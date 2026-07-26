/आज भारत विरुद्ध पाकिस्तान हायव्होल्टेज मॅच, पाहा कॉमनवेल्थ गेम्सचं रविवारचं शेड्युल

Commonwealth Games 2026 : 23 जुलै पासून कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ला सुरुवात झालीये. ग्लासगोमध्ये सुरु असलेल्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 चा रविवार १६ जुलै रोजी चौथा दिवस आहे. भारत आणि पाकिस्तान हे पारंपरिक विरोधी देश आहेत. त्यामुळे हे संघ किंवा त्यांचे खेळाडू खेळाच्या मैदानावर एकमेकांसमोर येतात. तेव्हा संपूर्ण जगाचं लक्ष हे त्यांच्या सामन्याकडे लागलेलं असतं. भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना पाहण्यासाठी जगभरातील प्रेक्षक उपस्थित असतात. तेव्हा सध्या सुरु असलेल्या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये सुद्धा भारत आणि पकोस्टन यांच्यात बॉक्सिंगचा सामना खेळवला जाणार आहे. ग्लासगो येथे सुरु असलेल्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये
शुक्रवारी स्कॉटलंडवर एकमताने विजय मिळवून त्यांनी प्री-क्वार्टर फायनलमध्ये स्थान निश्चित केले. रविवारी त्याचा सामना पाकिस्तानच्या सुमामा रहमानशी होणार आहे. वेटलिफ्टर मीराबाई चानू देखील रविवारी मैदानात उतरणार असून मीराबाई सुवर्णपदकांची हॅट्ट्रिक करण्याच्या उद्देशाने खेळणार आहे. .
जदुमणि सिंह मंडेंगबाम याचा रविवारी प्री क्वार्टर फायनल पाकिस्तानच्या सुमामा रहमान सोबत होणार आहे. जदुमणि सिंहने शुक्रवारी 5-0 खूप मोठा विजय मिळवला. स्कॉटलंडच्या ॲरन कलनविरुद्धच्या पहिल्या राउंडमध्ये तिला सर्व परीक्षकांकडून 10 पैकी 10 गुण मिळाले आणि दुसऱ्या राउंडमध्येही तसेच घडले. उल्लेखनीय बाब म्हणजे भारताने 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी 14 सदस्यांचे बॉक्सिंग संघ ज्यात सात पुरुष आणि सात महिलांचा समावेश आहे. पाठवले आहे. लव्हलिना बोरगोहेन सेमी फायनलमध्ये पोहोचली असून, तिने यासह पदक निश्चित केले आहे.
मीराबाई चानूने 2018 गोल्ड कोस्टमध्ये झालेल्या कॉमनवेल्थमध्ये सुवर्ण पदक जिंकलं होतं, त्यानंतर बर्मिंघम 2026 मधेही तिने गोल्ड मेडल जिंकलं होतं
मीराबाई चानू ने 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद पिछले संस्करण (बर्मिंघम 2026) में भी गोल्ड जीता. सलग तिसऱ्या स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून इतिहास घडवण्याकडे मीराबाईचे वाटचाल असणार आहे.
1:00 PM: 2:15 PM: महिला जोडी स्पर्धा: भारत विरुद्ध नामीबिया.
10:05 PM: 11:15 PM: महिला जोडी स्पर्धा: इंग्लंड विरुद्ध भारत.
वेटलिफ्टिंग :
2:15 PM: ऋषिकांत सिंह, पुरुष 60 kg वर्ग (संध्याकाळी 4:07 वाजता - मेडल सेरेमनी).
6:45 PM: मीराबाई चानू, महिला 48 kg (मेडल सेरेमनी रात 8:37 वाजता).
11:15 PM: राजा मुथुपंडी, महिला 65 kg (मेडल सेरेमनी रात 01:07 वाजता ).
बॉक्सिंग :
10:45 PM: महिला 54 kg, राउंड 16: भारत (प्रीति) विरुद्ध मलावी (डेबरा मटेनजे).
11:45 PM: पुरुष 55 kg, राउंड 16: भारत (जादुमनी सिंह) विरुद्ध पाकिस्तान (सुमामा रहमान).
12:45 PM: पुरुष 65 kg, राउंड 16: भारत (आदित्य प्रताप सिंह) विरुद्ध युगांडा (नूहू बैटे).
स्विमिंग :
3:00 PM: 5:30 PM: स्विमिंग हीट्स
4:39 PM: पुरुषों की 4 x 200 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स (इंडिया पुरुष संघ)
1:56 AM: मेंस 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले फाइनल (मेडल सेरेमनी - सकाळी 02:26 वाजता)
नेटबॉल :
08:30 PM: 10:00 PM: साउथ अफ्रीका विरुद्ध टोंगा