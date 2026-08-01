/कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये पदकांची लयलूट! अवघ्या 3 तासात 7 पदकं, मेडल टॅलीमध्ये भारताला फायदा

Commonwealth Games 2026 : कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारतीय खेळाडूंचं जबरदस्त प्रदर्शन सुरु आहे. शनिवारी 1 ऑगस्ट रोजी भारताच्या खात्यात एका मागोमाग एक पदकं येतच राहिली. एक दोन नाही तर ऐकून भारतीयांना अभिमान वाटेल की शनिवारी 3 तासाच्या आत भारताच्या खात्यात 7 पदकं आली. दिवसाची सुरुवात बॉक्सर प्रीती पवारने केली. प्रितीने सुवर्णपदक आणि त्याच्या 20 मिनिटांनी बॉक्सिंगमध्येच जस्मिन लंबोरियाने सुवर्णपदक पटकावलं.
पुरुषांच्या F57 शॉटपुट इव्हेन्टमध्ये भारताच्या नावावर दोन मेडल आहेत. सोमन राणाने सुवर्णपदक पटकावलं. तर शुभम जयालने याच इव्हेन्टमध्ये रौप्य पदक पटकावलं. भारतीय बॉक्सर जादुमणी सिंहला अंतिम फेरीत पराभवाचा सामना करावा लागला आणि त्याला रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले. तिहेरी उडी प्रकारात प्रवीण चित्रवेलने रौप्य, तर सेल्वा प्रभूने कांस्य पदक जिंकले. अशा प्रकारे अवघ्या तीन तासांच्या कालावधीत भारताने राष्ट्रकुल स्पर्धेत सात पदके जिंकली.
शनिवारी भारताला पदक मिळवून देण्याची सुरुवात प्रीती पवारने केली. महिलांच्या 54 किलो वजनी गटातील बॉक्सिंग स्पर्धेत तिने कॅनेडियन बॉक्सरवर पूर्ण वर्चस्व गाजवले. जबरदस्त कामगिरी करत तिने भारतासाठी सहावे सुवर्णपदक जिंकले. अवघ्या 20 मिनिटांनंतर जॅस्मिनने महिलांच्या 57 किलो वजनी गटात नॉर्दर्न आयर्लंडच्या मायकेला वॉल्शचा 5-0 अशा एकमताने निर्णय घेत पराभव केला आणि कॉमनवेल्थ स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले. यासह भारताने आपले सातवे सुवर्णपदक निश्चित केले. अशा प्रकारे भारताच्या खात्यात एकूण 7 पदकं आली.
बॉक्सिंगव्यतिरिक्त आज भारतीय खेळाडूंच्या पथकाने पुरुषांच्या F57 शॉट पुट प्रकारातही उत्कृष्ट कामगिरी केली. सोमण राणाने सुवर्णपदक जिंकले तर शुभम जयालने रौप्यपदक पटकावले. प्रवीण चित्रवेलने 16.58 मीटरची प्रभावी उडी मारून तिहेरी उडी (ट्रिपल जंप) प्रकारात रौप्य पदक जिंकले तर सेल्वा प्रभू तिरुमारनने 16.52 मीटरची उडी मारून कांस्य पदक पटकावले.
आज दिवसाची सुरुवात होताना भारत हा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 च्या मेडल टॅलीमध्ये 10 व्या क्रमांकावर होता. मात्र तीन तासात ७ मेडल आल्यानंतर भारत थेट सहाव्या क्रमांकावर जाऊन पोहोचला. सध्या भारताच्या खात्यात एकूण 30 मेडल आहेत. यात 8 सुवर्ण, 15 रौप्य आणि 7 कांस्य पदकांचा समावेश आहे.