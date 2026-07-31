/कॉमनवेल्थ गेम्स 2026च्या आठव्या दिवशी लवप्रीतने जिंकलं रौप्य, सीमा कलीरामनाने पटकावलं कांस्य पदक

Commonwealth Games 2026 : ग्लासगोमध्ये सुरु असलेल्या कॉमनवेल्थ गेम्सच्या आठव्या दिवशी भारतीय खेळाडूंनी 2 पदकं जिंकली. यातील पहिलं पदक हे वेटलिफ्टिंगमध्ये आलं तर दुसरं पदक हे महिलांच्या शॉट पुटमध्ये आलं. गुरूवारी भारताला पहिलं मेडल हे लवप्रीत सिंहने दिलं. त्यांनी 388 किलोग्रामचे भार उचलले आहे. त्यांनी स्नैचमध्ये 176 किलो आणि क्लीन एंड जर्कमध्ये 212 किलो वजन उचलले.
गुरुवारच्या दिवशी दुसरं आणि शेवटचं मेडल हे सीमा कलीरामना हिने जिंकलं, यावेळी तिने ब्रॉन्झ मेडल आपल्या नावे केलं. सीमाने निधी राणीच्या पुढे राहत विजय मिळवला; तिचा सर्वोत्तम थ्रो 58.65 मीटर होता, तर निधीचा 57.10 मीटर होता. जमैकाच्या समंथा हॉलने 61.66 मीटरच्या सर्वोत्तम थ्रोसह या स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले.
महिला शॉटपुटमध्ये सीमा कलीरामनाने ब्रॉन्झ पदक जिंकलं. शेवटच्या पदकासाठी दोन भारतीयांमध्ये चुरस पाहायला मिळाली. सीमाने आपली सहकारी निधी राणीला मागे टाकत विजय मिळवला. सीमाचा सर्वोत्तम थ्रो 58.65 मीटरचा होता आणि तिने तिसरे स्थान पटकावले. आपल्या अंतिम प्रयत्नात निधीला केवळ 55.39 मीटरचा थ्रो करता आला; तिचा सर्वोत्तम थ्रो 57.10 मीटरचा होता आणि ती चौथ्या स्थानावर राहिली.
The Khel India (TheKhelIndia) July 30, 2026
Seema Kaliramna wins the Bronze Medal in Women’s Discuss Throw! pic.twitter.com/lmFZOEBAXw
गुरुवारच्या आधी भारत मेडल टॅलीमध्ये नंबर 8 वर होता. दिवसाचा खेळ संपल्यावर भारत मात्र 10 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. भारताच्या एकूण पदकांची संख्या आता 17 झाली असून नायजेरिया आणि मलेशिया हे दोन संघ भारतापेक्षा एक पदक कमी असून सुद्धा पुढे गेले आहेत. जास्त गोल्ड मेडल असणाऱ्या देशांना प्रथम रँकिंगमध्ये स्थान दिलं जातं आणि त्याआधारावर मेडल टॅलीमधील क्रम ठरवलं जातो. भारताच्या खात्यात सध्या 3 गोल्ड, 10 सिल्वर आणि 4 ब्रॉन्झ पदक जिंकण्याची शक्यता होती. भारताने वेटलिफ्टिंगमध्ये सर्वाधिक पदके जिंकली आहेत. वेटलिफ्टिंगमध्ये भारताने 1 सुवर्ण, 6 रौप्य आणि 1 कांस्य पदक जिंकले आहे.