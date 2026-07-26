/मीराबाई चानूची हॅट्रीक, कॅामनवेल्थ गेम्समध्ये सलग तिसरे मेडल! भारताचे पहिले सुवर्ण पदक

Mirabai Chanu - Commonwealth Games 2026 : आज कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 चा चौथा दिवस आहे, या दिवशी भारताची दमदार सुरुवात झाली आहे. ऋषिकांत सिंग याने भारताला सिल्वर मेडल जिंकवून दिले आहे तर हे भारताचे दुसरे मेडल आहे. आजच्या दिनी भारताच्या खेळाडूकडून क्रिडा चाहत्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. दुसऱ्या दिवशी केवळ एक पदक जिंकल्यानंतर, भारताला तिसऱ्या दिवशीही रिकाम्या हाताने परतावे लागले, पण आज भारताला पाच पदके जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा विजेती मीराबाई चानू हिच्याकडून टीम इंडियाला मोठ्या अपेक्षा होत्या तिने आणखी एकदा भारताचा झेंडा ग्लासगोमध्ये फडकवला आहे आणि भारताचा अभिमान वाढवला आहे.
भारताची स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानूने पहिल्या 82 किलो वजनाचा पहिला प्रयत्न चुकल्यानंतर तिने दुसऱ्या प्रयत्नात कमाल केली आणि पहिल्या स्थानावर पोहोचली. पहिल्या प्रयत्नात सुरुवातीला थोडा धक्का बसल्यानंतर, मीराबाईने एका चॅम्पियनप्रमाणे प्रत्युत्तर दिले. तिने आधी 82 किलो वजन उचलून राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा विक्रम प्रस्थापित केला आणि त्यानंतर 82 किलो वजन उचलून कॅामनवेल्थ गेम्स 2026 विक्रमांच्या पुस्तकात नवा रेकॅार्ड नावावर केला आहे. सलग तिसऱ्या ऐतिहासिक राष्ट्रकुल सुवर्णपदकावर तिने पक्के केले.
Mirabai Chanu has tears in her eyes on the podium— The Bridge (@the_bridge_in) July 26, 2026
The Indian completes a hat-trick of Commonwealth Games medal in Glasgow#Weightlifting #Glasgow2026 pic.twitter.com/w2FIzhppAA
31 वर्षीय मीराबाईने महिलांच्या 48 किलो वजनी गटात एकूण 190 किलोग्रॅम वजन उचलून देशासाठी पहिले सुवर्णपदक जिंकले. या ऐतिहासिक विजयासह, चानूने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सलग तीन सुवर्णपदके जिंकण्याची आपली प्रभावी हॅट-ट्रिक पूर्ण केली. राष्ट्रकुल खेळांच्या (CWG) इतिहासात कोणत्याही खेळाडूने उचललेले हे सर्वाधिक वजन आहे. हे केवळ राष्ट्रकुल खेळांपुरते मर्यादित नाही. तसेच, कोणत्याही प्रमुख आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत (जसे की जागतिक चॅम्पियनशिप, ऑलिम्पिक इत्यादी) राष्ट्रकुल देशाच्या खेळाडूने आतापर्यंत गाठलेले हे सर्वाधिक वजन आहे.
हे ही वाचा
राष्ट्रकुल खेळांच्या सुरुवातीपासूनच वेटलिफ्टिंग हा भारताचा सर्वात मजबूत खेळ मानला जातो. भारतीय खेळाडूंनी आतापर्यंत दोन पदके जिंकून हा विश्वास सार्थ ठरवला आहे. जेव्हा एम. राजा पुरुषांच्या 65 किलो वजनी गटात पदकांसाठी आव्हान देईल, तेव्हा भारतीय संघाला वेटलिफ्टिंगमधील आपले वर्चस्व आणखी मजबूत करण्याची एक मोठी संधी आहे.