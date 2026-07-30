/Commenwealth Games च्या मैदानात आज भारत - पाकिस्तान भिडणार, नीरज चोपडा समोर अरशद नदीमचं आव्हान, कुठे पाहाल सामना?

Commenwealth Games 2026 Javelin Throw : भारत पाकिस्तान या दोन्ही शेजारील देशांचे राजकीय संबंध किती ताणलेले आहेत हे काही वेगळं सांगायला नकोत. पारंपरिक विरोधी देश असलेल्या भारत पाकिस्तान या देशांचे खेळाडू जेव्हा जेव्हा कोणत्याही खेळाच्या स्पर्धेत सामोरासमोर येतात तेव्हा संपूर्ण जगाचं लक्ष हे त्या सामन्याकडे लागलेलं असतं. सध्या ग्लासगोमध्ये कॉमनवेल्थ स्पर्धा सुरु असून यात गुरुवारी 30 जुलै रोजी भालाफेक स्पर्धेत भारताचा नीरज चोपड़ा आणि पाकिस्तानचा अरशद नदीम हे दोघे समोरासमोर येणार आहेत. विशेष गोष्ट म्हणजे यावेळी फक्त अरशद नदीमच नाही तर अजून दोन पाकिस्तानी भालाफेकपटू या स्पर्धेत नीरज चोपडाला आव्हान देण्यात आहेत.
नीरज चोपडाने 2018 मध्ये गोल्ड कोस्टमध्ये झालेल्या कॉमनवेल्थ गेम्स मध्ये पुरुषांच्या भालाफेकीत गोल्ड मेडल जिंकलं आहे. त्यानंतर बर्मिंघममध्ये झालेल्या 2022 कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये दुखापतीमुळे तो भाग घेऊ शकला नाही. पाकिस्तानच्या अरशद नदीमने नीरजच्या गैरहजेरीत गोल्ड मेडल जिंकलं होतं. या पार्श्वभूमीवर जेव्हा नीरज ग्लासगोमध्ये मैदानात उतरेल, तेव्हा अर्शद नदीम आपल्या यशाची पुनरावृत्ती करू शकेल का? की नीरज गोल्ड मेडल पुन्हा आपल्या नावे करण्यात यशस्वी होईल हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भालाफेक क्वालिफिकेशन सामना हा भारतीय वेळेनुसार 30 जुलै 2:55 PM वाजता होणार आहे. तर 1 ऑगस्ट रोजी 12:45 AM दरम्यान भालाफेक खेळाचा फायनल सामना पार पडेल. भालाफेकचा क्वालिफिकेशन आणि फायनल सामन्याचं थेट प्रक्षेपण Sony Liv वर पाहू शकता. तर टीव्हीवर हा सामना Sony Sports Ten 2 आणि Sony Sports Ten 2 HD TV वर पाहता येतील.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 स्पर्धेतील पुरुषांच्या भालाफेक प्रकारात 14 देशांमधील एकूण 18 खेळाडू सहभागी होणार असून यात तीन सदस्यांसह भारताचे सर्वात मोठे पथक असेल. नीरज चोप्रासोबत रोहित यादव आणि यशवीर सिंग हे भारताचे प्रतिनिधित्व करतील. त्याचबरोबर, पाकिस्तानचे दोन खेळाडू अरशद नदीम आणि मोहम्मद यासिर देखील यात सहभागी होत आहेत.