आल्यावर अशा प्रकारची वागणूक मिळाल्याने प्रशिक्षक वैजनाथ काळे आणि दिलीप गावित यांनी तेथे उपस्थित असलेल्या मनसे पदाधिकाऱ्यांना थेट सुनावलं. प्रशिक्षक वैजनाथ काळे म्हणाले की 'जर भेटायचंच नव्हतं तर आम्हाला बोलावलं तरी कशाला?' पुढे ते म्हणाले की, 'राज ठाकरे हे राज्याचे मोठे नेते आहेत मात्र आम्हीसुद्धा महाराष्ट्रासाठी आणि देशासाठी खूप मोठं योगदान दिलंय' असं म्हणत त्यांनी आपला स्वाभिमान आणि राग व्यक्त केला.
ग्लासगो येथे झालेल्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 स्पर्धेत पुरुषांच्या 100 मीटर टी-47 च्या फायनल शर्यतीत नाशिक जिल्ह्याच्या सुरगाणा तालुक्यातील अतिदुर्गम आदिवासी पाड्यातील दिलीप महादू गावित यांनी भारतासाठी सुवर्णपदकाची कमाई केली. दिलीप यांनी 10.71 सेकंदांची विक्रमी वेळत शर्यत पूर्ण केली आणि जगभरात भारताचं नाव उंचावलं. हलाकीच्या परिस्थितीतून वर येत देशासाठी पदक जिंकणाऱ्या खेळाडूला राजकीय नेत्याने भेटीसाठी ताटकळत ठेवल्याने क्रीडाप्रेमींकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.